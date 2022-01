1.গিটহাবের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ জাতীয় মহিলা কমিশনের, বেঙ্গালুরুতে আটক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া

বুল্লি বাই অ্যাপ অপারেটিং সফ্টওয়্যার সংস্থা গিটহাবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বলে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিল জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW Directs Delhi Police to Register Fir Agsinst GitHub) ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত বুল্লি বাইয়ের মতো অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বলেছে কমিশন ৷

2.দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি, ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে 1800

বিশেজ্ঞরা বলছেন, তৃতীয় ঢেউ এসে গিয়েছে ৷ দৈনিক সংক্রমণও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে (India reports 37379 new COVID cases in the last 24 hours) ৷ সঙ্গে দোসর ওমিক্রন ৷

3.করোনা আক্রান্ত কেজরিওয়াল, বাড়িতেই নিভৃতবাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ সামান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর (Kejriwal tests Covid Positive) ৷

4.বিহারের হাসপাতালে আরও 72 ডাক্তার কোভিড পজিটিভ, 4 দিনে আক্রান্ত 159

বিহারের (Coronavirus in Bihar news) নালন্দা মেডিক্যাল কলেজে কোভিডে আক্রান্ত আরও 72 জন ডাক্তার (Bihar doctors Covid positive)৷ এই নিয়ে সেখানে 4 দিনে 159 জন ডাক্তার কোভিড পজিটিভ হলেন ৷

5.টিকাকরণের জন্য 15-18 বছর বয়সীদের আহ্বান মোদির

করোনার টিকা নেওয়ার জন্য 15-18 বছর বয়সীদের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (vaccination of age 15 to 18) ৷ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যা খুব জরুরি বলে গতকাল কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণের প্রথমদিনে জানালেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi on Youth vaccination drive) ৷

6.তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত খেজুরি, মৃত দুই তৃণমূল কর্মী

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত খেজুরি (TMC BJP Clash) ৷ মা ফেটে সোমবার প্রাণ হারালেন তৃণমূলের দুই কর্মী ৷

7.সুন্দরবনের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল বাঘিনীকে, সাঁতার কেটে ঘরে ফিরল দক্ষিণরায়

সুন্দরবনের পঞ্চমুখানী চার নম্বর জঙ্গল এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হল গোসাবার বাঘিনীটিকে ৷ সাঁতার কেটে ঘরে ফিরে গেল সে (Tigress released and it goes to the jungle) ৷

8.কনকনে ঠান্ডার ইনিংস শেষের পথে, আগামীতে আমেজই সান্ত্বনা

উত্তুরে হাওয়ার জেরে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা পড়লেও তারপর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা ৷ অর্থাৎ ক্রমশ শেষের পথে কনকনের ঠান্ডার দিন, অন্তত এমনই অভিমত আবহাওয়া দফতরের (Cold wave would not last long) ৷

9.উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতার করোনা পরিস্থিতি, বাড়ল কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা

কলকাতায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়ল (number of containment zones in kolkata increase) ৷ 11 থেকে বেড়ে হল 25 ৷

10.প্যাংগং লেকে নিজের সীমার মধ্যে সেতু তৈরি করছে চিন

পূর্ব লাদাখে প্যাংগং লেক অঞ্চলে চিন সেতু তৈরির কাজ করছে ৷ স্যাটেলাইট চিত্রে এ ছবিই ধরা পড়েছে ৷ বছরের প্রথম দিন একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পর এমন ঘটনা সামনে আসে (China building a bridge on its side of the Pangong lake) ৷