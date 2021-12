1.প্রয়োজনে ফের বন্ধ হতে পারে স্কুল-কলেজ, জানালেন মমতা

বুধবার গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক বৈঠকে (Mamata Banerjee in Administrative Meeting in Gangasagar) মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আক্রান্ত বেশি হলে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা হবে ৷"

2.রাজ্যে বাড়ছে ওমিক্রন সংক্রমণ, নতুন করে আক্রান্ত 5

রাজ্যে নতুন করে ওমিক্রনে আক্রান্ত হলেন আরও পাঁচজন (5 new Omicron cases in West Bengal) ৷

3.শৈলরানিতে তুষারপাত, বরফে ঢাকল টাইগার হিল

ফের পাহাড়জুড়ে তুষারপাত। এবার তুষারপাত হল খোদ শৈলরানি দার্জিলিংয়ে (Snowfall In Darjeeling)। বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, ঘুম, বাতাসিয়া লুপে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে কালিম্পংয়ের রিশপ, উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং,সান্দাকফু, ছাঙ্গু-সহ একাধিক জায়গায়। দার্জিলিংয়ে এদিন সকালে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় 3 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। টাইগার হিলে তুষারপাত উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷

4.করোনা আক্রান্ত অর্জুন কাপুর, অনিল কাপুরের পরিবারেও করোনার থাবা

কয়েকদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন করিনা কাপুর খান এবং অমৃতা আরোরা ৷ আর এবার কোভিড রিপোর্টপজিটিভ এল অর্জুন কাপুর , রীহা কাপুর , আনশুলা কাপুর এবং করন বুলানিরও (Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, Rhea Kapoor and Karan Boolani tested Covid positive )৷

5.ক্রীড়াবিশ্বের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত

মহামারীর জেরে 2020-তে বিশ্বজুড়ে কার্যত স্তব্ধ ছিল খেলাধুলো ৷ তবে 2021-এ করোনার নাগপাশ কাটিয়ে ধীরে-ধীরে ছন্দে ফিরল ক্রীড়াবিশ্ব ৷ অনুষ্ঠিত হল অলিম্পিক, ইউরোর মতো ইভেন্ট ৷ ঘটে গেল উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনা ৷ বছর শেষে ফিরে দেখা তারই কিছু ঝলক (Some major incidents of world sports in 2021) ৷

6.পৌরভোটের পাপ ধুতে গঙ্গাসাগরে স্নান মুখ্যমন্ত্রীর, কটাক্ষ দিলীপের

পৌরভোটে করা পাপ ধুতে গঙ্গাসাগরে গিয়ে স্নান করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রে গঙ্গাসাগর সফরকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises CM ) ৷ পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের অব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারকেই দুষলেন তিনি ৷

7.বাঁশদ্রোণীতে পেটে ছুরি মেরে আত্মঘাতী ছাত্র

বাঁশদ্রোণীতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ ধারাল অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের (Youth Suicide in Banshdroni) ৷ পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রায় অশান্তি হত তাঁর ৷ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে (Unnatural Death of Youth) ৷

8.ভয়াবহ ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল লক্ষ্মীমন্দির

ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল লক্ষ্মীমন্দির (lakshmi temple of samserganj submerged in ganges due to erosion) । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগপঞ্জ থানার শিবপুরে ।

9.অবশেষে ডেরায় ফিরল কুলতলির 'ত্রাস'

ছ'দিনের লড়াইয়ের পর নিজের ডেরায় ফিরল কুলতলির ত্রাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। মঙ্গলবার তাকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে বনদফতর ৷ এরপর ঝাড়খালি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে বনি ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল বাঘটিকে ৷

10.বারুইপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু 2 মহিলার, গ্রেফতার 2

বারুইপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 2 মহিলার (Two Woman Die in a Road Accident) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুর রামনগর এলাকার বাসিন্দা ওই দুই মহিলা আজ সকালে সাইকেল চালিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন ৷ বারুইপুর-ক্যানিং রাজ্য় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় ক্যানিংয়ের দিক থেকে একটি মুরগি বোঝাই গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে তাঁদের মুখোমুখি ধাক্কা মারে (Road Accident in Canning-Baruipur Road) ৷ ঘটনাস্থলেই এক জনের মৃত্যু হয় ৷