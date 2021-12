1.সৌরভের চিকিৎসায় দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল বোর্ড

চিকিৎসক দেবী শেট্টির তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly Covid positive) ৷ দক্ষিণ কলকাতার যে বেসরকারি হাসপাতালে সৌরভ ভর্তি রয়েছেন, সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত মেডিক্যাল বুলেটিনে একথা জানানো হয়েছে ৷

2.মানোলো দিয়াজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ইস্টবেঙ্গলের

হেড কোচ মানোলো দিয়াজের সঙ্গে অবশেষে সম্পর্ক ছিন্ন করল এসসি ইস্টবেঙ্গল (SC East Bengal part ways with head coach Manolo Diaz) ৷ চলতি আইএসএলে ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে অনেকদিন আগে থেকেই টালমাটাল ছিল স্প্যানিশ কোচের ৷ মঙ্গলবার রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাস্টিলার প্রাক্তনীর সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলল লাল-হলুদ ৷

3.অবিলম্বে হাওড়া পৌরনিগমের ভোট চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

অবিলম্বে হাওড়া পৌরনিগমের ভোট চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (calcutta high court) জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন জনৈক মৌসুমী রায় (PIL demanding Howrah municipal election) ৷

4.করোনা সংক্রামিত ডেরেক ও'ব্রায়েন

রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনের কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ৷ (TMC Rajya Sabha MP Derek O'Brien Have tested Covid positive) টুইটে নিজেই জানালেন একথা ৷

5.দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিপত্তি, দড়িতে টান দিতেই পতাকা নেমে এল সোনিয়ার হাতে

আজ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ নয়াদিল্লির আকবর রোডে দলের দফতরে দলীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ঘটল বিপত্তি (Congress flag falls off as Congress Interim President Sonia Gandhi tries to unfurl) ৷ দড়ি খুলে পড়ায় পতাকা তুলতে পারেননি সোনিয়া গান্ধি ৷

6.দল যদি প্রার্থী না করে! নির্দল হিসেবে মনোনয়ন তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি কর্মীদল যদি প্রার্থী না করে! নির্দল হিসেবে মনোনয়ন তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি কর্মী

প্রার্থী না করার আশঙ্কা ! মনোনয়ন তোলার প্রথম দিনেই শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনের নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পত্র তুললেন এক বিজেপি কর্মী (bjp worker collect nomination paper before party announce candidate list in smc election 2022) । অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির ।

7.একই দিনে আরও 2 কোভিড টিকা, একটি অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ পেল দেশ

কর্বেভ্যাক্স টিকা (Corbevax), কোভোভ্যাক্স টিকা (Covovax) ও অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ মোলনুপিরাভির - একই দিনে কোভিডের (centre clears new covid Vaccines-drugs) সঙ্গে লড়ার এই তিন হাতিয়ার ব্যবহারে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক (Ministry of Health and Family Welfare)৷

8.শেষ বাঘবন্দি খেলা ! ষষ্ঠ দিনে খাঁচাবন্দি কুলতলির দক্ষিণরায়

পাঁচ দিন ধরে আতঙ্কে দিনযাপনের পর ষষ্ঠ দিনে ধরা পড়ল কুলতলির (Kultali tiger) বাঘ । ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে সেই বাঘকে খাঁচাবন্দি (tiger caught) করেছে বন দফতর (forest department catches tiger)৷

9.এবার রাবণপুজো মালদায়

দুর্গাপুজোর পর অসুরপুজো দেখেছে মালদা (Ravan Puja In Malda)। উত্তরবঙ্গে অসুর সম্প্রদায়ের হাতে শুরু হয় অসুরপুজো ৷ মালদার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশ আজও অসুর পুজো করে থাকেন। এবার অসুর নয়, রাবণের পুজো আয়োজিত হল মালদা জেলায়।

10.প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই শিলিগুড়িতে প্রচারে শঙ্কর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মন

আজই কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ফিরেছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মন (Shankar Ghosh Starts Campaign for SMC Election 2022) ৷ শিলিগুড়ি ফিরেই পৌরনিগম নির্বাচনের প্রচারে নামলেন তাঁরা ৷