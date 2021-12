1.CPI files Case on KMC Election 2021 : কমিশনের ব্যর্থতা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কলকাতার দুই সিপিআই প্রার্থী

গত রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন হয় (KMC Election 2021) ৷ সেদিন বিরোধীরা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছিল ৷ সেই নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন সিপিআইয়ের দুই প্রার্থী (two CPI candidates file case at Calcutta high court on KMC election 2021) ৷

2.Winter Session of Parliament : একদিন আগেই শেষ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

23 ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভের ফলে একদিন আগে অর্থাৎ আজ, 22 ডিসেম্বর সংসদীয় শীতকালীন অধিবেশন শেষের ঘোষণা করা হল (Winter Session of Parliament ends ahead of scheduled 23 December) ৷

3.Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah : দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপালের

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah) ৷

4.Omicron Surge : ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

5.TMC agitation at Haldia IOC : আইওসি-তে অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

মঙ্গলবার শিল্পনগরী হলদিয়ার আইওসি-তে অগ্নিকাণ্ড হয় (Fire at Haldia IOC) ৷ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ 44 জন আহত হয় ৷ সেই নিয়ে বুধবার হলদিয়ায় আইওসি-র গেটে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের সংগঠন (TMC agitation at Haldia IOC) ৷

6.PT Thomas Dies : প্রয়াত কংগ্রেস নেতা পিটি থমাস

প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পিটি থমাস (Thrikkakara MLA PT Thomas passed away) ৷ দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন ৷ বুধবারই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ত্রিক্কাকারার বিধায়ক ৷

7.body found in Durgapur : বসুন্ধরা পার্কে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ

সকালে স্থানীয়রা মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান ৷ সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় পুলিশের কাছে ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বসুন্ধরা পার্কে আগেও এমন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ (Unidentified deadbody of a woman found in Vasundhara Park of Durgapur Steel Plant)

8.Kesoram Rayon Factory Reopens : শ্রমিক অসন্তোষ মিটিয়ে 6 মাস পর খুলল হুগলির রেয়ন কারখানা

শ্রম মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় মিটল হুগলির কেশোরাম রেয়ন কারখানার শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব (Owner and Works Problem of Kesoram Rayon Factory is Solve) ৷ প্রায় 6 মাস বন্ধ থাকার পর খুলে গেল কারখানার গেট (Kesoram Rayon Factory Reopens) ৷ তার পরেই খুশির হাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে ৷ গত লকডাউনের পর, লোকসানের কারণ দেখিয়ে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ ৷

9.Rickshaw pullers facing problem : টোটো-অটোর বাড়-বাড়ন্তে হারিয়ে যাচ্ছে রিকশা

টোটো ও অটোর (people riding toto and auto) বাড়-বাড়ন্তে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে সাইকেল রিকশা ৷ রুটিরুজি জোগার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে রিকশাচালকদের (Rickshaw pullers facing problem)৷

10.Landslide at Myanmar jade mine : মায়ানমারে পাথরের খনিতে ধস, নিখোঁজ অন্তত 70

মায়ানমারে পাথরের খনিতে ধসে কমপক্ষে 70 জন নিখোঁজ (Landslide at Myanmar jade mine) ৷ উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে ৷ বুধবার স্থানীয় সময় ভোর চারটে নাগাদ কাচিন রাজ্যের ফাখান্ত অঞ্চলের একটি খনিতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷