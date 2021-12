1. Kalpataru Utsav at Dakshineswar : কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে

বছরের প্রথমদিন কল্পতরু উৎসব পালিত হয়ে থাকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে (Kalpataru Utsav celebrates in Dakshineswar temple on the very first day of the year)। সেই উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগম করোনা সংক্রমণের অনুঘটক হতে পারে। এমনই আশঙ্কাকে সামনে রেখে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং বেলঘরিয়া পুলিশ স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷

2. West Bengal Weather Update : বছর শেষে বৃষ্টির পূর্বাভাস, নতুন বছরে ফিরবে শীতের আমেজ

একুশ শেষের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দেশজুড়ে ফের উৎসবের মরশুম ৷ কিন্তু এই ডিসেম্বরে বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণের বেশ কিছু জেলায় ৷ আকাশও মেঘলা থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Omicron Risk in Gangasagar Mela : ওমিক্রন সংক্রমণে অনুঘটক হতে পারে গঙ্গাসাগর মেলা, আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

করোনা মহামারির জেরে পরপর দু’বছর গঙ্গাসাগর মেলা জৌলুসহীন ভাবে হয়েছে ৷ এবার মেলা আগের মতো জাঁকজমক পূর্ণই হবে ৷ কিন্তু সেই আড়ম্বরের আড়ালে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের (Gangasagar mela May become super spreader of Omicron) ৷

4. Asansol Municipal Corporation Election 2021 : মারের বদলা মার, বিধায়ক অগ্নিমিত্রার মন্তব্যে পৌরভোটের আগে সরগরম আসানসোল

আসন্ন আসানসোল পৌরভোটের মনোনয়ন শুরু হতেই রাজনৈতিক বাদানুবাদে উত্তপ্ত পশ্চিম বর্ধমানের রাজনীতি। কলকাতা পৌরভোটের প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "যদি টিএমসি মনে করে আমাদের মার দিয়ে, ভয় দেখিয়ে আটকাবে তাহলে এবার মারের বদলা মার হবে। পালটা মার হবে ৷" পাল্টা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় জানান, "এখানে একটাও বিজেপি কর্মীকে দেখতে পাওয়া যাবে না এমন দৌড়াব ৷" সবমিলিয়ে অগ্নিমিত্রার মন্তব্যে পৌরভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই সরগরম আসানসোল (comment of Agnimitra Paul makes headlines in Asansol before Municipal Corporation) ৷

5. Jagdeep Dhankhar Tweets : মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছেন, ফের মমতাকে আক্রমণ ধনকড়ের

ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে টুইট করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ এবার গোয়া সফরে তাঁকে অপমান করেছেন এবং সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যপাল ৷ (WB Governor Jagdeep Dhankhar tweets CM Mamata Banerjee continually in breach of constitution)

6. Suvendu Slams Firhad Hakim : মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ফিরহাদকে ছাপ্পাশ্রী দেওয়ার ‘অনুরোধ’ শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে হনুমান পুজোয় অংশ নিলেন বিরোধী দলনেতা তথা স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari attends Hanuman Puja at Nandigram) ৷ সেখানেই তিনি কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে তৃণমূলের জয় নিয়ে কটাক্ষ করেন ৷

7. Fake Profile Of Binoy Krishna Barman: প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মনের (Fake Profile Of Binoy Krishna Barman) নামে ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে টাকা হাতানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কোচবিহারে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

8. Covid Positive Professor At Chanchal: করোনা পজিটিভ অধ্যাপিকা, আতঙ্ক চাঁচল কলেজে

করোনা পজিটিভ কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা (Covid Positive Professor At Chanchal) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল কলেজে। খবর পেয়ে আতঙ্কিত কলেজকর্মী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি পড়ুয়ারাও।

9. Tortoises rescued in Bandel : একশোটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল ব্যান্ডেল জিআরপি, গ্রেফতার এক

শেওড়াফুলি পর ব্যান্ডেল স্টেশনে উদ্ধার হল একশোটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার দেরাদুন এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালায় ব্যান্ডেল জিআরপি (Bandel GRP recuses hundreds rare species tortoises) । এক ব্য়ক্তি একটি বড় বস্তা নিয়ে 2 নম্বর প্লাটফর্মের দিকে যাচ্ছিল । তাকে আটক করতেই ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় কচ্ছপগুলি । উত্তরপ্রদেশে আমেঠির গান্ধিনগরের বাসিন্দা ওই চোরাচালানকারী যুবকের নাম বাবুলাল কাঞ্জার ৷ তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বেআইনিভাবে বিক্রি করার জন্য কচ্ছপ পাচার করছিল সে । কচ্ছপগুলিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । চলতি মাসের 23 তারিখ শ্রীরামপুর স্টেশনে দুন এক্সপ্রেস থেকেই 42টি কচ্ছপ-সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয় ।

10. KMC Mayor Firhad Hakim : মেয়র পদে শপথ ফিরহাদের, জানালেন পাঁচ বছরের পরিকল্পনা

মেয়র পদে শপথ নিয়েই বৈঠক (Mayor of KMC Firhad Hakim) ৷ আর তারপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন আগামী পাঁচ বছরে কী কী কাজ করতে চান ৷ কীভাবে কলকাতাকে নতুন রূপ দিতে চান ৷