1.Corona Update in Bengal : দুয়ারে তৃতীয় ঢেউ, দ্বিগুণ লাফে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 2 হাজার পেরল

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 4 জন (Four Died of corona in Kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনা, দার্জিলিং ও হুগলিতে 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন৷ দক্ষিণ 24 পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

2.Kolkata Security at 31st Night : বর্ষবরণের রাতে কলকাতার নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা লালবাজারের

বছর শেষে উৎসবের মেজাজে গোটা কলকাতা ৷ বড়দিনের মতো আগামিকাল 2021-এর শেষদিন বিভিন্ন জায়গায় উৎসবে মেতে উঠবেন শহরবাসী ৷ সেই কারণে কলকাতা শহরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করল কলকাতা পুলিশ (kolkata police taking special steps to increase security at 31st night) ৷

3.Siliguri Corporation Poll 2022 : শিলিগুড়ি মডেলের ইতি, আলাদা আলাদা প্রার্থী ঘোষণা বাম-কংগ্রেসের

পৌর নির্বাচনের (Siliguri Corporation Poll 2022) আগে শিলিগুড়িতে বিশ বাঁও জলে বাম-কংগ্রেসের জোট (Left Front-Congress Alliance) ৷ কংগ্রেসের জেতা চার আসন ছেড়েই 42 আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের (Left Front Candiate List) ৷ ‘প্রাথমিকভাবে’ 15 আসনে প্রার্থী দিল কংগ্রেসও (Congress Candiate List) ৷ ‘শিলিগুড়ি মডেল’ ভাঙায় তৃণমূল, বিজেপির লাভ দেখছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

4.Sourav Ganguly remains Stable : সৌরভের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, জানাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই ৷ আজ হাসপাতালের তরফে জানানো হয় ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট‌ (Medical bulletin says Sourav Ganguly remains hemodynamically stable) ৷

5.ফিরে দেখা 2021: গত এক বছরে রাজ্যের সাড়া জাগানো কিছু ঘটনা

আর মাত্র একটা দিনের অপেক্ষা, তারপরেই আসবে নতুন বছর ৷ 2021 কে বিদায় জানিয়ে গোটা বিশ্বের মতো রাজ্যবাসীও স্বাগত জানাবে 2022-কে ৷ গত একবছরে রাজ্য সাক্ষী থেকেছে একাধিক উথাল-পাথাল ঘটনার ৷ ঘটে গিয়েছে একাধিক বড় ঘটনা ৷ রাজ্য রাজনীতিও নিয়েছে নয়া বাঁক ৷ বছরের শেষ লগ্নে এসে দেখে নেওয়া যাক এমনই কিছু সাড়া জাগোনো ঘটনা (important news events of west bengal in 2021) ৷

6.New CP of Kolkata : কলকাতা পুলিশের নয়া নগরপাল বিনীত গোয়েল

এর আগে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক পদে ছিলেন তিনি । পরে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল হিসেবেও বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন । এবার কলকাতা পুলিশের কমিশনারের পদে বসলেন তিনি (New CP of Kolkata) ৷

7.West Bengal suspends UK flights : কলকাতায় নামবে না ব্রিটেন ফেরত বিমান, ওমিক্রন আতঙ্কে সিদ্ধান্ত রাজ্যের

গঙ্গাসাগরের দাঁড়িয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন থেকে আসা বিমানকেই দায়ী করেছিলেন । এদিন নবান্নের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কলকাতায় নামবে না ব্রিটেন ফেরত বিমান (West Bengal suspends UK flights) ৷

8.Bratya Basu Criticises Governor :'পাগলা জগাই', নাম না করে রাজ্যপালকে বিঁধলেন ব্রাত্য

রাজ্যপালকে 'পাগলা জগাই' বলে কটাক্ষ ব্রাত্যর (in a tweet message bratya basu criticises governor jagdeep dhankhar) ৷

9.India win Boxing Day Test : সেঞ্চুরিয়নে টেস্ট জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত

এর আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ছাড়া সেঞ্চুরিয়নে কোনও দেশ টেস্ট জেতেনি ৷ এবার বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে সুপার স্পোর্ট পার্কে টেস্ট জয়ের নজির গড়লেন বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা (India win Boxing Day Test) ৷

10.ফিরে দেখা 2021 : একঝলকে বিদায়ী বছরের সেরা সিনেমা

মহামারির শুরু থেকেই বন্ধ ছিল সিনেমা হল ৷ যদিও করোনাবিধি মেনে হল খোলার পর বিদায়ী বছরে দর্শক একগুচ্ছ মন ভাল করা সিনেমা উপহার পেয়েছে (Best Movies of the Year) । সবমিলিয়ে ভাল মন্দে কেটেছে 2021 ৷ বছর শেষে এক নজরে সেই সব ছবি...