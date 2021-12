1. JeM terrorists killed : উপত্যকায় জারি গুলির লড়াই, দুই পাক নাগরিক সহ খতম 6 জইশ জঙ্গি

চলছে এনকাউন্টার ৷ বুধবার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের 6 জন জঙ্গিকে শেষ করল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ (Six Jaish-e-Mohammed terrorists died in Anantnag and Kulgam encounter)

2. CM to send greeting cards : পড়ুয়া ও শিক্ষকদের গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী, পালিত হবে স্টুডেন্টস উইক

রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM to send greeting cards) ৷

3. SMC Election 2022 : শংকর ঘোষকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি দখলের স্বপ্ন বিজেপির

গতকাল শিলিগুড়ি পৌরনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবির শিলিগুড়ি পৌরনিগম দখল করলে কে হবেন মেয়র ? উঠে আসছে একদা অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গী তথা বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নাম (BJP MLA Shankar Ghosh may be mayor if BJP wins SMC Election 2022) ৷

4. SC East Bengal Performance : "আমাদের দল অতটাও খারাপ নয়", মন্তব্য ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্বর্তী কোচ রেনেডি সিংয়ের

ইস্টবেঙ্গল দলের (East Bengal Performance) ভাল খেলার ক্ষমতা রয়েছে বলে আশা প্রকাশ করলেন দলের অন্তর্বর্তী কোচ রেনেডি সিং। পাশাপাশি সমর্থকদের পাশে থাকার বার্তাও দেন তিনি ৷

5. Corona Update in Bengal : রাজ্যে আশঙ্কা বাড়াচ্ছে করোনা, দৈনিক আক্রান্ত হাজার পার

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 3 জন (Three Died of corona in Kolkata)৷ হাওড়াতেও মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, বীরভূম, নদিয়া ও হুগলিতে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন৷

6. MLA and Councillor test positive for Covid : মেয়রের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে ফিরে করোনা আক্রান্ত কাউন্সিলর ও বিধায়ক

মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বরানগরের বিধায়ক ও 4 নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন ৷ আর সেই অনুষ্ঠান থেকে ফিরেই করোনা আক্রান্ত তাঁরা (Boro chairperson and MLA Corona infected after returning from swearing in ceremony of kmc mayor) ৷ এই ঘটনায় শোরগোল কলকাতা পৌরনিগমে ৷

7. Petrol price in Jharkhand slashed : বিপিএল তালিকাভুক্তদের পেট্রলে 25 টাকা ছাড়ের ঘোষণা ঝাড়খণ্ডে

সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কল্পতরু ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ৷ বিপিএল তালিকাভুক্তদের পেট্রলে 25 টাকা ছাড়ের ঘোষণা করেছেন তিনি (Jharkhand CM Hemant Soren reduces petrol price) ৷ আগামী 26 জানুয়ারি থেকে পেট্রলে এই ছাড় দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷

8. SMC Election 2022 : শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির, টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ কর্মীর

বিধায়ক ও সাংসদের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে (SMC Election 2022) বিজেপি কর্মী প্রদীপ চৌধুরীর স্ত্রীকে 2 নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করবে দল ৷ কিন্তু প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই সেখানে স্ত্রীর নাম না থাকায় বিধায়ক ও সাংসদের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এ কী বললেন তিনি ?

9. TMC Goa Challenge : গোয়ায় দলের ভাঙন ঠেকানোই ভোটের আগে কি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের ?

গোয়ায় গত কয়েকমাস ধরে সংগঠন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তৃণমূল৷ ইতিমধ্যে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙনও ধরেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে তিনদিনের গোয়া সফরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) ।

10. Chanchal School Indoor Stadium : চাঁচলে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য তৈরি স্টেডিয়াম এখন সাইকেলের গুদাম

দু'বছর আগে তৈরি হয়ে গেলেও চাঁচলের সিদ্ধেশ্বরী ইন্সটিটিউশনের ইনডোর স্টেডিয়ামে পড়ুয়াদের খেলার সুযোগ নেই ৷ তার বদলে স্টেডিয়ামে চলছে সাইকেল ফিটিংয়ের কাজ (school indoor stadium turns into cycle warehouse in chanchal, malda) ৷