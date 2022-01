1.অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে নববর্ষের শুভেচ্ছা মোদি-মমতার

এ দিন সকালে দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব ৷ প্রথমজন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi wishes on new year 2022) এবং দ্বিতীয়জন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee wishes on new year 2022)৷ দেশ হিসেবে ভারত যাতে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে সেই আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নতুন বছরে সবার শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷

2.দেশে দৈনিক সংক্রমণ 22 হাজারে, আজ থেকে 15-18 বছর বয়সিদের ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন

নতুন বছর ৷ উৎসবের মরশুম ৷ আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ এবং ওমিক্রন ৷ (India reports 22775 new cases in the last 24 hours)

3.বিরাটকে বলা হয়েছিল টি-20’র দায়িত্ব না ছাড়তে, সৌরভের দাবিতে সিলমোহর চেতনের

এ বার বিরাট কোহলির দাবি নসাৎ করলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চেতন শর্মা (Chetan Sharma on Captaincy Controversy) ৷ জানিয়ে দিলেন, বিরাটকে টি-20 অধিনায়কত্ব না ছাড়তে সবাই অনুরোধ করেছিল (Everyone told Virat Kohli not to quit T20 captaincy) ৷ আর সেই তালিকায় নির্বাচক কমিটির সদস্য এবং বিসিসিআই কর্তারাও ছিলেন বলে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান চেতন শর্মা ৷

4.বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 12, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নতুন বছরের প্রথম দিনে দুর্ঘটনা মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে ৷ মারা গিয়েছেন অন্ততপক্ষে 12 জন ৷ আহত অনেকে ৷ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Stampede at Vaishno Devi Shrine) ৷

5.নতুন বছর আরও জাঁকিয়ে বসবে শীত , পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই পুরোনো ছন্দে ব্যাটিং শুরু করবে শীত ৷ জানুয়ারিতে আরও নামতে পারে তাপমাত্রার পারদ, এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর (Temperature will decrease in Bengal in the new year) ৷

6.বছরের প্রথম সূর্যোদয়, সাক্ষী থাকতে ভিড় দিঘার সৈমুদ্র সৈকতে

একুশ পেরিয়ে বাইশে পা ৷ নতুন বছরের প্রথম সূর্যোদয় ৷ আর তা দেখতে দিঘায় ভিড় জমিয়েছেন উৎসুক পর্যটকরা ৷ সারা বছর ধরে কোভিড আতঙ্কে দিন কেটেছে রাজ্য তথা দেশবাসীর ৷ এখনও তা পিছু ছাড়েনি ৷ বরং ফের ঊর্ধ্বমুখী দেশে ও রাজ্যের সংক্রমণ ৷ সঙ্গে দোসর ওমিক্রন ৷ তাও আশার আলো হাতছাড়া করেননি সমুদ্রে আসা মানুষ ৷ (Tourists enjoy new year sunrise in Digha)

8.বর্ষবরণের মধ্যরাত, করোনাবিধি শিকেয় তুলে পার্কস্ট্রিটে মানুষের ঢল

রাত বাকি, বাত বাকি । বর্ষবরণের রাতে পার্ক স্ট্রিটে উপচে পড়া ভিড় এই গানটা মনে করিয়ে দেবে (New year Celebration in Park Street Kolkata) ৷ করোনার শঙ্কায় সন্ধে থেকে মানুষের জমায়েত তেমন একটা ছিল না । কলকাতার নবনিযুক্ত নগরপালের পুলিশ বাহিনী করোনা আবহে বাড়তি তৎপর, অসচেতন মানুষকে মাস্ক পরানো, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয় । রাত বারোটায় ছবিটা পাল্টে গেল ৷ আলোয় মোড়া রাস্তায় উৎসবে মাতল জনগণ ৷ তবে করোনা বিধিনিষেধ ভুলে ৷ অনেকের মুখে নেই মাস্ক ৷ শারীরিক দূরত্ব বিধির পরোয়া করলেন না ৷

9.বাড়িতে করোনা পরীক্ষায় উৎসাহিত করুন, রাজ্যগুলিকে চিঠি কেন্দ্রের

ওমিক্রন নিয়ে একগুচ্ছ গাইডলাইন জারি করল কেন্দ্র ৷ রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ এবং আইসিএমআর-এর ডিজি বলরাম ভার্গব (Union Health Secretary Rajesh Bhushan and ICMR DG Balaram Bhargava write letter to all the states about Omicron )৷

10.চোটের জন্য নেই রোহিত, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের নেতা রাহুল

চোটের জন্য ওয়ান ডে সিরিজেও খেলতে পারছেন না ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা (injured Rohit Sharma misses out) ৷