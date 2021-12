1.ভবানী ভবনে মমতার পোস্টারে বিতর্ক, সরব শুভেন্দু

রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে সাঁটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পোস্টার (Mamata Banerjee's Poster at Bhabani Bhawan) ৷ তাতে লেখা ‘‘আমাদের অভিভাবিকা, আগামী ভারতের কাণ্ডারী’’ ! পাশে জ্বলজ্বল করছে রাজ্য পুলিশের লোগো ! ঘটনার প্রতিবাদে (Bhabani Bhawan Poster Controversy) টুইটারে সরহ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Mamata Banerjee's Poster at Bhabani Bhawan) ৷

2.পৌরভোটে বিজেপি বিপুল ভোটে জিতবে, মুকুল-বোমায় ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল

ফের বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূল নেতা মুকুল রায়ের (Mukul Roy) ৷ বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, " আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে ৷ " পাশে থাকা তৃণমূল নেতারা ভুল শুধরে দিলেও নিজের বক্তব্য অনড় থেকে মুকুল রায় আরও বলেন, " ভারতীয় জনতা পার্টি আর তৃণমূল একই। "

3.তিন মাসেই মোহভঙ্গ ! গোয়ায় তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক

সেপ্টেম্বরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন লাভু মামলেদার নামে ওই তৃণমূল নেতা ৷ শুক্রবার তিনি তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন (ex goa mla lavoo mamledar announces to quit tmc) ৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল গরিবদের বোকা বানাচ্ছে ৷

4.দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত কলকাতার যুবক ওমিক্রনে আক্রান্ত

এই নিয়ে রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল চারজন (Kolkata Omicron Infection) ৷ হাসপাতালে ভর্তি তিনজনের অবস্থাই স্থিতিশীল ৷

5.রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালগুলির আচার্য করার ভাবনা, জানালেন ব্রাত্য

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সংঘাত নতুন হয় ৷ রোজই কোনও না কোনও ইস্যুতে বিবাদ বাঁধে ৷ সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও বিবাদ তৈরি হয়েছে ৷ সেই নিয়েই বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করতে চায় রাজ্য (wb education minister says govt wants to make mamata banerjee as chancellor of universities) ৷

6.বিনয়ের দলবদলে ভিন্ন মত বাম-কংগ্রেসের, সংযমী মোর্চা

বিনয় তামাং তৃণমূলের যোগদান করায় (Binay Tamang joins TMC) ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে বাম-কংগ্রেস ৷ তবে, প্রকাশ্যে দু’পক্ষই বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ ৷ অন্যদিকে, এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মোর্চা নেতা রোশন গিরি ৷ চুপ থেকেছেন অনিত থাপাও ৷

7.কাঁকড়া খেয়ে ফের মৃত্যু পর্যটকের, আতঙ্কে সৈকত সুন্দরী

একমাসের মধ্যে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিঘায় ৷ কাঁকড়া খেয়ে ফের দিঘায় মৃত্যু হল এক পর্যটকের (After Eating Crab Tourist Death at Digha) ৷ রামপুরহাটের বাসিন্দা ঋত্বিকা ভগত (18) দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে হোটেলে কাঁকড়ার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন । তড়িঘড়ি দিঘা হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, কাঁকড়ায় ঋত্বিকার অ্যালার্জি ছিল ৷ কিন্তু ভুলবশত তিনি কাঁকড়া খেয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনা ।

8.গোর্খাল্যান্ড নয়, লক্ষ্য উন্নয়ন, তৃণমূলে যোগ দিয়ে ঘোষণা বিনয়ের

পৃথক রাজ্যের দাবিকে সরিয়ে রেখে পাহাড়ের উন্নয়নকেই পাখির চোখ করছেন বিনয় তামাং ৷ আর সেই কারণেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে একথা জানালেন জিটিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনয় তামাং (Binay Tamang Joins TMC) ৷

9.সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ভাজ্জির

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের অফ স্পিনার হরভজন সিং (Spiner Harbhajan Singh announces his Retirement form all forms of Cricket) ৷

10.সম্প্রীতি উড়ালপুলে বাইক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের 3 জনের মৃত্যু

মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজনের (Accident in Sampriti Flyover) ৷ দুর্ঘটনায় আহত 1 জন।