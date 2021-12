1.Covid Cases in Ashes : অ্যাসেজে কোভিড-হানা, সংক্রামিত ইংল্যান্ড শিবিরের একাধিক সদস্য

শিবিরের চার সদস্য সংক্রামিত হওয়ার কারণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরুর পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে (The England Cricket Team will have RT-PCR test on Monday evening) ৷

2.Weather Update in Bengal: রাজ্যে চড়বে পারদ, বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শীতের উপলব্ধি করতে পারছিলেন রাজ্যবাসী (Weather Update in Bengal) ৷ তবে বছরের শেষে তেমন শীত উপলব্ধ হবে না ৷ আকাশও মেঘলা থাকবে, হতে পারে বৃষ্টিও ৷

3.BJP MLAs Left Whatsapp group : এবার বিদ্রোহ বাঁকুড়ায়, দলের হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছাড়লেন বিজেপির 4 বিধায়ক

রবিবার বিজেপি হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছাড়লেন বাঁকুড়ার চার বিধায়ক (Four bjp mla from bankura left party whatsapp group) ৷ এরা হলেন, ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা, সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি, বাঁকুড়া বিধাসভার বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা এবং ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল ধাড়া ৷ তবে চার বিধায়কই গ্রুপ ছাড়ার খবর অস্বীকার করেছেন ৷

4.Jyotipriya Mallick Invites BJP MLA: মতুয়া ঘনিষ্ঠ বিজেপি বিধায়কদের তৃণমূলে আমন্ত্রণ জ্যোতিপ্রিয়র

বিজেপির জেলা ও রাজ্য কমিটিতে মতুয়াদের প্রতিনিধিত্ব না-রাখায় দলের উপর ক্ষুব্ধ 5 মতুয়া ঘনিষ্ঠ বিধায়ক (Jyotipriya Mallick Invites BJP MLA) ৷ এবার তাদের তৃণমূলে আমন্ত্রণ জানালেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

5.BJP Inner Clash : বিধায়কের উপস্থিতিতে দলের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ, বনগাঁয় প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

বনগাঁয় প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল (inner clash in bangaon bjp) ৷ বিজেপি বিধায়কের উপস্থিতিতে তাঁর অনুগামী ও মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে দলীয় নেতা-নেত্রীকে মারধরের অভিযোগ ৷

6.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে৷

7.Contai Correctional Home : সংশোধনাগারে মহিলা পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য কাঁথিতে

কাঁথি সংশোধনাগারের (Contai Correctional Home) ভিতরে নিজের ঘর থেকে কানে হেডফোন লাগানো অবস্থায় মহিলা পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ৷ কীভাবে ঘটল এই ঘটনা ? উত্তর খুঁজছে পুলিশ ৷

8.Election Commission Press Conference : রাজ্যে বকেয়া পৌরভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে সোমবার

রাজ্যের বাকি পৌরসভাগুলির নির্বাচনের নির্ঘণ্ট সোমবার ঘোষণা করতে পারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (state election commission may announce the remaining municipal elections dates on monday)

9.Horoscope for 27th December : কর্মজীবনে উন্নতি করবেন কেউ, পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও

অর্থলাভের সুযোগ পাবেন কেউ ৷ বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ নতুন কাজ শুরু করবেন অনেকে ৷

10.Dinhata Murder : তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের, দিনহাটায় খুন বিজেপি নেতার বাবা

রবিবার দুপুরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা প্রদীপচন্দ্র অধিকারীর খোঁজে তাঁর বাড়িতে হাজির হন সুশান্ত বর্মন ৷ অভিযোগ, তাঁকে না পেয়ে বিজেপি নেতার বাবা বিনোদচন্দ্র অধিকারীকে দা দিয়ে কোপাতে থাকেন ওই তৃণমূল নেতা ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের (Dinhata Murder) ৷