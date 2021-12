1. EC's green signal to Assembly polls with Covid protocol: কোভিড প্রোটোকল মেনে বিধানসভা নির্বাচনে সবুজ সংকেত কমিশনের

কোভিড প্রোটোকল মেনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে সবুজ সংকেত দিল নির্বাচন কমিশন (CEC press conference) ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, সব দলই নির্ধারিত সময়ে ভোট চায় ৷



2. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 70 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছাল 13 হাজারে, ওমিক্রন 961

চলছে উৎসবের মরশুম ৷ আর দু‘দিন বাদে আসছে নতুন বছর ৷ মেতে উঠেছে দেশবাসী ৷ তার ফল মিলল হাতেনাতে ৷ দৈনিক সংক্রমণ 9 হাজার থেকে 13 হাজারে (Corona Update in India) ৷ ওমিক্রনও হাজার ছোঁবে খুব শিগগিরিই ৷



3. Section 144 imposed in Mumbai: মুম্বইয়ে জারি 144 ধারা, কোভিড রুখতে বাতিল বর্ষবরণের সেলিব্রেশন

কোভিড সংক্রমণ রুখতে মুম্বইয়ে জারি করা হল 144 ধারা (Section 144 imposed in Mumbai)৷ বাতিল করা হয়েছে বর্ষবরণের সেলিব্রেশন (New Year celebrations banned)৷



4. Minor Sexual Abuse : টিভি দেখানোর অছিলায় নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার প্রতিবেশী

হুগলির পাণ্ডুয়ার এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে (Minor Sexual Abuse ) ৷ অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ নির্যাতিতা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷



5. Calcutta High Court on Prisoner missing : উধাও বন্দি, প্রেসিডেন্সি জেল সুপারকে সিসিটিভি ফুটেজ সমেত আদালতে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে বন্দি নিখোঁজ ৷ জেলের সুপারকে সিসিটিভি ফুটেজ সমেত আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ (Calcutta High Court orders Presidency Jail Super to present in person over prisoner missing)



6. WHO warns over Covid tsunami: ওমিক্রন-ডেল্টার জোড়া ফলায় আসছে কোভিড সুনামি, সতর্কবার্তা হু-র

ওমিক্রন ও ডেল্টার (Delta, Omicron threat) প্রভাবে কোভিড সুনামি (WHO warns over Covid tsunami) আসতে চলেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO latest statement on covid) প্রধান ডা. টেড্রস আধানম (Corona statement by Tedros)৷



7. Jagdeep Dhankar on VC appointment : বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ আইনসম্মত নয়, মমতাকে আক্রমণ রাজ্যপালের

রাজ্যের 24টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আইন মানেনি ৷ আচার্যের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগ হয়েছে ৷ এটা আইন বিরুদ্ধ, টুইট করলেন জগদীপ ধনকড় (WB Governor Jagdeep Dhankar tweets on VCs appiontment by Mamata Banerjee Government) ৷



8. AFSPA extended in Nagaland : নাগাল্যান্ডে আরও ছয়মাস বাড়ল আফস্পার মেয়াদ

নাগাল্যান্ডের পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয় ৷ তাই আরও 6 মাস এখানে কার্যকর থাকবে আফস্পা ৷ (Union Ministry of Home Affairs extends AFSPA in Nagaland for 6 months)



9. Rajdeo Goala Dies : প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রাজদেও গোয়ালা

প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রাজদেও গোয়ালা (Rajdeo Goala Dies) ৷ গতকাল রাত 2 টো নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ।



10. Ross Taylor to Retire soon : ঘরোয়া মরসুম শেষেই অবসর, ঘোষণা রস টেলরের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করলেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার রস টেলর (Ross Taylor Retirement) ৷ নিজেই টুইট করে সেকথা জানিয়েছেন তিনি ৷