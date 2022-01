1.Changes in Home Isolation Guidelines : বদলাল উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গযুক্ত কোভিড রোগীদের নিভৃবাসের নিয়ম

উপসর্গহীন কোভিড আক্রান্তদের (Asymptomatic Covid Patients) জন্য নিভৃতবাসে থাকার নিয়মাবলীতে (Home Isolation Guidelines) কিছু পরিবর্তন আনল স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Union Health Ministry) ৷ নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ (Covid Positive Report) আসার পর অন্তত সাতদিন তাঁকে নিভৃতবাসে থাকতেই হবে ৷ এবং টানা তিনদিন জ্বর না এলে একমাত্র তবেই প্রকাশ্যে আসা যাবে ৷ যাঁদের উপসর্গ অত্যন্ত মৃদু (Covid Patients with Mild Symptoms) তাঁদের ক্ষেত্রেও একই নিয়মাবলী কার্যকর থাকবে ৷ সংশ্লিষ্ট করোনা রোগীদের শ্বাসকষ্ট থাকা চলবে না এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা থাকতে হবে 93 শতাংশের বেশি ৷

2.Sana Ganguly tests Covid positive : করোনা আক্রান্ত সৌরভ কন্যা সানা-সহ পরিবারের চার সদস্য

করোনা আক্রান্ত সৌরভ কন্যা সানা ৷ গত বছরের শেষ দিকে আক্রান্ত হয়েছিলেন সৌরভ ৷ আর এবার শুধু মহারাজের কন্যাই নন, আক্রান্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের আরও তিনজন সদস্য় (Sana Ganguly and others infected with covid )৷

3.Municipal Corporation Election : কোভিড হানায় স্থগিত রাখা হোক পৌরভোট, আবেদন হাইকোর্টে

রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ ফলে আসন্ন পৌরভোট (Municipal Corporation Election) স্থগিত রাখার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করলেন সমাজকর্মী ।

4.Deepika turns 36 : 36শে পা বলিউডের 'মস্তানি'-র, অভিনয় আর টোল পড়া হাসিতেই ছড়িয়েছেন মুগ্ধতা

2007 সালে শাখরুখ খানের বিপরীতে বলিউডে তাঁর ধামাকাদার এন্ট্রি ৷ 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে কিং খানের নবাগতা নায়িকার সৌন্দর্য ও অভিনয় এবং মিষ্টি হাসিতে কাবু হয়েছিল লাখো তরুণের হৃদয় ৷ তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ এক দশকের বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজ করছেন দীপিকা পাড়ুকোন ৷ বলিউডের প্রথম সারির এই অভিনেত্রীর আজ 36তম জন্মদিন ৷

5.Dev Tweets on Corona Speculations : তিনি করোনা আক্রান্ত নন, টুইট দেবের

করোনা আক্রান্ত নন দেব, টুইট করে নিজেই জানিয়েছেন অভিনেতা (dev denied corona speculations)

6.Hiran Chatterjee quits BJP WhatsApp Group : বিজেপি'তে জারি বিদ্রোহ, দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন হিরণ

বিজেপি'র অন্দরে জারি হোয়াটসঅ্যাপ বিদ্রোহ ৷ এবার গ্রুপ ছাড়লেন খড়গপুরের বিধায়ক অভিনেতা হিরণ (Hiran Chatterjee lefts BJP WhatsApp Group) ৷

7.Pakur Road Accident : ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে বাসের পিছনে ট্রাকের ধাক্কা, মৃত অন্তত 16

ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে সড়ক দুর্ঘটনা (Pakur Road Accident) ৷ তাতে কমপক্ষে 16 জনের (Pakur Road Accident Death) মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের ৷

8.Big B Staff tests Covid Positive : করোনার হানা বিগ বি'র ঘরে, আক্রান্ত জলসার কর্মী

করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমশ থাবা বসাচ্ছে গোটা দেশে ৷ এবার মারণভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বিগ বি'র কর্মচারী (Big B Staff tests Covid Positive) ৷

9.Bangladesh celebrates Historic win : নিউজিল্যান্ড-বধ করে মোমিনুল-লিটনদের গলায় ভূপেন হাজারিকার গান

নিউজিল্যান্ডকে তাদের দেশের মাটিতে হারিয়ে ড্রেসিংরুমে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন মোমিনুল হক, লিটন দাস, মেহেদি হাসানরা ৷ ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গান ‘‘আমরা করব জয়’’ গেয়ে আনন্দে ভাসলেন টাইগাররা (Bangladesh celebrates Historic win) ৷

10.Mansoor Ali Khan Pataudi birth Anniversary : এক থা টাইগার...

11তম জন্মদিনে হারিয়েছিলেন বাবাকে ৷ সেদিন আর কেক কাটা হয়নি বালক মনসুর আলি খান পতৌদির ৷ 21 বছর বয়সে দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছিল এক চোখের দৃষ্টি ৷ তবে নবাব পরিবারের সন্তান হারতে শেখেননি ৷ নবাবিয়ানা ঝেড়ে ফেলে বাইশ গজে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়েছিলেন ৷ ভারতীয় ক্রিকেটের শেষ নবাব মনসুর আলি খান পতৌদির আজ 81তম জন্মবার্ষিকী ৷