1. Shantanu Thakur called meeting: সন্ধেয় ঠাকুরনগরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপি ছাড়া নিয়ে জল্পনা

এবার কি বিজেপি ছাড়ছেন শান্তনু ঠাকুর (is Shantanu Thakur leaving bjp?)? সেই জল্পনাই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ আজ ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে জরুরি ভিত্তিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে (Shantanu Thakur called meeting) বসছেন তিনি ৷

2. Babul Supriyo tests Corona Positive : তৃতীয়বার করোনায় সংক্রামিত বাবুল সুপ্রিয়

করোনায় সংক্রামিত বাবুল সুপ্রিয় এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্য (TMC leader Babul Supriyo tests covid positive along with family) ৷

3. Schools Shut : কোভিড রুখতে তেলাঙ্গানা-পঞ্জাবে বন্ধ স্কুল, জারি নাইট কার্ফু

কোভিড সংক্রমণ সাংঘাতিক বেড়ে চলায় এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল পঞ্জাব ও তেলাঙ্গানায় (Telangana schools to remain shut from Jan 8 to 16) ৷ পঞ্জাবে জারি হয়েছে নাইট কার্ফু (Punjab Night Curfew)৷

4. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি, ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে 1800

বিশেজ্ঞরা বলছেন, তৃতীয় ঢেউ এসে গিয়েছে ৷ দৈনিক সংক্রমণও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে (India reports 37379 new COVID cases in the last 24 hours) ৷ সঙ্গে দোসর ওমিক্রন ৷

5. Laxmi and Abhishek test covid positive : করোনা আক্রান্ত লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অভিষেক ডালমিয়া

করোনা আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রী ও বাংলার অনূর্ধ্ব-25 দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ আপাতত তিনি নিভৃতবাসে রয়েছেন। করোনা আক্রান্ত সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়াও (Covid Positive Laxmiratan Shukla And CAB President) ৷

6. Arvind Kejriwal tests Covid Positive : করোনা আক্রান্ত কেজরিওয়াল, বাড়িতেই নিভৃতবাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ সামান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর (Kejriwal tests Covid Positive) ৷

7. New COVID Cases in US : আমেরিকায় 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণ 10 লক্ষ ছাড়াল

করোনায় ভয়াবহ পরিস্থিতি আমেরিকায় ৷ একদিনে 10 লক্ষের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হল সে দেশে (US Reports 1 Million New COVID Cases in A Day) ৷ প্রায় 4 মাস পর আমেরিকায় লক্ষাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসাপাতালে ভর্তি রয়েছে (Over 1 Lakhs US citizens hospitalized with COVID 19) ৷ শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি আমেরিকায় ৷

8. Bulli Bai app case : গিটহাবের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ জাতীয় মহিলা কমিশনের, বেঙ্গালুরুতে আটক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া

বুল্লি বাই অ্যাপ অপারেটিং সফ্টওয়্যার সংস্থা গিটহাবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বলে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিল জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW Directs Delhi Police to Register Fir Agsinst GitHub) ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত বুল্লি বাইয়ের মতো অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বলেছে কমিশন ৷ অন্যদিকে, বুল্লি বাই অ্যাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেঙ্গালুরু থেকে এক যুবককে আটক করেছে মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল (Mumbai Cyber Cell Arrest One Suspect in Bulli Bai Case) ৷

9. Mamata on R D Burman death anniversary: সুরের আকাশের ভিন্ন এক ধ্রুবতারা, পঞ্চমদার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

28 বছর হল তিনি নেই ৷ আজ আরডি বর্মনের মৃত্যুবার্ষিকীতে (R D Burman death anniversary) শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on R D Burman death anniversary)৷

10. Night Curfew Arrest At Bankura: নাইট কার্ফু চলাকালীন 10 জনকে গ্রেফতার বাঁকুড়া পুলিশের

রাজ্যে ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশে রাত 10টার পর থেকে বিশেষ কারণ ছাড়া চলবে না সাধারণ মানুষের চলাফেরা ৷ বন্ধ রাখতে হবে দোকানপাট। নবান্নের নির্দেশিকা পেয়েই পথে নেমেছে জেলা পুলিশ (Night Curfew Arrest At Bankura)। সোমবার বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট 10 জন পথচারীকে গ্রেফতার করেছে ৷ যার মধ্যে 1 জন মহিলাও রয়েছেন ৷ 8টি মোটর বাইককে আটক করেছে পুলিশ। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার মহকুমাশাসক সুশান্তকুমার ভক্ত, জেলা পুলিশের ডিএসপি সুপ্রকাশ দাস, বাঁকুড়া থানার আইসি দেবাশিস পাণ্ডা-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তারা। বাঁকুড়ার মহকুমা শাসক সুশান্তকুমার ভক্ত বলেন, "করোনার চেনকে ব্রেক করার জন্যই এই নৈশ অভিযান ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷"