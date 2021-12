1.Bratya on Mamata Banerjee as Chancellor : রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালগুলির আচার্য করার ভাবনা, জানালেন ব্রাত্য

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সংঘাত নতুন হয় ৷ রোজই কোনও না কোনও ইস্যুতে বিবাদ বাঁধে ৷ সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও বিবাদ তৈরি হয়েছে ৷ সেই নিয়েই বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করতে চায় রাজ্য (wb education minister says govt wants to make mamata banerjee as chancellor of universities) ৷

2.Binay Tamang Joins TMC : গোর্খাল্যান্ড নয়, লক্ষ্য উন্নয়ন, তৃণমূলে যোগ দিয়ে ঘোষণা বিনয়ের

পৃথক রাজ্যের দাবিকে সরিয়ে রেখে পাহাড়ের উন্নয়নকেই পাখির চোখ করছেন বিনয় তামাং ৷ আর সেই কারণেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে একথা জানালেন জিটিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনয় তামাং (Binay Tamang Joins TMC) ৷

3.Harbhajan singh Retires : সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ভাজ্জির

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের অফ স্পিনার হরভজন সিং (Spiner Harbhajan Singh announces his Retirement form all forms of Cricket) ৷

4.Howrah Municipal Corporation Election : হাওড়া সংশোধনী বিলে রাজ্যপালের অনুমোদন, হাইকোর্টে হলফনামা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিল 2021-এ রাজ্যপালের অনুমোদন মিলেছে বলে হলফনামাতে দাবি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের । তাই নির্বাচনে কোনও জটিলতা নেই, আদালতে জানিয়েছে কমিশন ৷ (State Election Commission claims of Howrah Municipal Corporation Election to Calcutta High Court)

5.Dilip Ghosh on Municipal Election 2022 : কলকাতায় হারলেও জেলার পৌরভোটে জোর টক্কর দেবে বিজেপি, দাবি দিলীপের

কলকাতায় বিজেপির সংগঠন দুর্বল ছিল ৷ পুলিশ প্রশাসনও শাসকদলের হয়ে কাজ করেছিল ৷ তাই কলকাতা পৌর নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এমনটাই দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on KMC Election 2021 Result) ৷ তবে জেলায় তৃণমূল সেই সুযোগ পাবে না বলেই মনে করেন তিনি ৷ রাজ্যের বাকি পৌরসভা ও পৌরনিগমগুলির ভোটে বিজেপি তৃণমলকে জোর টক্কর দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দিলীপ (Dilip Ghosh on Municipal Election 2022) ৷

6.New Mayor of Durgapur : দুর্গাপুরের প্রথম মহিলা মেয়র তৃণমূলের অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

নতুন মেয়র পেল দুর্গাপুর ৷ প্রথম মহিলা হিসেবে এই দায়িত্ব পেলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় (Anindita Mukherjee takes oath as new Mayor of Durgapur Municipal Corporation)

7.Bengali film Kuler Achar: 5 বছর পর ফের বড় পর্দায় ইন্দ্রাণী, বিক্রমের নতুন জুটি মধুমিতা

পাঁচ বছর পর কুলের আচার (Bengali film Kuler Achar) ফিল্মে ফের বড় পর্দায় ফিরছেন ইন্দ্রাণী হালদার (Indrani Haldar film)৷ এই ছবিতে জুটি বাঁধছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায় (Bikram Chatterjee film) ও মধুমিতা সরকার (Madhumita Sarcar film)৷

8.Adhir Chowdhury on Municipal Election : বাকি পৌরভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণের দাবিতে আদালতে যাচ্ছেন অধীর

কলকাতা পৌর নির্বাচনে আগে থেকেই সন্ত্রাসের আশঙ্কা করেছিলেন ৷ তাই এবার বাকি পৌরসভায় নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে আদালতে যাওয়ার কথা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Chowdhury on Municipal Election) ৷

9.Sushmita Sen love life : রোহমানই প্রথম নন, অতীতে বহুবার হৃদয় ভেঙেছে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর

দিনকয়েক আগে একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করা থেকেই জল্পনার সূত্রপাত ৷ সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে বৃহস্পতিবার বয়ফ্রেন্ড রোহমান শলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কথা অনুরাগীদের জানিয়ে দিলেন সুস্মিতা সেন (Sushmita Sen and his boyfriend Rohman Shawl end their relationship) ৷ আরিয়া-2'র সাফল্যের মধ্যেই অনুরাগীদের মন খারাপ করা খবর দিলেন অভিনেত্রী ৷ 'আরিয়া' লিখলেন, 'আর কোনও জল্পনা নয় ৷ তবে মুহূর্তগুলো রয়ে যাবে ৷'

10.Night curfew imposed in UP: ওমিক্রন রুখতে নাইট কার্ফু উত্তরপ্রদেশে, কড়াকড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানেও

ওমিক্রনের (Omicron scare) সংক্রমণ রুখতে নাইট কার্ফু (Night curfew imposed in UP) জারি করল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ৷ শনিবার থেকে রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি থাকবে ৷ কড়াকড়ি করা হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানেও ৷