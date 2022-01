1.পরামর্শদাতা নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে মমতার বিরুদ্ধে সরব ধনকড়

পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে নালিশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata complains to Modi against Dhankhar) ৷ শনিবার এই নিয়ে মমতার সরকারের বিরুদ্ধে পালটা সরব হলেন রাজ্যপাল ৷

2.আজ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জানাবে নির্বাচন কমিশন

আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ গোয়া, পঞ্জাব, মনিপুর, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI to announce 5 Assembly Election) ৷

3.বুস্টার ডোজ নিতে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

10 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে করোনার টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু, তার জন্য আর নতুন করে তথ্য-সহ নাম রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই (New Registration Not Required for Booster Dose ) ৷ কেবল টিকা কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে (Booster Dose of Covid Vaccine) ৷

4.কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত রামগড়ে হচ্ছে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত রামগড়েই গড়ে উঠছে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস (Visva Bharati Second Campus) ৷ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের পরেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি (Visva-Bharati Second Campus set to be built) ।

5.অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ, বারাণসী গঙ্গার ঘাটে ভিএইচপি-বজরং দলের পোস্টার

যাঁদের সনাতন ধর্মে বিশ্বাস নেই, তাঁরা মা গঙ্গার ঘাট ও মন্দিরে আসবেন না ৷ চেতাবনি পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে কাশীর বারণসী ঘাট ৷ পুলিশের দাবি বিতর্কিত পোস্টারগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (Posters ban non-Hindus entry in Varanasi ghats Kashi) ৷

6.50 শতাংশ গ্রাহক নিয়ে খুলবে সেলুন-পার্লার, করোনা বিধিনিষেধে শিথিল করল রাজ্য

করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধে শিথিলতা আনল নবান্ন ৷ জানিয়ে দেওয়া হল, 50 শতাংশ গ্রাহক নিয়ে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে রাজ্যের সেলুন-বিউটি পার্লার (Saloons Beauty Parlours to be open with 50 percent seating capacity) ৷

7.ফের মিলল কেন্দ্রের ছাড়পত্র, বিদেশি অনুদান পেতে বাধা দূর মিশনারিজ অফ চ্যারিটির

শেষমেশ মাদার টেরেসা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অফ চ্যারিটির এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশনে ছাড়পত্র দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA restores Missionaries of Charity FCRA registration) ৷ এবার বিদেশ থেকে আসা অর্থ ব্যবহার করতে পারবে এই প্রতিষ্ঠান ৷

8.করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পথে লাভলী, ফিরদৌসিরা

রাজ্যজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা । একইভাবে সোনারপুরেও বাড়ছে সংক্রমণ । বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়েছে । কোভিডের শৃঙ্খল ভাঙতে সমস্ত দোকানপাট, বাজার বন্ধ রাখা হয়েছে । এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাস্তায় নামলেন বিধায়করাও । বন্ধ থাকার দোকানের আশেপাশে মাছ বাজার এবং বিভিন্ন জনবহুল এলাকাগুলি স্যানেটাইজারের মাধ্যমে জীবানুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । শনিবার এই কাজ খতিয়ে দেখতে রাস্তায় নামলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক লাভলী মৈত্র (Lovely Maitra and Firdousi Begam Visit Sonarpur to inspect the covid situation)৷

9.ভারতে দৈনিক করোনা সংক্রমণ পাঁচ লক্ষ হবে, মত আমেরিকার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের

ওমিক্রন ডেল্টার মতো ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু একে অবহেলা করাও উচিত নয় ৷ এবার দেশে ওমিক্রন ঢেউ শুরু হয়েছে ৷ দৈনিক করোনা সংক্রমণ হবে পাঁচ লক্ষ, জানালেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ খিস্ট্রোফার মুরে (Omicron wave peak by next month in India, says Dr Christopher Murray) ৷

10.নিজের শর্তে বাঁচেন, জন্মদিনে ফিরে দেখা টলিউডের ‘কন্ট্রোভার্সি কুইন’কে

নুসরত জাহান ৷ প্রায় একদশক আগের পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে নাম জড়ানো থেকে হালে মা হওয়া নিয়ে বিতর্ক, সব কিছুকে ডজ করে নুসরত রয়েছেন নুসরতেই ৷ আজ 32শে পা দিলেন টলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি' কুইন ৷