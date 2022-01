1.Goa Visit of Abhishek Banerjee Suspended : ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরদিনই অভিষেকের গোয়া সফর বাতিল

গোয়া সফর বাতিল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Goa Visit of Abhishek Banerjee Suspended ) ৷

2.NEET-PG Counselling To begin: নিট-পিজির কাউন্সেলিং শুরু বুধে, স্বস্তি মেডিক্যাল পড়ুয়াদের

নিট-পিজির কাউন্সেলিং শুরু হতে চলেছে আগামী বুধবার থেকে ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) এই ঘোষণায় স্বস্তিতে মেডিক্যাল পড়ুয়ারা ৷

3.Anandapur Auto Driver Murder : আনন্দপুরে অটোচালক খুনে আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত গাঁজা বিক্রেতার

আনন্দপুরে অটোচালক খুনের (Anandapur Auto Driver Murder) ঘটনায় আত্মসমর্পণ করলেন এক গাঁজা বিক্রেতা ৷ তাঁর নাম মঙ্গল ৷ অটোচালক খুনে তাঁর হাত রয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷

4.Last Episode of Krishnakoli : অদিতির সঙ্গে গাইবে শ্যামা, 1202 পর্বে আজ শেষ কৃষ্ণকলি

1202 পর্বে আজ শেষ হচ্ছে জনপ্রিয় ধারাবাহিক কৃষ্ণকলি (last episode of Krishnakoli) ৷ শেষ পর্বেও রয়েছে টানটান উত্তেজনা ৷ বিপদ ঘনিয়ে আসবে শ্যামার দিকে ৷ এই পর্বেই অদিতি মুন্সির সঙ্গে গান গাইতেও দেখা যাবে তাঁকে (Tiyasha Roy to sing with Aditi Munshi)৷

5.Covid Review Meeting : দেশের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজই পর্যালোচনা বৈঠক মোদির

দেশের করোনা পরিস্থিতি (Covid surge in India) নিয়ে আজ বিকেলে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi will chair Review Meeting on Corona situation) ৷ দেশজুড়ে করোনার দাপটের জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি সূত্রের ৷

6.Shankudeb Panda left WhatsApp Group : এবার বিদ্রোহী শঙ্কুদেব পণ্ডা, ছাড়লেন বিজেপি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

শনিবার গভীর রাতে বিজেপি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন শঙ্কুদেব পণ্ডা (Shankudeb Panda left BJP WhatsApp Group) ৷ এর আগে দলের হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছেড়েছেন শান্তনু ঠাকুর, হিরণ চট্টোপাধ্য়ায় ৷

7.Ashes Fourth Test : লিচ-ব্রডের নাছোড় লড়াই, থ্রিলার ড্র'য়ে অ্যাসেজে হোয়াইটওয়াশের সম্ভাবনা এড়াল ইংল্যান্ড

ওপেনার জ্যাক ক্রলির 77 রান সত্ত্বেও 96 রানে 3 উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় সফরকারী দল ৷ তবে চতুর্থ উইকেটে বেন স্টোকসের সঙ্গে জো রুটের 60 রানের জুটি প্রাথমিকভাবে অজিদের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় (Ben Stokes and Joe Root made 60 runs partnership in fourth wicket) ৷

8.BJP candidate Arrested : 50 জন কর্মী নিয়ে ভোটের প্রচার ! চন্দননগরে বিজেপি প্রার্থী সহ গ্রেফতার সাত

চন্দননগরের মালাপাড়া এলাকায় ভোটের প্রচার করছিলেন চন্দননগর 26 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করছিলেন বিজেপি প্রার্থী ও নেতারা । প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন জনা পঞ্চাশ মানুষ ৷ খবর পেয়ে তাঁদের আটকায় চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ (BJP candidate arrested in chandannagar) ৷

9.Furnas Lake Accident : ব্রাজিলের হ্রদে পাথরের দেওয়াল ধসে মৃত অন্তত সাত পর্যটক

দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের মিন্যাস জিরেইস প্রদেশের ক্যাপিটোলিয়ো এলাকার ফারনেস হ্রদে ধসে পড়ল পাথরের দেওয়াল (Furnas Lake Accident) ৷ তাতে অন্তত সাতজন পর্যটকের মৃত্যু (Seven Tourists Death) হয়েছে ৷ জখম অন্তত 32 ৷

10.vicky katrina one month anniversary: বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন ভিক্যাটের

হাবি ভিকি কৌশলের উষ্ণ আলিঙ্গনে ক্যাটরিনা কাইফ (vicky katrina one month anniversary) ৷ এমনই একটি ছবি পোস্ট করে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন করলেন ক্যাট ৷