1.বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 12, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নতুন বছরের প্রথম দিনে দুর্ঘটনা মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে ৷ মারা গিয়েছেন অন্ততপক্ষে 12 জন ৷ আহত অনেকে ৷ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Stampede at Vaishno Devi Shrine) ৷

2.নতুন বছর আরও জাঁকিয়ে বসবে শীত , পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই পুরোনো ছন্দে ব্যাটিং শুরু করবে শীত ৷ জানুয়ারিতে আরও নামতে পারে তাপমাত্রার পারদ, এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর (Temperature will decrease in Bengal in the new year) ৷

3.বর্ষবরণের মধ্যরাত, করোনাবিধি শিকেয় তুলে পার্কস্ট্রিটে মানুষের ঢল

রাত বাকি, বাত বাকি । বর্ষবরণের রাতে পার্ক স্ট্রিটে উপচে পড়া ভিড় এই গানটা মনে করিয়ে দেবে (New year Celebration in Park Street Kolkata) ৷ করোনার শঙ্কায় সন্ধে থেকে মানুষের জমায়েত তেমন একটা ছিল না । কলকাতার নবনিযুক্ত নগরপালের পুলিশ বাহিনী করোনা আবহে বাড়তি তৎপর, অসচেতন মানুষকে মাস্ক পরানো, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয় । রাত বারোটায় ছবিটা পাল্টে গেল ৷ আলোয় মোড়া রাস্তায় উৎসবে মাতল জনগণ ৷ তবে করোনা বিধিনিষেধ ভুলে ৷ অনেকের মুখে নেই মাস্ক ৷ শারীরিক দূরত্ব বিধির পরোয়া করলেন না ৷

4.চোটের জন্য নেই রোহিত, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের নেতা রাহুল

চোটের জন্য ওয়ান ডে সিরিজেও খেলতে পারছেন না ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা (injured Rohit Sharma misses out) ৷

5.ওমিক্রনের মাঝে নতুন রোগ ফ্লোরোনা, সংক্রমণ শুরু ইজরায়েলে

এতদিন ছিল কোভিড-19 (Covid-19 Update) ও তার একাধিক ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণ ৷ এবার তার থেকেই দ্বিগুণ শক্তিশালী ফ্লোরোনার সংক্রমণ (Florona Infection) শুরু ৷ আপাতত ইজরায়েলে এক রোগীর হদিশ মিলেছে বলে খবর ৷

6.আম আদমি পার্টিতে যোগদান করলেন সেওয়াগের বোন

কংগ্রেস ছেড়ে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিতে যোগদান করলেন বীরেন্দ্র সেওয়াগের বোন অঞ্জু সেওয়াগ ৷ তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অরবিন্দ চান্দেলাও (Virender Sehwag sister Anju Sehwag joins AAP)৷

7.বল্গাহীন সংক্রমণ, কলকাতায় আক্রান্ত প্রায় 2 হাজার

গত চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে 7 জনের (Died of Corona in Bengal) ৷

9.বর্ষবরণে আলোয় সাজল সৈকত-সুন্দরী

বর্ষবরণে আলোর মালায় সেজে উঠেছে দিঘা (Digha at New Years Eve) ৷ সমুদ্র সৈকত থেকে হোটেল, সব জায়গা সেজেছে রঙিন আলোয় ৷ কোথাও আবার বাজছে গান ৷ সবমিলিয়ে 2022-কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত দিঘা ৷

10.বারাসতে গ্রেফতার ভুয়ো পরিচয়পত্র ও জাল নথির কারবারি

মোটা টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো নথি তৈরি করে দিতেন এক ব্যক্তি ৷ শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করে বারাসত থানার পুলিশ (Barasat Fake Documents Arrest) ৷ ধৃতের নাম সাগর দেব ৷