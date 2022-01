1.27th kolkata international film festival: 50 শতাংশ দর্শক নিয়ে চলবে চলচ্চিত্র উৎসব

করোনার বাড়বাড়ন্তেও বন্ধ হচ্ছে না কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ৷ 50 শতাংশ দর্শক নিয়ে চলবে উৎসব ৷ সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (Satyajit Ray's film) দিয়ে শুরু হতে চলেছে 27তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব (kolkata international film festival 2022) ৷

2.State BJP on Shantanu Thakur : শান্তনু ঠাকুরের ইস্যু বিজেপির আভ্যন্তরীণ বিষয়, বিতর্ক এড়াতে মন্তব্য সুকান্তের

শান্তনু ঠাকুরের রাজ্য বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়া নিয়ে বিতর্ক এড়ানোর চেষ্টা রাজ্য বিজেপি সভাপতির (Sukanta Majumder on Shantanu Thakur) ৷ বিজেপির আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে গেলেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, এনিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে (Shantanu Thakur Leaving BJP?) ৷

3.Weekend curfew imposed in Delhi: কোভিড রুখতে শনি-রবি কার্ফু দিল্লিতে, 100% যাত্রী নিয়েই চলবে বাস-মেট্রো

কোভিডের সংক্রমণ রুখতে শনি ও রবিবার কার্ফু জারি করা হল দিল্লিতে (Weekend curfew imposed in Delhi) ৷ উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া (Manish Sisodia on Delhi covid update) জানিয়েছেন, ভিড় এড়াতে এবার থেকে 100 শতাংশ যাত্রী নিয়েই চলবে বাস ও মেট্রো (Delhi buses, metro to run at full seating capacity)৷

4.Dumurjala Sports City : সবুজায়ন ধ্বংস করে কেন ডুমুরজলা সিটি কমপ্লেক্স, রাজ্যের কাছে ব্যাখ্যা চাইল হাইকোর্ট

হাওড়া শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বলে ধরা হয় ডুমুরজলা পার্ককে ৷ সেখানে কীভাবে সরকারি স্পোর্টস সিটি তৈরি করা হচ্ছে, রাজ্যের কাছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court seeks affidavit from Government) ৷

5.Dhankhar Tweets on Rule of Law : ‘সরকারকে সোজা পথে আনার দায়িত্ব রাজ্যপালের’, ফের টুইট ধনকড়ের

2019 সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়েছেন জগদীপ ধনকড় ৷ তারপর থেকে লাগাতার রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধেছে ৷ এদিনের টুইট তার নবতম সংযোজন (Dhankhar Tweets on rule of law in state) ৷

6.Mamata Bala Thakur On Shantanu Thakur : ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, শান্তনু ঠাকুরের বিজেপি গ্রুপ ছাড়া প্রসঙ্গে বললেন মমতাবালা

বিজেপি মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য কিছুই করেনি। উল্টে ওরা মতুয়াদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। এখন ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। শান্তনু ঠাকুরের বিজেপির হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে নাম না করে তাঁকে এবং সুব্রত ঠাকুরের বিঁধলেন বনগাঁর মমতাবালা ঠাকুর (Mamata Bala Thakur reacts after Shantanu Thakur left BJP whats app group)।

7.Prasun Banerjee Comment Controversy : অন্য রাজনৈতিক দল ভাঙানোর রাজনীতি ঠিক নয়, প্রসূনের মন্তব্যে বিতর্ক

অন্য দল থেকে তৃণমূলে যোগদানের বিরোধিতা শোনা গেল হাওড়া সদরের সাংসদের গলায় ৷ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, অন্য দল থেকে লোক দলে যোগ দেওয়ায় বুথ কর্মীরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন (Prasun Banerjee comments on joining TMC from other party) ৷ প্রসূনের মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷

8.flying vermilion trend in Bengali TV serials: বাংলা ধারাবাহিকে নয়া ট্রেন্ড উড়ন্ত সিঁদুর, উত্তাল নেট দুনিয়া

বাংলা ধারাবাহিকের নয়া ট্রেন্ড - 'উড়ন্ত সিঁদুর' (flying vermilion trend in Bengali TV serials)৷ পরপর কয়েকটি ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে নায়কের হাত থেকে সিঁদুর উড়ে গিয়ে পড়ছে নায়িকার সিঁথিতে ৷ তবে এই অবাস্তব দৃশ্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেট নাগরিকরা (flying vermilion trend in serials trolled)৷

9.Shantanu Thakur calls meeting: সন্ধেয় ঠাকুরনগরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপি ছাড়া নিয়ে জল্পনা

এবার কি বিজেপি ছাড়ছেন শান্তনু ঠাকুর (is Shantanu Thakur leaving bjp?)? সেই জল্পনাই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ আজ ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে জরুরি ভিত্তিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে (Shantanu Thakur calls meeting) বসছেন তিনি ৷

10.Howrah Child Trafficking : সালকিয়ার হোমে শিশুপাচারের অভিযোগ নিয়ে কী পদক্ষেপ ? রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

সালকিয়ার হোম থেকে শিশুপাচার ও যৌন নির্যাতন মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court Seeks Report on Howrah Child Trafficking) ৷ কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানতে তা রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে (Sexual Assault With Childrens in Howrah Home) ৷