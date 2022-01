1.কোভিড থেকে সেরে উঠলেও 14 দিন কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ হু-র

করোনার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার দিন থেকে শুরু করে খুব কম সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন করোনা সংক্রামিত রোগীরা ৷ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন ৷ কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে অন্য কথা (WHO recommends a fourteen day quarantine for Covid 19 patients) ৷

2.কিউয়িদের হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি বাংলাদেশের

2001 সাল থেকে নিউজিল্যান্ড সফর করছে বাংলাদেশ ৷ যেকোনও ফরম্যাটে সেদেশে এই প্রথম জয় পেল তারা ৷ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজের প্রথম টেস্ট আট উইকেটে জিতলেন মমিনুল হকরা (Bangladesh win the Bay Oval test match against New Zealand )৷

3.ফের করোনা আক্রান্ত রাজ-শুভশ্রী

ফের কোভিডের কবলে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Raj Chakraborty and Subhashree Ganguly Corona Positive) ।

4.বাড়বে তাপমাত্রার পারদ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় উধাও কনকনে ঠান্ডা

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে (minimum temperature likely to increase in Kolkata) ৷ ফলে কমবে শীতের কনকনে ভাব ৷

5.শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের জন্য 'কোয়ারান্টিন লিভ' চালু রাজ্য সরকারের

পড়ুয়াদের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও 50 শতাংশ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিত থাকতে হবে । মূলত স্কুলের প্রশাসনিক কাজের জন্যেই আসতে হবে শিক্ষকদের (Quarantine Leave for Teachers) ।

6.ঠাকুরবাড়িতে শেষ রুদ্ধদ্বার বৈঠক, শান্তনুর কাছে কয়েকদফা দাবি মতুয়া বিধায়কদের

শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকে মতুয়া বিধায়কদের বৈঠকের যা নির্যাস, তাতে গেরুয়া শিবিরে অস্বস্তি বাড়বে বৈ কমবে না ৷ বৈঠক শেষে মুকুটমণি অধিকারী জানান, কয়েকটি দাবি নিয়ে এদিনের এই বৈঠক হয়েছে (Matua MLAs several demands to Shantanu Thakur at closed door meeting)।

7."আমার শেখার শুরু", চলচ্চিত্র উৎসব কমিটিতে জায়গা পেয়ে আপ্লুত সায়ন্তিকা

27 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Kolakata International Film Festival) কমিটিতে জায়গা পেলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই সুযোগ পেয়ে আপ্লুত অভিনেত্রী ৷ সায়ন্তিকা জানিয়েছেন, তাঁর শেখার শুরু হল, তিনি কমিটির অন্য সদস্যদের থেকে অনেক কিছু শিখতে চান ৷

8.আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

9.সংক্রমণের সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও, একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল 3 হাজার

চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যু সংখ্যা ৷ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে গ্রাফ ৷ গত 24 ঘণ্টায় গোটা রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন (Deaths increasing due to COVID in Bengal) ৷ গতকাল সংখ্যাটি ছিল 13 ৷

10.এগিয়ে বাংলায় বোমা বাঁধার কুটিরশিল্প সফল ভাবে চলছে, কটাক্ষ দিলীপের

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় এলে বোমাবাজি বেশি হয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেস লোককে ভয় দেখিয়ে ভোট পেতে এসব করে, আক্রমণ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের (West Bengal has turned into a Bomb Factory, says Dilip Ghosh) ৷