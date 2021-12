1.স্কুলে হবে 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের টিকাকরণ,পরিকল্পনা কলকাতা পৌরনিগমের

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে (KMC on Minors Vaccination), আগামী 3 তারিখ কলকাতার 16টি বরোর 16টি স্কুল থেকে 15-18 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের টিকাকরণ শুরু হবে ৷

2.মধ্যমগ্রামে মুকুলের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এসএফআইয়ের

বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের বিক্ষোভের মুখে মুকুল রায় (Mukul Roy) ৷ তীব্র উত্তেজনা মধ্যমগ্রাম-সোদপুর রোডে ৷

3.একাধিক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত, স্থগিত আই লিগ

ময়দানেও থাবা বসাল করোনা ভাইরাস ৷ আই লিগের বিভিন্ন ক্লাবের একাধিক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত ৷ যার জেরে স্থগিত হয়ে গেল টুর্নামেন্ট ৷ (I-League 2021-22 suspended) ৷

4.সৌরভের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, জানাল হাসপাতাল

করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি ৷ তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই বলে আজ হাসপাতালের তরফে জানানো হল (Medical bulletin says Sourav Ganguly remains hemodynamically stable) ৷

5.প্রয়োজনে ফের বন্ধ হতে পারে স্কুল-কলেজ, জানালেন মমতা

বুধবার গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক বৈঠকে (Mamata Banerjee in Administrative Meeting in Gangasagar) মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আক্রান্ত বেশি হলে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা হবে ৷"

6.নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে বিক্ষোভ বামফ্রন্টের

দ্রুত নির্বাচন-সহ একাধিক দাবিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ বামেদের ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির জেরে গ্রেফতার বেশ কিছু বাম কর্মী (Police arrest left workers as they were agitating in front of the SEC) ৷

7.শতবর্ষ আগে সাধারণের জন্য খুলেছিল ভিক্টোরিয়ার দরজা

100 বছর বয়স পূর্ণ হল কলকাতার অন্যতম পরিচিতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের (100 Years of Victoria Memorial Hall) ৷ 1921 সালের 28 ডিসেম্বর এই প্রাসাদের উদ্বোধন করেন তৎকালীন ‘প্রিন্স অফ ওয়েলস’ ৷

8.শিলিগুড়িতে বাজেয়াপ্ত 3.5 কোটির সোনা ও নগদ 1 কোটি

শিলিগুড়িতে বাজেয়াপ্ত হল 3.5 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট (Siliguri Gold seized) ৷ সঙ্গে আরও 1 কোটি 1 লক্ষ 38 হাজার টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ ঘটনায় গ্রেফতার চার যুবক ৷ ডিআরআই-এর অভিযানে মিলল সাফল্য ৷

9.বিজেপির অন্দরে হোয়াটসঅ্যাপ বিদ্রোহ চলছেই, এবার গ্রুপ ছাড়লেন বারাসতের দুই নেতা

পাঁচ মতুয়া বিধায়ক ও বাঁকুড়ার চার বিধায়কের পর এবার বিজেপি'র হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছাড়লেন বারাসতের দুই বিজেপি নেতা ( (Two BJP Leaders from Barasat left Party WhatsApp Group)

10.আশ্রয়হীনদের ঠাঁই দিতে উদ্যোগী পুরুলিয়া পৌরসভা

শীতে গৃহহীনদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে উদ্যোগী হল পুরুলিয়া পৌরসভা (Night Shelter for Homeless at Purulia) ৷ মঙ্গলবার রাতে পুরুলিয়া শহরে গিয়ে প্রচার করেন পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসক নবেন্দু মাহালি ৷