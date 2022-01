1. Weather Forecast of Bengal: কনকনে ঠান্ডা আর মাত্র দু'দিন, কাঁটা সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

নতুন বছরের শুরুতে ঠান্ডা বাড়তে শুরু করেছিল ৷ তবে আগামী দু'দিন পর থেকে ঠান্ডা কমবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস (Weather Forecast of Bengal) ৷ এর জন্য মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝাকেই প্রধান কারণ বলা হচ্ছে ৷

2. Fire at Namkhana : নামখানা ব্রিজের নিচে আগুনে ভস্মীভূত 1টি দোকান

পাটকাঠির দোকানে আগুন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা থানার উল্টোদিকে অবস্থিত হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজের নিচে অবস্থিত একটি দোকান ভস্মীভূত (Fire under Namkhana Bridge) ৷

3. Belur Math Update : নবান্নের নির্দেশিকা জারির পরই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল বেলুড় মঠ

5 জানুয়ারি খোলার আগেই করোনার কোপে ফের মঠ বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ৷ সরকারিভাবে আজ সোমবার থেকে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ রাখার ঘোষণার ফলেই মঠ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ (belur math update) ৷

4. COVID 19 Vaccination: 15 বছরের ঊর্ধ্বে আজ থেকেই শুরু ভ্যাকসিনেশন

আজ থেকেই সারা দেশে শুরু হচ্ছে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ (covid Vaccination) ৷ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে ৷ একথা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ ৷

5. Covid cases Spike in kolkata hospitals : দুই মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক সহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত

ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালের সত্তর জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন অধ্যক্ষ এবং চিকিৎসকরা ৷ দশজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বাকিরা বাড়িতে রয়েছেন (several doctors including health workers infected with corona in kolkata hospitals) ।

6. Covid Precautions in Lalbazar : বাড়ছে করোনা, একাধিক পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের শীর্ষে কলকাতা (Kolkata is in the top of covid graph in West Bengal), কোভিড সতর্কতা লালবাজারেও ৷

7. IND vs SA Second Test : আজ শুরু জোহানেসবার্গ টেস্ট, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে প্রত্যয়ী টিম ইন্ডিয়া

সেঞ্চুরিয়নে 113 রানে হারের ঘা না-শুকোতেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন স্টাম্পার-ব্যাটার কুইন্টন ডি'কক (Quinton De Kock takes retirement from test cricket after Centurion test) ৷ এমন বেকায়দায় থাকা প্রোটিয়া শিবিরকে হারিয়ে জো'বার্গেই আরও এক ইতিহাস গড়ে ফেলতে চাইছেন রাহুল-বুমরারা ৷

8. Bengal New Covid Curbs : আজ ছিল 66 হাজার মানুষের ভিড় ! কাল থেকে বন্ধ চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া

ইতিমধ্যে আলিপুর চিড়িয়াখানার মূল প্রবেশদ্বারে চিড়িয়াখানা বন্ধ রাখার নোটিশ ঝোলানো হয়েছে । মুখ্যসচিবের ঘোষণার পর তড়িঘড়ি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের তরফেও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে (Bengal New Covid Curbs) ৷

9. Covid Restrictions In West Bengal : রাজ্যে ফের করোনাবিধি, পর্যটন শিল্পের কোমর ভাঙার আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

আগামিকাল থেকে পুনরায় তালা রাজ্যের সমস্ত পর্যটনকেন্দ্র, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানায়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের ধারণা, পুনরায় বড়সড় ধাক্কা খাবে পাহাড়ের পর্যটন শিল্প (Tourism industry about to collapse again as WB government announce new Covid guidelines)।

10. Covid Scare in Bengal Cricket : করোনার থাবা এবার বাংলা ক্রিকেট দলে

বাংলা ক্রিকেট দলেও এবার থাবা বসাল করোনা ৷ ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে আক্রান্ত মোট সাত জন (Seven cricketers and staffs tested covid positive in Bengal Cricket team) ৷