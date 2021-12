1.আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা মার, নিদান মহিলা মোর্চার নয়া সভানেত্রীর

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে 'ফাঁদ' বলে উল্লেখ করলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তনুজা চক্রবর্তী ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে (Interview of Tanuja Chakraborty) মুখোমুখি হয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আক্রান্ত হলে পাল্টা মারের নিদান দিয়েছেন তিনি ৷ বলেছেন, "আমাদের সংগঠন রয়েছে, কিন্তু তৃণমূলের আছে সন্ত্রাসের সংগঠন ৷ আমরা আক্রান্ত হয়েছি, এতদিন মারের পাল্টা মার দিতে পারিনি ৷"

2. নাগাল্যান্ডে আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে কমিটি গঠন করবে কেন্দ্র

নাগাল্যান্ডে আফস্পা প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত নিতে গঠিত হবে বিশেষ কমিটি (a committee will be formed to look into withdrawal of afspa from nagaland) ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও ৷

3.নববর্ষের আগে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, বাড়বে তাপমাত্রা

ইংরেজি নববর্ষে থাকবে না শীতের আমেজ ৷ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে 28 ও 29 ডিসেম্বর (Rain Forecast in South Bengal) ৷ যার জেরে বর্ষবরণের সময়ও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি থাকবে (Rain Forecast in South Bengal Before New Year Eve) ৷

4. কুলতলিতে বাঘের হামলায় আহত 1

কুলতলির গ্রামে বাঘের হানা, জখম 1 গ্রামবাসী (man injured in tiger attack in kultali) ৷ বন দফতরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ৷

5.আদিবাসীদের অনুমতি ছাড়া দেউচা পাচামিতে জমি অধিগ্রহণ নয়, কড়া বার্তা সুকান্তের

স্থানীয় আদিবাসীদের অনুমতি ছাড়া দেউচা পাচামিতে জমি অধিগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না ৷ রবিবার প্রস্তাবিত কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে একথা বলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar on Deocha Pachami) ৷ তিনি জানান, শীঘ্রই দেউচা পাচামি গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন ৷

6.ক্রিজে রাহুল-কোহলি, চা-পানের বিরতিতে ভারতের স্কোর 2 উইকেটে 157

ওপেনিং জুটিতে সফল ময়াঙ্ক আগরওয়াল এবং কেএল রাহুল ৷ দুই ব্যাটারের দাপটে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরেই 100 রান পার করেছে ভারত ৷

7.বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশনের সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক, দাবি এইমসের মহামারি বিশেষজ্ঞের

অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Government Decision to Vaccinate Children Unscientific) ৷ এমনটাই জানালেন এইমসের মহামারি বিশেষজ্ঞ গবেষক সঞ্জয়কুমার রাই ৷ তাঁর মতে, অন্যান্য দেশ যারা আগে বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন শুরু করেছে ৷ তাদের থেকে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য এনে, তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ছিল ৷ এতে ভবিষ্যতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুবিধা হবে বলে জানান তিনি ৷

8.পঞ্চায়েতের অবহেলায় সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত শান্তিপুরের নীলনগর গ্রাম

বছরের পর বছর ধরে পঞ্চায়েতের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত নদিয়ার শান্তিপুরের বেলগড়িয়া 1নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নীলনগর গ্রাম (Neelnagar Village Deprived of Government Services) ৷ প্রায় 50টি পরিবার সেখানে বসবাস করে ৷ কিন্তু, নেই কোনও রাস্তাঘাট, পানীয় জল এমনকি বিদ্যুৎ পরিষেবা ৷ নীলনগর গ্রামের উন্নয়নে উদাসীনতার অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে (Belgaria No1 Gram Panchayat) ৷

9.বন্ধ ট্রান্সফার উইন্ডো, 9 জনকে নিয়েই আই লিগে নামছে রাজস্থান ইউনাইটেড

আই-লিগের ইতিহাসে মরুশহরের প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি (RUFC became the first team from Rajasthan to make it to the I-League) ৷ শহরের এক ইঞ্জিনিয়ারের উদ্যোগে তৈরি হওয়া ক্লাব ইতিহাস সৃষ্টি করেই বিড়ম্বনার মুখে ৷

10.কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ আসানসোলের কংগ্রেস নেত্রী ইন্দ্রাণীর

আসানসোলে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ইন্দ্রাণী মিশ্র (Indrani Mishra joins TMC) ৷ আসন্ন পৌরভোটের (Municipal Election 2021) আগে এই ঘটনা কংগ্রেসের কাছে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ৷