1. Delhi Doctors Protest : দিল্লিতে পথে বসে স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধের হুমিক চিকিৎসকদের

পিজি নিট কাউন্সেলিংয়ে দেরি হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে মিছিল করেন আবাসিক চিকিৎসকেরা ৷ পথে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ ৷ এমনকি তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে চিকিৎসক সংগঠন ৷ (Protesting resident doctors have called for a total shutdown of medical services in Delhi hospitals after the police action against them on Monday afternoon)

2. Australia Retain Ashes : আত্মপ্রকাশে রেকর্ডবুকে বোল্যান্ড, রুটদের ধরাশায়ী করে অ্যাসেজ ধরে রাখল অজিরা

অভিষেকে সবচেয়ে কম রান খরচ করে 5 বা তার বেশি উইকেট ঝুলিতে নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বছর বত্রিশের বোল্যান্ড ৷ ভাঙলেন স্বদেশী চার্লস টার্নারের 134 বছরের পুরনো রেকর্ড (Scott Boland breaks 134 years old record of Charles Turner) ৷ আর তাতেই মেলবোর্নে রুটদের দ্বিতীয় ইনিংস অ্যাসেজের সর্বনিম্ন স্কোরের প্রথম পনেরোয় তালিকায় ঢুকে পড়ল ৷

3. Exam conveners of madhyamik 2021: মাধ্যমিক পরীক্ষায় কনভেনরদের বাড়তি দায়িত্ব, করোনা বিধি মানায় জোর

মাধ্যমিক (madhyamik 2022) পরীক্ষায় কনভেনরদের (Exam conveners of madhyamik 2021) দেওয়া হবে বাড়তি দায়িত্ব ৷ প্রশাসনিক থেকে করোনা বিধিনিষেধ, সবটাই তাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকবে ৷

4. West Bengal Weather Update : আংশিক মেঘলা আকাশ, হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

ডিসেম্বরের শেষে হঠাৎই হারিয়ে গেল শীতের আমেজ ৷ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে সাময়িক উধাও হলেও নতুন বছরের প্রথম দিকে রাজ্যে ফিরবে ঠাণ্ডা (West Bengal Weather Update) ৷

5. Municipal Corporation Election : হাওড়াকে বাদ দিয়ে কেন চার পৌরনিগমের নির্ঘণ্ট ঘোষণা, আবেদন হাইকোর্টে

সোমবার কমিশন ঘোষণা করেছে আগামী 22 জানুয়ারি রাজ্যের 4টি পৌরনিগমের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (Elections for four municipal corporations in Bengal on January 22) ৷ কিন্তু, হাওড়াকে বাদ দেওয়া হল কেন ? নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়া পরই ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবেদন জমা পড়ল হাইকোর্টে ৷

6. Case Filed Against Humayun Kabir : তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা রুজু ভরতপুর থানার ওসি'র

অফিসার ইন-চার্জের টেবিলে পা-তুলে বিধায়কের ক্ষমতা দেখানোর হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায় (TMC MLA Humayun Kabir's controversial video went viral as he threatens OC)।

7. Husband Shots Wife: স্বামীর হাতে গুলিবিদ্ধ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা জানতে পারায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীয়ের সঙ্গে ঝামেলা হয় স্বামীর (Husband second marriage despite having first wife) ৷ এরপর ঘুমন্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় স্বামী। স্ত্রী বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

8. Ratna missing Sovan : পৌরনিগমে শোভনকে মিস করছি ; স্মৃতিমেদুর রত্না

সম্প্রতি 131 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে আজ কাউন্সিলর পদে শপথ নিয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায় ৷ আর জীবনের এই নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে শোভনকে খুব মিস করছেন তিনি ৷

9. Missionaries of Charity Account Freeze : ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধের আবেদন করেছিল মিশনারিজ অফ চ্যারিটিই, দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

কেন্দ্রীয় সরকার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ করেনি ৷ অ্যাকাউন্ট বন্ধের আবেদন করেছিল চ্যারিটি কর্তৃপক্ষ ৷ এসবিআইকে উদ্ধৃত করে একথা জানাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (Home Ministry on Missionaries of Charity Account Freeze Controversy) ৷

10. Manoj Tiwary hits century : 'খিদেটা মরেনি', সেঞ্চুরি করে বোঝালেন মন্ত্রী মনোজ

শুধু অনুশীলন নয়, লিগের ম্যাচ খেলে রণজি ট্রফির দলে জায়গা পেতে মরিয়া মনোজ । সেটা যে কথার কথা নয় তা রবিবার এবং সোমবার মোহনবাগানের জার্সিতে প্রমাণ করলেন মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary hits century)।