1.High Court On Gangasagar Mela : করোনা বিধিনিষেধ মেনে শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি হাইকোর্টের

গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজন বন্ধে কোনও নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court Verdicts on Gangasagar Mela) ৷ করোনা বিধিনিষেধ পালন করে মেলা আয়োজনে অনুমতি প্রদান করল হাইকোর্ট ৷ তিন সদস্যের কমিটি গঠন এবং পুরো মেলা নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

2.Municipal Corporation Elections 2022 : পৌরভোট স্থগিত নয়, হাইকোর্টে জানাল কমিশন

রাজ্যের চার পৌরসভায় আসন্ন পৌরভোট পিছতে চায় না রাজ্য নির্বাচন কমিশন (dont want to postpone municipal corporation elections, SEC says in kolkata high court) ৷ শুক্রবার কমিশনের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে এই কথা জানানো হয়েছে ৷

3.PM Security Breach : সেদিন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানাল পঞ্জাব সরকার

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে যে গাফলতির অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট দিল পঞ্জাব সরকার (Punjab Government has submitted report to the Ministry of Home Affairs) ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, ঘটনার দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যাত্রাপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷

4.Municipal Corporation Elections 2022 : করোনার বাড়বাড়ন্তে পৌরভোট পিছনোর দাবি বিজেপি'র, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

রাজ্যে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের কারণে পৌরভোট এক মাস পিছিয়ে দেওয়ার দাবি বিজেপি'র (BJP demands 1 month postponement of municipal corporation elections amid corona situation) ৷ গঙ্গাসাগর মেলাতেও নিয়ন্ত্রণ চায় গেরুয়া শিবির ৷ পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের ৷

5.Covid Surge in India : মাত্র দশ দিনে 9 হাজার থেকে 1 লক্ষ, দেশে করোনা সংক্রমণের ছবিতে কাঁপুনি

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ওমিক্রন আবহে ভারতে দৈনিক করোনা আক্রান্তের (Daily Covid Cases in India) সংখ্যা 14 লক্ষ স্পর্শ করতে পারে ৷

6.Student Assaults for Carrying Mobile : স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ায় ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ

স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ায় এক ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে বেত দিয়ে মারার অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে (Student Assaults for Carrying Mobile) ৷ কর্নাটকের এক সরকারি স্কুলের ঘটনায় প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর (Headmistress Allegedly Beaten and Strip A Girl Student) ৷ অভিযোগ, এর আগেও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে এমন নৃশংস আচরণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেবার তাঁকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল ৷

7.UGC DigiLocker : ডিজি লকারে থাকা ডিগ্রি, মার্কশিট বৈধ, জানাল ইউজিসি

ডিজি লকারে পাওয়া সব ইলেকট্রনিক তথ্য বৈধ, চিঠি দিয়ে জানালেন ইউজিসির সচিব রজনীশ জৈন (UGC requests institutions to accept Degree, Mark-sheets & other documents in DigiLocker account) ৷

8.PMs security breach : প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গাফিলতি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

গত বুধবার পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তায় গাফলতির অভিযোগ ওঠে ৷ সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলার শুনানিতে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court directs top Punjab High Court officer to secure records PM security breach) ৷

9.Covid Cases Malda Zilla Parishad : একসঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৩১ জন কর্মী, প্রায় অচলাবস্থা মালদা জেলা পরিষদে

একইসঙ্গে করোনা আক্রান্ত 31 জন কর্মী (31 workers of Malda zilla parishad found corona positive) ৷ প্রায় অচল হয়ে পড়ল মালদা জেলা পরিষদ ৷ খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জনপ্রতিনিধিদেরও ৷

10.Corona Update in India : দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ ! সংক্রমণ ছাড়াল 1 লাখের গণ্ডি

দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে ৷ 24 ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (India reports 1,17,100 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷