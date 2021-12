1.প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে, জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

করোনার টিকাকরণে এবার যুক্ত হয়েছে 15 থেকে 18 বছর বয়সীরাও ৷ আগামী সোমবার থেকে তাদের টিকাকরণ শুরু হচ্ছে ৷ মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে সাত কোটি 15-18 বছর বয়সী কোভ্যাকসিন পাবে (union health ministry says almost 7 and half crore people of 15 to 18 age group will get covid vaccine) ৷

2.মমতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত ৷ মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে সেখানে যান মুখ্যমন্ত্রী (Mamata at Gangasagar) ৷ পুজো দেন কপিলমুনি আশ্রমে ৷ সেখানেই মোহন্ত বলেন,"মমতা প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের অনেক মঙ্গল হবে ৷"

3.পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

মঙ্গলবার কানপুরে আইআইটির 54তম সমাবর্তন ছিল ৷ সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi at Kanpur IIT) ৷ সেখানেই তিনি জানান, পড়ুয়াদের জন্যই স্টার্ট আপ বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় স্থানে ৷

4.সৌরভের চিকিৎসায় দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল বোর্ড

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিকিৎসার দায়িত্বে ডক্টর দেবী শেট্টি (Sourav Ganguly Covid positive) ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন সৌরভ (Sourav Ganguly admits to hospital after testing COVID 19 positive) ৷

5.নেপথ্যে কি বুদ্ধদেবের ফোন, ফের শিলিগুড়ি পৌরভোটে লড়ছেন অশোক

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷ সেই ভোটে বাম-কংগ্রেস জোট প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে সামনে রেখেই লড়াই করতে চায় ৷ আর ভোটের লড়াইয়ে থাকবেন না জানিয়েও ফের ভোটের ময়দানে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র

6.বংশীহারিতে খেলার ছলে আনন্দ পাঠশালায় ছোটদের শিক্ষাদান একদল যুবকের

বংশীহারী ব্লকের জোড়দিঘির আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বাচ্চাদের পড়াশোনা করাচ্ছেন একদল যুবক (Special School for Tribal Child by Local Youths) ৷ করোনায় স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক পড়ুয়া পড়াশোনা থেকে দূরে চলে গিয়েছে ৷ তাদের ফের পড়াশোনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ জোড়দিঘির একদল যুবকের (Special School for Tribal Child in Banshihari) ৷

7.ফিকে রাহুলের শতরান, এনগিডি-রাবাদার দাপটে বড় রান করতে ব্যর্থ ভারত

সুপার স্পোর্ট পার্ক স্টেডিয়ামে বক্সিং-ডে টেস্টে বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছে দ্বিতীয় দিনের খেলা ৷ প্রথম ইনিংসে রাহুল সেঞ্চুরি হাঁকালেও বড় রান করতে পারল না ভারত ৷ 327 রানে গুটিয়ে গেল কোহলি-বাহিনী (India All Out for 327) ৷

8.79তম জন্মদিনে রাজেশ খান্নার বায়োপিকের ঘোষণা, পরিচালক ফারাহ

রাজেশ খান্নার বায়োপিক (Biopic on Rajesh Khanna) তৈরি হচ্ছে বলে ঘোষণা করা হল তাঁর 79তম জন্মদিনে (Rajesh Khanna's 79th birth anniversary) ৷ পরিচালক হওয়ার কথা ফারাহ খানের (farah khan to direct biopic on rajesh khanna )৷

9.মানোলো দিয়াজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ইস্টবেঙ্গলের

হেড কোচ মানোলো দিয়াজের সঙ্গে অবশেষে সম্পর্ক ছিন্ন করল এসসি ইস্টবেঙ্গল (SC East Bengal part ways with head coach Manolo Diaz) ৷ চলতি আইএসএলে ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে অনেকদিন আগে থেকেই টালমাটাল ছিল স্প্যানিশ কোচের ৷ মঙ্গলবার রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাস্টিলার প্রাক্তনীর সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলল লাল-হলুদ ৷

10.অবিলম্বে হাওড়া পৌরনিগমের ভোট চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

অবিলম্বে হাওড়া পৌরনিগমের ভোট চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (calcutta high court) জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন জনৈক মৌসুমী রায় (PIL demanding Howrah municipal election) ৷