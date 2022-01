1.কোচবিহার সীমান্তে গরু পাচার রুখতে গিয়ে জখম পুলিশ

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টায় ছিল পাচারকারীরা ৷ তা রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুলিশকর্মীরা ৷ (Police injured in clash over cow smuggling in Cooch Behar)৷

2.ভূস্বর্গে ব্যাপক তুষারপাত, লাল সতর্কতা উপেক্ষা করে আনন্দে মশগুল পর্যটকরা

শুক্রবারই লাল সতর্কতা জারি করে মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে আরও বেশি করে তুষারপাতের সাক্ষী থাকবে ভূস্বর্গ (IMD issued red alert for Kashmir yesterday) ৷ আর শনিবারই পুরু বরফে ঢাকা কাশ্মীরের ছবি ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷

3.পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় 'চুরি' শীত

চরিত্র বদলাচ্ছে শীত ৷ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে আর মিলবে না কনকনে শীতের দেখা ৷ বরং সোমবার থেকেই বৃষ্টির ভ্রুকুটি রাজ্য জুড়ে (Western disturbance could trigger rain in Bengal) ।

4.করোনার সকল প্রজাতি প্রতিরোধে সক্ষম কোভ্যাক্সিন বুস্টার ডোজ, জানাল ভারত বায়োটেক

আগামী 10 জানুয়ারি থেকে ষাটোর্ধ্ব কো-মর্বিডিটি এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের জন্য টিকার বুস্টার ডোজ প্রদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে ভারতে (India will begin administering the 'precaution dose' from 10 January) ৷ যাকে বলা হচ্ছে 'প্রিকশন ডোজ' ৷

5.কঠিন মুহূর্ত, ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ না করার অনুরোধ জ্যাকলিনের

200 কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে উঠেছে সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে ৷ এই সুকেশের থেকেই কয়েক কোটির ‘গিফট’ পেয়েছেন জ্যাকলিন-নোরা ফতেহিরা ৷ এবার সামনে এল সুকেশ-জ্যাকলিনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি (Jacqueline Pics With Conman Go Viral) ৷

6.চরিত্রটি দর্শক মনে রাখবে, 'গোরা' ওয়েব সিরিজ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী পায়েল

সিরিয়ালের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজের দুনিয়াতেও ছাপ ফেলেছেন অভিনেত্রী পায়েল দে ৷ সম্প্রতি একটি বাংলা অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ 'গোরা'-য় নিজেরে অভিনীত চরিত্র নিয়ে বেজায় সন্তুষ্ট অভিনেত্রী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে সেই কথাই জানালেন অভিনেত্রী (Payel De on Gora Web Series) ৷

7.বালি মাফিয়া-তৃণমূল জেলা সভাপতির আঁতাতের অভিযোগ, হইচই আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ারে বালি মাফিয়াদের সঙ্গে খোদ তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বাড়াইকের আঁতাতের অভিযোগ তুললেন এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রানা বিশ্বাস (Alipurduar Sand Smuggle) ৷

9.সপ্তাহান্তে আক্রান্ত প্রায় 19 হাজার, বঙ্গে বাড়ল সংক্রমণের হার

সপ্তাহের শেষে রাজ্যে একদিনে করোনা সংক্রমণের 18 হাজার 802 (West Bengal COVID report) ৷ শনিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷

10.বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাওয়ায় মহিলার উপর অ্যাসিড হামলা, গ্রেফতার যুবক

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন মহিলা ৷ সেই কারণে তাঁর উপর অ্যাসিড ছুঁড়ল যুবক ৷ শনিবার ভোরে কোন্নগর থেকে তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Acid Attack due to Extra marital affair) ৷