1.KMC Women Borough Chairperson : মমতার হাত ধরে নারী ক্ষমতায়ন, চেয়ারপার্সনদের 10 জনই মহিলা

আজ কলকাতা পৌরনিগমের পরবর্তী পদাধিকারদের বেছে নিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মেয়র হিসেবে আবার বেছে নেওয়া হয় ফিরহাদ হাকিমকে ৷ এছাড়া মেয়র পারিষদ থেকে বরো চেয়ারম্যান, সব নাম ঘোষণা করা হয় ৷ 10টি বরোয় মহিলা চেয়ারপার্সন থাকছে (10 borough of kolkata municipal corporation gets women chairperson) ৷

2.Modi Hails Cow as Mother : গরু আমাদের কাছে মায়ের সমান, বারাণসীতে গোরক্ষক প্রধানমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার বারাণসীতে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi at Varanasi) ৷ সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের কটাক্ষ করেছেন ৷ বলেছেন, ‘‘আমাদের কাছে গরু মায়ের সমান এবং গরুকে আমরা সম্মান দিই (pm narendra modi hails cow as mother from varanasi) ।’’

3.Fihad Hakim is Kolkata Mayor : কলকাতায় ফিরহাদেই আস্থা মমতার

কলকাতা পৌরনিগমে এবার 134টি আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাসে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ সেখানেই ফিরহাদ হাকিমকে পরবর্তী মেয়র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় (mamata banerjee announces firhad hakim as mayor of kolkata municipal corporation) ৷

4.Mamata to not attend Modi meeting : অরবিন্দের জন্মদিনে মোদির ডাকা বৈঠকে থাকবেন না মমতা

রাজ্যের তরফে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে । সেই কমিটির নেতৃত্বেই হবে অরবিন্দের জন্মের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (Celebration of 150th Birth Anniversary of Rishi Aurobindo) ।

5.Tiger Foot Print In Kultali : বাঘের পায়ের ছাপ আতঙ্ক কুলতলিতে

আবারও বাঘের আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে সুন্দরবনের কুলতলির গ্রামবাসীদের (Tiger Foot Print In Kultali)। আজ বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান গ্রামবাসীরা।

6.Explosive recover in Newtown : বড়দিনের আগে নিউটাউনে উদ্ধার বিস্ফোরক, পিস্তল

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি ঘরে অভিযান চালায় টেকনো সিটি থানার পুলিশ (Police of Techno City Police raid in a house) ।

7.Poush Mela 2021 : ঠাকুর পরিবারের সদস্যের হাতে বিকল্প পৌষমেলার সূচনা, উপস্থিত বিশ্বভারতীর দুই প্রাক্তন উপাচার্য

বৃহস্পতিবার বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে শুরু হয় বিকল্প পৌষমেলা (Poush Mela 2021) ৷ মেলার সূচনা করেন ঠাকুর পরিবারের প্রবীণ সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর ৷ উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর দুই প্রাক্তন উপাচার্য স্বপন দত্ত ও সবুজকলি সেন ৷

8.English Bazar Municipality Meeting : ভোট আসতেই নজরে জঞ্জাল সাফাই, ইংরেজবাজার পৌরসভায় জরুরি বৈঠক

পৌরভোট আসন্ন ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার মালদা শহরের আবর্জনা সমস্যা মেটাতে জরুরি বৈঠক হল ইংরেজবাজার পৌরসভায় (English Bazar Municipality Meeting) ৷ হাজির ছিলেন মুখ্য পৌরপ্রশাসক-সহ অন্য পৌরপ্রতিনিধিরা ৷ ছিলেন শহরের তিন প্রাক্তন পৌরপ্রধানও ৷

9.TMC Inner Clash in Basanti : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত বাসন্তী

বাসন্তীতে তৃণমূলের দলীয় কোন্দল মেটানোর মঞ্চেই ঝামেলা (Conflict between two TMC groups) । দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি, চেয়ার ছোড়াছুড়িতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রক্তদান শিবির ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী থানার কাঠালবেরিয়া এলাকায় । দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীকে একত্রিত করে ঐক্যের বার্তা দিতে উদ্যোগী হয় জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব । সেই উপলক্ষেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয় । আর সেখানেই অশান্তি ৷

10.Dhankhar Tweets on Governor CM Constitutional Relation : রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক সম্পর্ক বোঝাতে টুইট ধনকড়ের

2019 সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়েছেন জগদীপ ধনকড় ৷ তারপর থেকে বহুবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেঁধেছে ৷ এদিনের টুইট তার নতুন সংযোজন (Dhankhar Tweets on Governor CM Constitutional Relation) ৷