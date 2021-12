1.সৌরভের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, জানাল হাসপাতাল

করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি ৷ তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই বলে আজ হাসপাতালের তরফে জানানো হল (Medical bulletin says Sourav Ganguly remains hemodynamically stable) ৷

2.প্রয়োজনে ফের বন্ধ হতে পারে স্কুল-কলেজ, জানালেন মমতা

বুধবার গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক বৈঠকে (Mamata Banerjee in Administrative Meeting in Gangasagar) মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আক্রান্ত বেশি হলে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা হবে ৷"

3.6 মাস অন্তর রিপোর্ট কার্ড কীভাবে ? তৎপরতা শুরু কলকাতা পৌরনিগমে

6 মাস অন্তর পৌরনিগমের রিপোর্ট কার্ড কীভাবে হবে (KMC Report Card) ? তোড়জোড় শুরু কলকাতা পৌরনিগমের সব বিভাগের আধিকারিকদের (KMC Officers Start Planning for Councillor Report Card) ৷ যেখানে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে মেয়র পারিষদ এবং বরো চেয়ারম্যান সকলের কাজের রিপোর্ট কার্ড তৈরি হবে ৷ যা প্রতিটি ধাপে মূল্যায়ন করা হবে (Mayor will Review of Councillor Report Card) ৷ সবশেষে মেয়রের হাত ঘুরে রিপোর্ট যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৷

4.মুখ্যমন্ত্রীর নামে বিভ্রান্তিকর মেসেজ করছেন রাজ্যপাল, দাবি সৌগতর

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাবমূর্তি কলুষিত করতে বিভ্রান্তিকর হোয়াট্সঅ্যাপ মেসেজ পাঠাচ্ছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ তথা রাজ্যের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিক সৌগত রায় (Saugata Roy blames Governor Jagdeep Dhankhar for sending misleading messages about Mamata Banerjee) !

5.রাজ্যে বাড়ছে ওমিক্রন সংক্রমণ, নতুন করে আক্রান্ত 5

রাজ্যে নতুন করে ওমিক্রনে আক্রান্ত হলেন আরও পাঁচজন (5 new Omicron cases in West Bengal) ৷ মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হল 11 ।

6.প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি কোনও দল, মনোনয়ন ফর্ম তোলার হিড়িক

মনোনয়ন ফর্ম তোলার কাজ শুরু হতেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফর্ম তোলা শুরু হয়েছে আসানসোলে (Nomination Collection In Asansol) ৷ দল প্রার্থী করবে কিনা ঠিক নেই কিন্তু মনোনয়ন তোলার কাজ চলছেই।

7.খাবারে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু যুবতীর, চিকিৎসাধীন পরিবারের বাকি 4 সদস্য

খাবারের বিষক্রিয়া থেকে এক যুবতীর মৃত্যু (A Girl Die Due to Food Poisoning) ৷ মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি সাহুডাঙ্গিতে ৷ যুবতীর পরিবারের সকলে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন (Food Poisoning Death) ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

8.শৈলরানিতে তুষারপাত, বরফে ঢাকল টাইগার হিল

ফের পাহাড়জুড়ে তুষারপাত। এবার তুষারপাত হল খোদ শৈলরানি দার্জিলিংয়ে (Snowfall In Darjeeling)। বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, ঘুম, বাতাসিয়া লুপে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে কালিম্পংয়ের রিশপ, উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং,সান্দাকফু, ছাঙ্গু-সহ একাধিক জায়গায়। দার্জিলিংয়ে এদিন সকালে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় 3 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। টাইগার হিলে তুষারপাত উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷

9.ময়দানে করোনার হানা, স্থগিত হতে পারে আই লিগ

ময়দানেও থাবা বসাল করোনা ভাইরাস ৷ আক্রান্ত আই লিগে অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন ফুটবলার-আধিকারিক ৷ যার জেরে আগামী দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত হয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্ট (I-League 2021-22 likely to be suspended for 15 days) ৷

10.করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে সৌরভ, মহারাজের বাড়ি স্যানিটাইজ করল পৌরনিগম

মঙ্গলবার রাতে আর নতুন করে জ্বর আসেনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ আপাতত ভাল আছেন মহারাজ ৷ সবদিক পর্যালোচনা করে মহারাজকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত তিন সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড ৷ তার আগে বুধবার সকালে পৌরনিগমের তরফে স্যানিটাইজ করা হল মহারাজের বাসভবন (house of sourav ganguly sanitized by kmc) ৷ 123 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷