1.Fihad Hakim is KMC Mayor : অতীনকে ডেপুটি নিয়ে ফের মেয়র ফিরহাদ, চেয়ারপার্সন মালাই

কলকাতা পৌরনিগমে এবার 134টি আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাসে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ সেখানেই ফিরহাদ হাকিমকে পরবর্তী মেয়র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় (mamata banerjee announces firhad hakim as mayor of kolkata municipal corporation) ৷

2.Explosion in Ludhiana Court Complex : লুধিয়ানায় জেলা আদালতে বিস্ফোরণে মৃত 2, জখম কমপক্ষে 3

লুধিয়ানার জেলা আদালতে বিস্ফোরণ ৷ প্রাণ হারিয়েছেন 2 জন আর জখম 3 (Explosion in Ludhiana Court Complex) ৷

3.Municipal Election : ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রাজ্যের বকেয়া পৌর নির্বাচন, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন

বছর শুরুতেই সেরে ফেলা হবে রাজ্যের বকেয়া পৌরভোট ৷ 22 জানুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে হাওড়া, আসানসোল, শিলিগুড়ি, বিধানগর এবং চন্দনগরের ৷ বাদবাকি পৌরসভাগুলিতে ভোট হবে 27 ফেব্রুয়ারি ৷ এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের আইনজাবী জয়ন্ত মিত্র ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে পৌর নির্বাচন সংক্রান্ত শুনানিতে একথা জানান নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী (Calcutta High Court on Municipal Election) ৷

4.83 Movie Premiere : মোহময়ী দীপিকা, রণবীরকে কপিলের 'জাদু কি ঝাপ্পি', 83-র গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে তারকার মেলা

বড়দিনে থিয়েটার মাতাতে আসছে রণবীর সিং অভিনীত স্পোর্টস ড্রামা 83 ৷ তার আগেই মুম্বইয়ে হয়ে গেল এই সিনেমার গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার ৷ উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট ও সিনে জগতের হুজ হু-রা ৷ 83-র প্রিমিয়ারের লাল কার্পেটে হাঁটলেন কারা ?

5.Primary Teacher recruitment : প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে পোর্টাল খুলে চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ সমাধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর কলকাতা হাইকোর্টে যাঁরা মামলা করেছিলেন, তাঁদের যদি টেট পরীক্ষার (ওএমআর শিট ) থাকে তাহলে প্রত্যেককেই 26 ডিসেম্বর ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই নির্দেশ দিয়েছেন (Calcutta High Court orders to WBBPE)।

6.Poush utsav starts in Santiniketan: এবারও নেই পৌষমেলা, পৌষ উৎসবে মাতল শান্তিনিকেতন

কোভিড আবহে 2020 সালে 74 বছর পর বন্ধ হয়েছিল শান্তিনিকেতনের (Poush utsav in Santiniketan) ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা (No Poush mela this year)৷ এ বছরও মেলা হয়নি ৷ তবে শুরু হল পৌষ উৎসব (Poush utsav starts)৷ প্রথা মেনে ছাতিমতলায় শুরু হয়েছে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ সেই আনন্দে গা ভাসিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পড়ুয়া, আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও আধিকারিকেরা । তবে পৌষমেলার জন্য মন খারাপ সকলেরই ৷ তিনদিনের পৌষ উৎসবে (Poush utsav starts in Santiniketan) নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷

7.IED Recovered in South Kashmir : যৌথ অভিযানে সাফল্য, কাশ্মীরে উদ্ধার 5 কেজি আইইডি

দক্ষিণ কাশ্মীরে উদ্ধার হল 5 কেজি আইইডি ৷ পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ওই আইইডি উদ্ধার (IED Recovered in South Kashmir) করা হয় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুলওয়ামা জেলায় ৷

8.Malda Civic Volunteer Wins Lottery : বড়দিনের আগে সান্টার উপহার ! লটারি জিতে কোটিপতি মালদার সিভিক ভলান্টিয়ার

রতুয়া থানার শিমলা খুটাহা গ্রামের বাসিন্দা সেনাউল হক পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ সামসি স্টেশনে কর্মরত তিনি (Malda Civic Volunteer Wins Lottery ) ৷

9.Rail staff killed in Alipurduar : রেললাইনে উদ্ধার কর্তব্যরত রেলকর্মীর রক্তাক্ত দেহ

আলিপুরদুয়ারের (Alipurduar news) মাঝেরডাবরিতে রেললাইনে উদ্ধার হল কর্তব্যরত এক রেলকর্মীর রক্তাক্ত দেহ (on duty rail staff killed in Alipurduar)৷ তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

10.Australian Open 2022 : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলবেন নাদাল, জোকভিচকে নিয়ে সংশয়

রাফায়েল নাদাল করোনা আক্রান্ত হলেও, সঠিক সময়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (Australian Open 2022) খেলার জন্য সেদেশে পৌঁছে যাবেন স্প্যানিশ তারকা (Rafael Nadal will Play in Australian Open) ৷ এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন টুর্নামেন্টের প্রধান ক্রেল তিলে ৷ তবে, নোভাক জোকভিচের টুর্নামেন্ট অংশ নেওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁর (Australian Open chief on Novak Djokovic participation) ৷