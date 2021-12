1.অশোক-শংকরকে টেক্কা দিতে তৃণমূলের মুখ গৌতম দেব, ঘাসফুলের টিকিটে দলবদলুরাও

বাইশের বাইশে শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের 4টি পৌরনিগমে নির্বাচন ৷ শিলিগুড়ি পৌর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ গৌতম দেব (TMC leader Gautam Deb to contest in SMC Election 2022) ৷

2.বর্ষশেষে শ্রীনগরে গুলির লড়াই, নিকেশ 3 অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি

শুক্রবার রাতভর এনকাউন্টার চলে শ্রীনগরের পান্থা চক এলাকায় ৷ নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গোলাগুলিতে খতম হয় 3 জঙ্গি ৷ তাদের পরিচয় জানা যায়নি (Srinagar gunfight) ৷

3.বেলুড় মঠ বন্ধ থাকলেও কল্পতরু উৎসবে দরজা খোলা মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের

1 জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব ৷ এ দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কাশীপুর উদ্যানবাটিতে উপস্থিত সকলের চৈতন্য হোক, এই আশীর্বাদ করেছিলেন ৷ প্রতি বছর কল্পতরু দিবস পালিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ৷ এবছর বেলুড় মঠ বন্ধ থাকবে ৷ কিন্তু মালদা রামকৃষ্ণ মিশন ভক্তদের প্রবেশে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ (Malda Ramakrishna Math and Mission will be opened for devotees on 1 January Kalpataru Day)

4.শিয়রে পৌরভোট, এগিয়ে এল বইমেলা, স্থগিত আসানসোল উৎসব

22 জানুয়ারি থেকে শুরু পৌরভোট তাই প্রথা ভেঙে এবার নির্ধারিত সময়ের চারদিন আগে অর্থাৎ 10 জানুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে আসানসোল বইমেলা (Date of Book Fair And Asansol Utsab Changed due to the Corporation Election)৷ শুধু বইমেলা নয় আপাতত স্থগিত করা হয়েছে আসানসোল উৎসবও ৷

5.সেঞ্চুরিয়নে পরাজয়ের পর আচমকা অবসর ঘোষণা কুইন্টন ডি ককের

টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক ব্যাটার কুইন্টন ডি কক (Quinton de Kock Test retirement) ৷

6.বিধাননগরে প্রার্থী হচ্ছেন সব্যসাচী, তালিকায় রয়েছেন কৃষ্ণাও

আসন্ন বিধানননগর পৌর নির্বাচনে (Bidhannagar Corporation Election 2022) সব্যসাচী দত্ত ও কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে প্রার্থী করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷অর্থাৎ সব্যসাচীকে প্রত্যাবর্তনের পুরস্কার দিচ্ছে তৃণমূল ৷

7.মহারাষ্ট্রে ওমিক্রন আক্রান্তের মৃত্যু

ওমিক্রনে আক্রান্ত পুনের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে (omicron patient dies of heart attack in maharashtra) ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷

8.আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

9.লাগামহীন সংক্রমণে রাজ্যে তৃতীয় ঢেউয়ের সংকেত, কলকাতায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা

রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউ দেখছে স্বাস্থ্য ভবন (west bengal may face third wave of corona), চিন্তা বাড়াচ্ছে কলকাতা ৷

10.সেঞ্চুরিয়নে 'বিরাট' ঐতিহাসিক জয়ে উচ্ছ্বসিত সচিন-সৌরভ-লক্ষ্মণ

বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে সুপার স্পোর্ট পার্কে টেস্ট জয়ের নজির গড়েলেন বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা (India win Boxing Day Test) ৷