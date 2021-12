1.মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ফিরহাদকে ছাপ্পাশ্রী দেওয়ার ‘অনুরোধ’ শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে হনুমান পুজোয় অংশ নিলেন বিরোধী দলনেতা তথা স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari attends Hanuman Puja at Nandigram) ৷ সেখানেই তিনি কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে তৃণমূলের জয় নিয়ে কটাক্ষ করেন ৷

2.কুম্ভমেলা যদি সুয়োরানি হয়, তবে গঙ্গাসাগর মেলা কি দুয়োরানি ? কেন্দ্রকে তোপ মমতার

কুম্ভমেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগরকেও জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়া হোক, গঙ্গাসাগরে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Gangasagar Mela 2022) ৷

3.এক লাফে দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে সাড়ে সাতশো পার

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনা ও কলকাতায় 2জন, হুগলি, হাওড়া ও দক্ষিণ 24 পরগনায় 1 জন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে (Corona Update in Bengal) ৷

4.প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

করোনার টিকাকরণে এবার যুক্ত হয়েছে 15 থেকে 18 বছর বয়সীরাও ৷ আগামী সোমবার থেকে তাদের টিকাকরণ শুরু হচ্ছে ৷ মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে (union health ministry says almost 7 and half crore people of 15 to 18 age group will get covid vaccine) ৷

5.মমতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাওয়ার আশা প্রকাশ করলেন কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত জ্ঞানদাস ৷ মঙ্গলবার কপিলমুনি আশ্রমে মুখ্যমন্ত্রীর পুজো দেওয়ার পর এই মন্তব্য করেন তিনি ৷

6.পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

মঙ্গলবার কানপুরে আইআইটির 54তম সমাবর্তন ছিল ৷ সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi at Kanpur IIT) ৷ সেখানেই তিনি জানান, পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে ৷

7.ফিরে দেখা 2021 : ক্রীড়াজগতে ভারতের সাফল্য

অলিম্পিকের বছরে ভারতীয় খেলাধুলোয় সাফল্যের পথ চেয়ে বসেছিলেন ক্রীড়া অনুরাগীরা ৷ নিরাশ করেননি অ্যাথলিটরা ৷ ক্রিকেটের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদায়ী বছরে দেশের খেলাধুলোয় সাফল্য এনে দিয়েছে অন্যান্য খেলাও ৷ যা 2021-কে দেশের খেলাধুলোয় অন্যতম সফল বছরের তকমা দিয়েছে ৷ বিদায়ী বছরে কী সাফল্য ধরা দিল ভারতের খেলাধুলোর ঝুলিতে ৷ আসুন ফিরে দেখা যাক ৷

8.সৌরভের চিকিৎসায় দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল বোর্ড

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিকিৎসার দায়িত্বে ডক্টর দেবী শেট্টি (Sourav Ganguly Covid positive) ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন সৌরভ (Sourav Ganguly admits to hospital after testing COVID 19 positive) ৷ তাঁর চিকিৎসায় 5 সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে (Five Doctors Medical Board Under Supervision of Devi Shetty) ৷ যে বোর্ডের মাথায় রয়েছেন ডক্টর দেবী শেট্টি এবং ডক্টর আফতাব খান ৷

9.কংগ্রেসে উপেক্ষা ও উদারপন্থী গণতন্ত্রবোধই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করেছিল জিন্নাকে

পাকিস্তানের জন্মদাতা মহম্মদ আলি জিন্না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে চিরকালই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল (Jinnah always gave respect to Surendranath Banerjee) ৷ এর কারণ কী ? ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা, কংগ্রেসে উপেক্ষা ও উদারপন্থী গণতন্ত্রবোধই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করেছিল জিন্নাকে ৷

10.নেপথ্যে কি বুদ্ধদেবের ফোন, ফের শিলিগুড়ি পৌরভোটে লড়ছেন অশোক

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷ সেই ভোটে বাম-কংগ্রেস জোট প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে সামনে রেখেই লড়াই করতে চায় ৷ আর ভোটের লড়াইয়ে থাকবেন না জানিয়েও ফের ভোটের ময়দানে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র ৷