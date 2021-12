1.প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

করোনার টিকাকরণে এবার যুক্ত হয়েছে 15 থেকে 18 বছর বয়সীরাও ৷ আগামী সোমবার থেকে তাদের টিকাকরণ শুরু হচ্ছে ৷ মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে (union health ministry says almost 7 and half crore people of 15 to 18 age group will get covid vaccine) ৷

2.মমতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাওয়ার আশা প্রকাশ করলেন কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত জ্ঞানদাস ৷ মঙ্গলবার কপিলমুনি আশ্রমে মুখ্যমন্ত্রীর পুজো দেওয়ার পর এই মন্তব্য করেন তিনি ৷

3.পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

মঙ্গলবার কানপুরে আইআইটির 54তম সমাবর্তন ছিল ৷ সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi at Kanpur IIT) ৷ সেখানেই তিনি জানান, পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে ৷

4.সৌরভের চিকিৎসায় দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল বোর্ড

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিকিৎসার দায়িত্বে ডক্টর দেবী শেট্টি (Sourav Ganguly Covid positive) ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন সৌরভ (Sourav Ganguly admits to hospital after testing COVID 19 positive) ৷ তাঁর চিকিৎসায় 5 সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে (Five Doctors Medical Board Under Supervision of Devi Shetty) ৷ যে বোর্ডের মাথায় রয়েছেন ডক্টর দেবী শেট্টি এবং ডক্টর আফতাব খান ৷

5.কংগ্রেসে উপেক্ষা ও উদারপন্থী গণতন্ত্রবোধই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করেছিল জিন্নাকে

পাকিস্তানের জন্মদাতা মহম্মদ আলি জিন্না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে চিরকালই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল (Jinnah always gave respect to Surendranath Banerjee) ৷ এর কারণ কী ? ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা, কংগ্রেসে উপেক্ষা ও উদারপন্থী গণতন্ত্রবোধই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করেছিল জিন্নাকে ৷

6.নেপথ্যে কি বুদ্ধদেবের ফোন, ফের শিলিগুড়ি পৌরভোটে লড়ছেন অশোক

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷ সেই ভোটে বাম-কংগ্রেস জোট প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে সামনে রেখেই লড়াই করতে চায় ৷ আর ভোটের লড়াইয়ে থাকবেন না জানিয়েও ফের ভোটের ময়দানে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র ৷

7.জাল স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে প্ৰতারণা, গ্রেফতার 2

জাল স্ট্যাম্প পেপার (fake stamp paper case) নিয়ে প্ৰতারণা করার অভিযোগে 2 জনকে গ্রেফতার করল কসবা থানার পুলিশ (Kasba Police Station) ৷ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকি সদস্যের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ ৷

8.বংশীহারিতে খেলার ছলে আনন্দ পাঠশালায় ছোটদের শিক্ষাদান একদল যুবকের

বংশীহারী ব্লকের জোড়দিঘির আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বাচ্চাদের পড়াশোনা করাচ্ছেন একদল যুবক (Special School for Tribal Child by Local Youths) ৷ করোনায় স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক পড়ুয়া পড়াশোনা থেকে দূরে চলে গিয়েছে ৷ তাদের ফের পড়াশোনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ জোড়দিঘির একদল যুবকের (Special School for Tribal Child in Banshihari) ৷

9.ফিকে রাহুলের শতরান, এনগিডি-রাবাদার দাপটে বড় রান করতে ব্যর্থ ভারত

সুপার স্পোর্ট পার্ক স্টেডিয়ামে বক্সিং-ডে টেস্টে বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছে দ্বিতীয় দিনের খেলা ৷ প্রথম ইনিংসে রাহুল সেঞ্চুরি হাঁকালেও বড় রান করতে পারল না ভারত ৷ 327 রানে গুটিয়ে গেল কোহলি-বাহিনী (India All Out for 327) ৷

10.79তম জন্মদিনে রাজেশ খান্নার বায়োপিকের ঘোষণা, পরিচালক ফারাহ

রাজেশ খান্নার বায়োপিক (Biopic on Rajesh Khanna) তৈরি হচ্ছে বলে ঘোষণা করা হল তাঁর 79তম জন্মদিনে (Rajesh Khanna's 79th birth anniversary) ৷ পরিচালক হওয়ার কথা ফারাহ খানের (farah khan to direct biopic on rajesh khanna )৷