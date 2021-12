1. Jagdeep Dhankhar Tweets : মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছেন, ফের মমতাকে আক্রমণ ধনকড়ের

ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে টুইট করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ এবার গোয়া সফরে তাঁকে অপমান করেছেন এবং সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যপাল ৷ (WB Governor Jagdeep Dhankhar tweets CM Mamata Banerjee continually in breach of constitution)



2. Tiger Returns in Forest : অবশেষে ডেরায় ফিরল কুলতলির 'ত্রাস'

বুধবার সকাল 7টা নাগাদ ব়য়্যাল বেঙ্গলকে সুন্দরবনের ধূলিভাসানির জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । খাঁচা খুলে দিতেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটি । এরপর সাঁতরে ডাঙায় চলে যায় ৷

3. Ashok Bhattacharya Election Campaign : উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই ফের পৌর নির্বাচনের লড়াইয়ে অশোক

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ফোনে গলেছে বরফ ৷ শিলিগুড়ি পৌর নির্বাচনে অবশেষে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই মঙ্গলবার প্রচারেও নেমে পড়েন বর্ষীয়ান অশোক ভট্টাচার্য ।

4. 15 to 18 vaccination preparation : কিশোর বয়সিদের টিকাকরণ নিয়ে তৎপর কলকাতা পৌরনিগম, চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

নির্দেশিকা মেনেই শহরে 15-18 বয়সিদের টিকাকরণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে কলকাতা পৌর নিগমের (as per Central guidelines preparations for 15 to 18 vaccination underway by KMC)। কলকাতার 144টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশাপাশি অস্থায়ী কয়েকটি মেগা সেন্টার তৈরি করে টিকাকরণের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রাথমিক খবর ৷

5. Snowfall In Darjeeling: শৈলরানিতে তুষারপাত, বরফে ঢাকল টাইগার হিল

ফের পাহাড়জুড়ে তুষারপাত। এবার তুষারপাত হল খোদ শৈলরানি দার্জিলিংয়ে । বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, ঘুম, বাতাসিয়া লুপে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে ।

6. Train Service Interruption: 1-15 জানুয়ারি পাওয়ার ব্লকের জেরে হাওড়া-লিলুয়া শাখায় নিয়ন্ত্রিত হবে ট্রেন চলাচল

হাওড়ায় পূর্ব রেলের পাওয়ার ব্লকের কারণে আগামী 1 জানুয়ারি থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়-লিলুয়া শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল ও যাত্রাপথ বদল করা হয়েছে ৷ হাওড়া-লিলুয়া ওভার ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এই পাওয়ার ব্লক থাকবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল ৷

7. Threatening govt employee: কান্দিতে সরকারি অফিসে পার্শ্বশিক্ষককে হুমকি আধিকারিকের

অফিসে মুখে সিগারেট নিয়ে পার্শ্বশিক্ষককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে ৷ পার্শ্বশিক্ষককে হুমকি ও অসভ্য ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে কান্দি ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

8. India Tour Of SA : সেঞ্চুরিয়নে একইদিনে মাইলস্টোন ছুঁলেন দুই ভারতীয়

উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে তরুণ ঋষভ পন্থ এদিন যে নজিরটা গড়লেন, তা ঈর্ষণীয়ও বটে ৷ এমএস ধোনি, ঋদ্ধিমান সাহাকে টপকে সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে এদিন 100 শিকারের নজির গড়লেন পন্থ ৷

9. Banshdroni Unnatural Death : বাঁশদ্রোণীতে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু, প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের

বাঁশদ্রোণীতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ ধারাল অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের (Youth Suicide in Banshdroni) ৷ পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রায় অশান্তি হত তাঁর ৷ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে (Unnatural Death of Youth) ৷



10. ফিরে দেখা 2021 : বিনোদন জগতের সাত সতেরো

মহামারির শুরু থেকে বন্ধ সিনেমাহল ৷ সিরিয়াল, সিনেমার জায়গা দখল করেছে ওটিটি ৷ যদিও বছর শেষে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বড়পর্দা ৷ এবছর আমরা হারিয়েছি বেশ কয়েকজন তারকাকে ৷ সবমিলিয়ে ফিরে দেখা যাক বিনোদনের কিছু ঝলক (Yearender 2021)...