1.রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত 2,398 জন

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 2 জন (Two Died of corona in Kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমানেও 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 1 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷

2.ঠান্ডার দাপট বাড়লেও শীতের স্থায়িত্ব নিয়ে দোটানায় হাওয়া অফিস

নতুন বছরের শুরু থেকেই চেনা ছন্দে ব্যাটিং শুরু করেছে শীত ৷ শনিবারের তুলনায় আজ আরও এক ডিগ্রি পতন হতে পারে তাপমাত্রার পারদে ৷ তবে কতদিন চলবে হাড় কাঁপানো শীতের দাপট, তা নিয়ে এখনই পূর্বাভাস দিতে রাজি নয় আবহাওয়া দফতর (According to weather office winter will not stay long in Bengal ) ৷

3.করোনা আতঙ্কে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প স্থগিত ও স্টুডেন্টস উইক অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

মহামারির তৃতীয় ঢেউ রুখতে বছরের শুরুতেই ফের আংশিক লকডাউনের সম্ভাবনা রাজ্যে (Partial Lockdown possibilty rises in West Bengal ) ৷ যদি লকডাউন নাও হয়, সেক্ষেত্রে আবারও কঠোর করোনাবিধি চালু হতে চলেছে বাংলায় ৷ তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় ব্লু-প্রিন্ট সাজাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রাজ্য সরকার ৷

4.পরমাণু কেন্দ্র ও জেলবন্দিদের তালিকা আদানপ্রদান করল ভারত-পাকিস্তান

কোনও দেশ যেন শত্রুতার জেরে পরমাণু কেন্দ্রে আক্রমণ না করে, সেই সমঝোতা মেনে 1 জানুয়ারি, শনিবার ভারত ও পাকিস্তান একে অপরকে পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য আানপ্রদান করল ৷ সঙ্গে জানানো হল দুই দেশে থাকা বন্দিদের তথ্য (Pakistan, India exchange list of nuclear installations and prisoners) ৷

5.বন দফতরের অফিসের পাশে দক্ষিণরায়, চাঞ্চল্য গোসাবায়

বইয়ে পড়া গ্রামে বাঘ বেরোনোর গল্প যেন এখন নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ৷ একের পর এক বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে ৷ যার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ কুলতলির পর গোসাবায় দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের (Royal Bengal Tiger spotted near Forest Office at Gosaba) ৷

6.করোনা আক্রান্ত পরিচালক সৃজিত ও সুরকার জিৎ

বছরের প্রথমদিনই অনুরাগীদের দুঃসংবাদ দিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷ শনিবার সন্ধেয় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে পরিচালক জানালেন তিনি করোনায় আক্রান্ত (Director Srijit Mukherji keeps himself isolated after transmitted to covid) ৷এদিন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও ৷

7.রাজ্যপালকে সাদা হাতির সঙ্গে তুলনা, বেনজির আক্রমণ কল্যাণের

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে আক্রমণ শ্রীরামপুরের সাংসদ তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC MPs Controversial Remarks on Dhankhar) ৷ তিনি রাজ্যপালকে সাদা হাতির তুলনা করেন ৷

8.এমপি কাপে চ্যাম্পিয়ন বজবজ বিধানসভা

ডায়মন্ডহারবার এমপি কাপ 2021-এর ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল বজবজ বিধানসভা (Mp Cup 2021)। ফাইনালে ডায়মন্ডহারবার বিধানসভাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা ৷ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

9.প্রাক্তন কাউন্সিলরকে টিকিট দেয়নি শাসকদল, শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মহিলা তৃণমূল কর্মীদের

প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই দফায় দফায় বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে শাসকদলের অন্দরে । সম্প্রতি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচনের (SMC Election 2022) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । তারপর থেকেই একে একে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এবং টিকিট না-পাওয়া প্রার্থীদের অনুগামীরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে ।

