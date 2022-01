1.বিজেপি'তে জারি বিদ্রোহ, দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন হিরণ

রাজ্য বিজেপি'র অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে এবার দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন খড়গপুরের বিধায়ক অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় (Hiran Chatterjee lefts BJP WhatsApp Group) ৷

2.করোনা আক্রান্ত দেব ও রুক্মিণী

করোনার কবলে বাংলা বিনোদন জগতের দুই তারকা দেব এবং রুক্মিণী (Dev and Rukmini test positive for Covid 19) ৷ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোভিড আক্রান্ত হলেন এই দুই তারকাই ৷

3.নিউজিল্যান্ড-বধ করে মোমিনুল-লিটনদের গলায় ভূপেন হাজারিকার গান

নিউজিল্যান্ডকে তাদের দেশের মাটিতে হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ৷ তারপরেই ড্রেসিংরুমে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন মোমিনুল হক, লিটন দাস, মেহেদি হাসানরা ৷ ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গান ‘‘আমরা করব জয়’’ গেয়ে আনন্দে ভাসলেন টাইগাররা ৷

4.করোনার হানা বিগ বি'র ঘরে, আক্রান্ত জলসার কর্মী

করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমশ থাবা বসাচ্ছে গোটা দেশে ৷ এবার মারণভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বিগ বি'র কর্মচারী (Big B Staff tests Covid Positive) ৷

5.এক থা টাইগার...

11তম জন্মদিনে হারিয়েছিলেন বাবাকে ৷ সেদিন আর কেক কাটা হয়নি বালক মনসুর আলি খান পতৌদির ৷ 21 বছর বয়সে দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছিল এক চোখের দৃষ্টি ৷ তবে নবাব পরিবারের সন্তান হারতে শেখেননি ৷ নবাবিয়ানা ঝেড়ে ফেলে বাইশ গজে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়েছিলেন ৷ ভারতীয় ক্রিকেটের শেষ নবাব মনসুর আলি খান পতৌদির আজ 81তম জন্মবার্ষিকী ৷

6.10 ঘণ্টা ঠাকুরনগর স্টেশন অবরোধ, এখনও লাইনে ফুলব্যবসায়ীরা

বনগাঁ-শিয়ালদহ শাখার সকালের ডাউন প্রথম ও দ্বিতীয় ট্রেন চালানোর দাবিতে ঠাকুরনগর স্টেশন অবরোধ করল ফুল ব্যবসায়ীরা (Flower businessmen rail block in Thakurnagar Station) । বৃহস্পতিবার রাত দুটো থেকে ঠাকুরনগর রেলগেটে লাইনের উপর ফুলের বোঝা রেখে রেলপথ আটকে রাখেন কয়েকশো মহিলা-পুরুষ ব্যবসায়ী ।

7.ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু এসএসকেএমে

ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী মুজিবর ইসলাম মজুমদারের মৃত্যু হল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে (injured TMC worker from Tripura dies in SSKM hospital) ৷

8.দৈনিক সংক্রমণ একলাফে 58 হাজারে, ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল দুই হাজার

দৈনিক সংক্রমণ পৌঁছাল 58 হাজারে (India reports 58,097 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 20 হাজারেরও বেশি মানুষ করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৷

9.বাতিল ট্রেন, ক্যানিংয়ে রেল অবরোধ ক্ষুব্ধ যাত্রীদের

ভোরের ট্রেন বাতিলের প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ক্যানিংয়ের তালদি স্টেশনে ট্রেন অবরোধ যাত্রীদের (rail passengers stage a protest in canning taldi station) ৷ করোনা পরিস্থিতিতে ট্রেন কেন কমানো হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা ৷

10.দুবাই ঘুরতে গিয়ে সপরিবারে করোনা আক্রান্ত সোনু নিগম

বলিউডের সঙ্গে যুক্ত একের পর এক অভিনেতা, পরিচালকদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছে ৷ সেই তালিকায় নতুন সংযোজন প্লে ব্যাক সিঙ্গার সোনু নিগম (Sonu Nigam and his family test positive for covid 19) ৷