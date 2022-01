1.দৈনিক সংক্রমণ 27 হাজারের ঘরে, ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল দেড় হাজার

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত গতিতে ৷ সঙ্গে ওমিক্রন ভ্য়ারিয়্যান্ট ৷ (India reports 27553 new covid cases in the last 24 hours)

2.রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত 2,398 জন

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 2 জন (Two Died of corona in Kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমানেও 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 1 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷

3.মন্দির দর্শনে কঠোর পদক্ষেপ বৈষ্ণো দেবী মন্দির কর্তৃপক্ষের

শনিবার ভোর হওয়ার খানিক আগে বৈষ্ণো দেবী মন্দির দর্শনের সময় ভিড়ে চাপা পড়ে মারা যান 12 জন ৷ এর জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিটিকে ৷ এখন মন্দির দর্শনে কড়াকড়ি করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন (Pilgrims queue outside Mata Vaishno Devi Shrine) ৷

4.চিনকে পাল্টা দিতে সীমান্তে সড়ক-সেতু নির্মাণে মনোযোগী বিআরও

গলওয়ান সংঘর্ষ (Galwan Valley) উত্তর সময়ে এখনও উত্তপ্ত ভারত ও চিনের (Indo China conflict) সীমান্ত ৷ বেজিং-এর আগ্রাসী নীতির পাল্টা দিতে সীমান্তে একের পর এক নির্মাণে (BRO constructs roads bridges in Indo China border) মনোযোগী হয়েছে দিল্লি ৷ এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালেন বিশেষজ্ঞরা ৷ লিখছেন ইটিভি ভারতের সৌরভ শর্মা ৷

5.ঠান্ডার দাপট বাড়লেও শীতের স্থায়িত্ব নিয়ে দোটানায় হাওয়া অফিস

নতুন বছরের শুরু থেকেই চেনা ছন্দে ব্যাটিং শুরু করেছে শীত ৷ শনিবারের তুলনায় আজ আরও এক ডিগ্রি পতন হতে পারে তাপমাত্রার পারদে ৷ তবে কতদিন চলবে হাড় কাঁপানো শীতের দাপট, তা নিয়ে এখনই পূর্বাভাস দিতে রাজি নয় আবহাওয়া দফতর (According to weather office winter will not stay long in Bengal ) ৷

6.দিল্লিতে করোনা আক্রান্তদের বিনামূল্যে যোগাসনের প্রশিক্ষণ

দিল্লিতে হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্তদের যোগাসনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছে কেজরিওয়াল সরকার ৷ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অনলাইনে যোগাসনের প্রশিক্ষণ দেবেন প্রশিক্ষকরা (COVID Patients Get Free Online Yoga Training in New Delhi) ৷ তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷

7.সারাকে নিয়ে ভুয়ো নম্বর প্লেটের বাইকে ভিকি, থানায় অভিযোগ

লুকা ছুপি 2-এর শুটিং (Luka Chuppi 2 shooting)-এর ফাঁকে সারা আলি খানকে নিয়ে ভিকি কৌশলের বাইক (Allegation against Vicky Kaushal for bike ride) চালানোর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ তবে সেই বাইকের নম্বর প্লেট ভুয়ো (bike with fake number plate) বলে দাবি করে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল ৷

8.করোনা আতঙ্কে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প স্থগিত ও স্টুডেন্টস উইক অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

মহামারির তৃতীয় ঢেউ রুখতে বছরের শুরুতেই ফের আংশিক লকডাউনের সম্ভাবনা রাজ্যে (Partial Lockdown possibilty rises in West Bengal ) ৷ যদি লকডাউন নাও হয়, সেক্ষেত্রে আবারও কঠোর করোনাবিধি চালু হতে চলেছে বাংলায় ৷ তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় ব্লু-প্রিন্ট সাজাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রাজ্য সরকার ৷

9.পরমাণু কেন্দ্র ও জেলবন্দিদের তালিকা আদানপ্রদান করল ভারত-পাকিস্তান

কোনও দেশ যেন শত্রুতার জেরে পরমাণু কেন্দ্রে আক্রমণ না করে, সেই সমঝোতা মেনে 1 জানুয়ারি, শনিবার ভারত ও পাকিস্তান একে অপরকে পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য আানপ্রদান করল ৷ সঙ্গে জানানো হল দুই দেশে থাকা বন্দিদের তথ্য (Pakistan, India exchange list of nuclear installations and prisoners) ৷

10.বন দফতরের অফিসের পাশে দক্ষিণরায়, চাঞ্চল্য গোসাবায়

বইয়ে পড়া গ্রামে বাঘ বেরোনোর গল্প যেন এখন নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ৷ একের পর এক বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে ৷ যার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ কুলতলির পর গোসাবায় দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের (Royal Bengal Tiger spotted near Forest Office at Gosaba) ৷