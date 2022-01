1.দৈনিক সংক্রমণ 33 হাজারের গণ্ডি পার, 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত 6,197 জন

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত গতিতে ৷ সঙ্গে ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট ৷ (India reports 33750 new covid cases in the last 24 hours) ৷ একদিনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেল ৷

2.15 বছরের ঊর্ধ্বে আজ থেকেই শুরু ভ্যাকসিনেশন

আজ থেকেই সারা দেশে শুরু হচ্ছে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ (covid Vaccination) ৷ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে ৷ একথা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ ৷

3.নদী সাঁতরে জঙ্গলে ফিরল বাঘ

অবশেষে জঙ্গলে ফিরল সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (Tiger Return to Forest)। টানা 3-4 দিন পর বনকর্মীদের সঙ্গে বাঘবন্দি খেলার পরে নদী সাঁতরে জঙ্গলে ফিরল গোসাবার বাঘ।

4.কোভিড পজিটিভ সস্ত্রীক জন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলিউডের অভিনেতা জন আব্রাহাম (John Abraham tests covid positive) ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়া রাঞ্চাল ৷ দুজনেই বাড়িতে কোয়ারান্টিনে আছেন ৷

5.সরকারি নির্দেশিকার পর রাতেই দিঘা ছাড়ার হুড়োহুড়ি পর্যটকদের

রাজ্যে কোভিডের বাড়বাড়ন্ত ক্রমশ বেড়েই চলেছে ৷ যার জেরে ইতিমধ্যেই পর্যটন কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার (Visitors are coming back to home from Digha )। নির্দেশিকা সামনে আসার পর রবিবার রাত থেকেই দিঘার হোটেল ছাড়লেন পর্যটকরাও । করোনার জেরে জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতা ।

6.কনকনে ঠান্ডা আর মাত্র দু'দিন, কাঁটা সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

নতুন বছরের শুরুতে ঠান্ডা বাড়তে শুরু করেছিল ৷ তবে আগামী দু'দিন পর থেকে ঠান্ডা কমবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস (Weather Forecast of Bengal) ৷ এর জন্য মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝাকেই প্রধান কারণ বলা হচ্ছে ৷

7.রাস্তায় রাস্তায় মাইকিং, কোভিড সচেতনতার প্রচারে পুলিশ-প্রশাসন

রাজ্য সরকার (covid in bengal) যে কোভিড বিধিনিষেধ জারি করেছে তা পালনে রাস্তায় নেমে প্রচার শুরু করল পুলিশ ও প্রশাসন ৷ মেদিনীপুরে (awareness campaign by west midnapore police) বিভিন্ন জায়গায় চলল মাইকিং ৷

8.নামখানা ব্রিজের নিচে আগুনে ভস্মীভূত 1টি দোকান

পাটকাঠির দোকানে আগুন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা থানার উল্টোদিকে অবস্থিত হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজের নিচে অবস্থিত একটি দোকান ভস্মীভূত (Fire under Namkhana Bridge) ৷

9.নবান্নের নির্দেশিকা জারির পরই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল বেলুড় মঠ

5 জানুয়ারি খোলার আগেই করোনার কোপে ফের মঠ বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ৷ সরকারিভাবে আজ সোমবার থেকে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ রাখার ঘোষণার ফলেই মঠ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ (belur math update)

10.দুই মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক সহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত

ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালের সত্তর জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন অধ্যক্ষ এবং চিকিৎসকরা ৷ দশজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বাকিরা বাড়িতে রয়েছেন (several doctors including health workers infected with corona in kolkata hospitals) ।