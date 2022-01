1. Arvind Kejriwal tests Covid Positive : করোনা আক্রান্ত কেজরিওয়াল, বাড়িতেই নিভৃতবাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ সামান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর (Arvind Kejriwal tests Covid Positive) ৷

2. TMC BJP Clash : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত খেজুরি, মৃত দুই তৃণমূল কর্মী

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত খেজুরি (TMC BJP Clash) ৷ মা ফেটে সোমবার প্রাণ হারালেন তৃণমূলের দুই কর্মী ৷

3. Weather Forecast of Bengal : কনকনে ঠান্ডার ইনিংস শেষের পথে, আগামীতে আমেজই সান্ত্বনা

উত্তুরে হাওয়ার জেরে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা পড়লেও তারপর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা ৷ অর্থাৎ ক্রমশ শেষের পথে কনকনের ঠান্ডার দিন, অন্তত এমনই অভিমত আবহাওয়া দফতরের (Cold wave would not last long) ৷

4. Containment Zone in Kolkata : উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতার করোনা পরিস্থিতি, বাড়ল কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা

কলকাতায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়ল (number of containment zones in kolkata increase) ৷ 11 থেকে বেড়ে হল 25 ৷

5. Independent Candidates in AMC election : নির্দলে জিতেই তৃণমূলকে আসন উপহার দিতে চান বিদায়ীরা

আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচনে জিতে তৃণমূলকে নিজেদের আসন উপহার দিতে চান গত পৌরবোর্ডের ডেপুটি মেয়র তবাসুম আরা এবং মেয়র পারিষদ মীর হাসিম ৷ দু'জনেই এবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন (Independent Candidates) ৷

6. BJP Social Media Campaign : পৌরভোটে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারে জোর বিজেপির

রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারে জোর দিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি (BJP stressing on campaigning via social media)। প্রচার করা হবে ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে ৷

7. Bengal Ranji Squad : রঞ্জির প্রথম ম্যাচের নেতৃত্বে অভিমন্যু, দলে মনোজ

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করল বাংলা ৷ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল অভিমন্যু ঈশ্বরণের কাঁধে (Abhimanyu Easwaran will lead Bengal in Ranji trophy)।

8. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণের হার

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 4 জন (Four Died of corona in Kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনাতেও প্রাণ হারিয়েছেন 4 জন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ কালিম্পং, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে করোনার বলি হয়েছেন ৷

9. Labour contractor missing in Uttar Pradesh : আজমগড়ে বিজেপি সাংসদের থেকে টাকা আনতে গিয়ে নিখোঁজ মালদার শ্রমিক ঠিকাদার

সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিয়ন গ্রামের শ্রমিক ঠিকাদার মুকলেসুর রহমান উত্তরপ্রদেশের আজমগড় গিয়েছিলেন ৷ সেখানে বিজেপি সাংসদ রমাকান্ত যাদবের কাছ থেকে পাওনা টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল ৷ কিন্তু ফেরেননি (A Labour contractor from Malda missing in Azamgarh) ৷

10. BJP MP Shantanu Thakur : এবার বিজেপি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন শান্তনু ঠাকুর

এবার ‘বিদ্রোহী’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৷ ছাড়লেন বিজেপি'র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ (Central Minister Shantanu Thakur left BJp WhatsApp group)