1.রাজ্যে আশঙ্কা বাড়াচ্ছে করোনা, দৈনিক আক্রান্ত হাজার পার

গত চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে 12 জনের (Died of Corona in Bengal) ৷ কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন 540 জন ৷

2.বিপিএল তালিকাভুক্তদের পেট্রলে 25 টাকা ছাড়ের ঘোষণা ঝাড়খণ্ডে

সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কল্পতরু ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ৷ বিপিএল তালিকাভুক্তদের পেট্রলে 25 টাকা ছাড়ের ঘোষণা করেছেন তিনি (Jharkhand CM Hemant Soren reduces petrol price) ৷ আগামী 26 জানুয়ারি থেকে পেট্রলে এই ছাড় দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷

3.গোয়ায় দলের ভাঙন ঠেকানোই ভোটের আগে কি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের ?

গোয়ায় গত কয়েকমাস ধরে সংগঠন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তৃণমূল৷ ইতিমধ্যে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙনও ধরেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে তিনদিনের গোয়া সফরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) ।

4.বর্ষবরণে যাত্রীর চাপ সামলাতে তৎপর কলকাতা মেট্রো

বর্ষবরণের রাতে (New Years Eve 2022) ভিড় সামলাতে একাধিক ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro Rail Corporation) ৷ থাকবে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা ৷ খোলা হবে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার ৷

5.স্কুলে হবে 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের টিকাকরণ, জানাল কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতা পৌরনিগম জানিয়েছে (KMC on Minors Vaccination), আগামী 3 তারিখ কলকাতার 16টি বরোর 16টি স্কুল থেকে 15-18 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের টিকাকরণ শুরু হবে ৷

6.রাজ্যে করোনা বাড়লে দায়ী মুখ্যমন্ত্রী, তোপ বিমানের

আগামী দিনে রাজ্যে করোনার প্রকোপ বাড়লে তার জন্য দায়ী হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ বুধবার এই অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Bose blames Mamata Banerjee for Corona) ৷

7.মধ্যমগ্রামে মুকুলের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এসএফআইয়ের

বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের বিক্ষোভের মুখে মুকুল রায় (Mukul Roy) ৷ তীব্র উত্তেজনা মধ্যমগ্রাম-সোদপুর রোডে ৷

8.সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেঁধে সোনা, রুপোর দোকান লুট

গাইঘাটায় একের পর এক সোনা, রুপোর দোকানের শাটার ভেঙে চুরি (Gold Shop Loot in Gaighata) ৷ দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেঁধে (Attack on Civic Volunteers) রেখে ‘অপারেশন’ চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ খোয়া গিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না ৷

9.একাধিক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত, স্থগিত আই লিগ

ময়দানেও থাবা বসাল করোনা ভাইরাস ৷ আই লিগের বিভিন্ন ক্লাবের একাধিক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত ৷ যার জেরে স্থগিত হয়ে গেল টুর্নামেন্ট ৷ (I-League 2021-22 suspended) ৷

10.174 রানে শেষ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস, দক্ষিণ আফ্রিকাকে 305 রানের টার্গেট বিরাটদের

সুপার স্পোর্ট পার্ক স্টেডিয়ামে রাবাদা-জ্যানসেনের আগুনে বোলিংয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত গুটিয়ে গেল 174 রানে (India all out for 174 in Second Innings of Boxing Day Test) ৷ 305 রান করলে বক্সিং-ডে টেস্ট পকেটে পুরবে প্রোটিয়া-বাহিনী (Ind vs SA Boxing Day Test) ৷