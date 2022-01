1.ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু এসএসকেএমে

ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী মফিজুল ইসলাম মণ্ডলের মৃত্যু হল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে (injured TMC worker from tripura dies in SSKM hospital) ৷

2.দৈনিক সংক্রমণ একলাফে 58 হাজারে, ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল দুই হাজার

দৈনিক সংক্রমণ পৌঁছাল 58 হাজারে (India reports 58,097 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 20 হাজারেরও বেশি মানুষ করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৷

3.বাতিল ট্রেন, ক্যানিংয়ে রেল অবরোধ ক্ষুব্ধ যাত্রীদের

ভোরের ট্রেন বাতিলের প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ক্যানিংয়ের তালদি স্টেশনে ট্রেন অবরোধ যাত্রীদের (rail passengers stage a protest in canning taldi station) ৷ করোনা পরিস্থিতিতে ট্রেন কেন কমানো হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা ৷

4.দুবাই ঘুরতে গিয়ে সপরিবারে করোনা আক্রান্ত সোনু নিগম

বলিউডের সঙ্গে যুক্ত একের পর এক অভিনেতা, পরিচালকদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছে ৷ সেই তালিকায় নতুন সংযোজন প্লে ব্যাক সিঙ্গার সোনু নিগম (Sonu Nigam and his family test positive for covid 19) ৷

5.পুলওয়ামায় নিকেশ 3 জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি

পুলওয়ামার চান্দগামে এনকাউন্টার ৷ নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্য়ে গুলি বিনিময়ে নিকেশ জইশ-ই-মহম্মদের তিন জঙ্গি, জানিয়েছে পুলিশ (Terrorists killed in encounter in Chandgam) ৷

6.কোভিড থেকে সেরে উঠলেও 14 দিন কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ হু-র

করোনার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার দিন থেকে শুরু করে খুব কম সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন করোনা সংক্রামিত রোগীরা ৷ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন ৷ কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে অন্য কথা (WHO recommends a fourteen day quarantine for Covid 19 patients) ৷ আর এমন তীব্র সংক্রমণ ক্ষমতার ভাইরাস দুনিয়া দেখেনি, জানালেন হু-র আধিকারিক ৷

7.কিউয়িদের হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি বাংলাদেশের

2001 সাল থেকে নিউজিল্যান্ড সফর করছে বাংলাদেশ ৷ যেকোনও ফরম্যাটে সেদেশে এই প্রথম জয় পেল তারা ৷ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজের প্রথম টেস্ট আট উইকেটে জিতলেন মমিনুল হকরা (Bangladesh win the Bay Oval test match against New Zealand )৷

8.সাধু-সন্তদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কোভিড আটকাতে সক্ষম ! দাবি জয়ের

সাধু সন্তরা গেলেও গঙ্গাসাগর মেলায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি জানালেন অভিনেতা তথা রাজনীতিক জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Joy banerjee on Gangasagar Mela) ৷ তাঁর দাবি, সাধুদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা করোনা ভাইরাস আটকাতে সক্ষম ৷ তবে সেই ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই ৷ তাই করোনা তৃতীয় ঢেউ যখন শিয়রে তখন গঙ্গাসাগরে লাখো মানুষের জমায়েত হলে সংক্রমণের মাত্রা লাগাম ছাড়াবে ৷ যে কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আবেদন, গঙ্গাসাগর মেলায় যাতে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় ৷ তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উপর রাজ্যবাসীর বিশ্বাস ও ভরসা আছে । তিনি বললে অবশ্যই মানুষ শুনবেন ৷

9.সরকার না দেখলে এবার না-খেয়ে মরব, ক্ষোভ উগরে দিলেন সঙ্গীত শিল্পী

ফের করোনা তার প্রকোপ বাড়াচ্ছে , যার জেরে ফের কোভিড বিধিনিষেধ লাগু করেছে সরকার ৷ এবার এই নিয়ে সরকারের প্রতি নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী ৷ তাঁর দাবি, সরকার আমাদের দিকে না তাকালে এবার না খেয়ে মরব (Aditi Chakraborty Shares her thoughts on government Covid Rules ) ৷

10.ফের করোনা আক্রান্ত রাজ-শুভশ্রী

ফের কোভিডের কবলে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Raj Chakraborty and Subhashree Ganguly Corona Positive) ।