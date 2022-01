1.দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ ! সংক্রমণ ছাড়াল 1 লাখের গণ্ডি

দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে ৷ 24 ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (India reports 1,17,100 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷

2.ডেল্টার চেয়ে কম ক্ষতিকর হলেও ওমিক্রন নিয়ে সতর্কতা হু প্রধানের

ডেল্টার পর সার্স-কোভ-2-এর নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত গোটা দুনিয়া ৷ এর সংক্রমণ ক্ষমতা ডেল্টার চেয়েও বেশি ৷ তাই খুব দ্রুত সংক্রামিত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ ৷ এ নিয়ে কী বলছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ?

3.নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কাশ্মীরে নিকেশ 3 জঙ্গি

জম্মু-কাশ্মীরের বদগামে জঙ্গি-নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে রাতভর সংঘর্ষে মৃত্যু হল 3 জঙ্গির (Three Militants Killed in Budgam Encounter in Kashmir)

4.নেটে ফিরেছেন বিরাট, তৃতীয় টেস্টে মাঠেও ফিরছেন; জানালেন লোকেশ রাহুল

চোট সারিয়ে কেপটাউনে তৃতীয় টেস্টে মাঠে ফিরছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli to Play Third Test in Cape Town) ৷ দ্বিতীয় টেস্টে শেষে সাক্ষাৎকারে জানালেন ভারতের স্ট্যান্ডবাই অধিনায়ক কেএল রাহুল ৷ সেই সঙ্গে পেসার মহম্মদ সিরাজ যে তৃতীয় টেস্টে খেলবেন না, সেই ইঙ্গিতও দিলেন তিনি (Mohammed Siraj will Miss Cape Town Test) ৷

5.শীতের পতন অব্যাহত, বৃষ্টির সম্ভাবনা ভাবাচ্ছে রাজ্যবাসীকে

শহরে আরও বাড়তে পারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (minimum and maximum temperature likely to increase in kolkata)

6.পঞ্জাবের ঘটনার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় সৌমিত্র খাঁ-র মোমবাতি মিছিল

বুধবার পাঞ্জাবে কৃষক বিক্ষোভের জেরে প্রায় 15-20 মিনিট আটকে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ বিজেপি-র দাবি কোনও মতে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে সরব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার সোনামুখীতে এই ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মোমবাতি মিছিলে অংশ নেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷

7.লক্ষ্য 2024 লোকসভা ভোট, রাজ্য বিজেপি'তে নতুন মুখেদের প্রাধান্য

রাজ্য বিজেপি'র পাখির চোখ 2024 লোকসভা নির্বাচন ৷ সেই লক্ষ্য়ে সংগঠনে নতুন মুখেদের প্রাধান্য রাজ্য বিজেপি'তে (bengal BJP will give priority to the new faces in all its state committees) ৷

8.ঊর্ধ্বগতি অব্যাহতই, বাংলায় সংক্রমণ 15 হাজারের ঘরে

বৃহস্পতিবারও বাড়ল সংক্রমণের সংখ্যা ৷ এদিন গোটা রাজ্যে 15 হাজার 421 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (COVID cases increasing in Bengal) ৷ এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন (Mamata on Bengal COVID surge) ৷

9.ভোল বদল বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতার, নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাহার

আসানসোল পৌরভোটে (Asansol Municipal Corporation Election) নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতা মীর হাসিমের ৷

10.প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতি ! রাজ্যপাল মারফত রাষ্ট্রপতিকে চিঠি রাজ্য বিজেপির

গত 5 জানুয়ারি ভাটিন্ডা ফ্লাইওভারে প্রায় মিনিট কুড়ি আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ এরপর থেকে তাঁর সুরক্ষা নিয়ে তোলপাড় দেশ ৷ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (BJP MP Sukanta Majumdar meets Jagdeep Dhankhar over PM security breach) ৷