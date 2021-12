1.দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপালের

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah) ৷

2.ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

3.প্রয়াত কংগ্রেস নেতা পিটি থমাস

প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পিটি থমাস (Thrikkakara MLA PT Thomas passed away) ৷ দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন ৷ বুধবারই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ত্রিক্কাকারার বিধায়ক ৷

4.মায়ানমারে পাথরের খনিতে ধস, নিখোঁজ অন্তত 70

মায়ানমারে পাথরের খনিতে ধসে কমপক্ষে 70 জন নিখোঁজ (Landslide at Myanmar jade mine) ৷

5.হয়ত করোনাকালের সবচেয়ে খারাপ সময়ে প্রবেশ করছি : বিল গেটস

আমরা হয়ত করোনাকালের সবচেয়ে খারাপ সময়ে (Worst Part Of Pandemic) প্রবেশ করতে চলেছি ৷ ওমিক্রন নিয়ে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে মানুষকে সতর্ক (Bill Gates alerts public over Omicron) করলেন বিল গেটস (Bill Gates on Omicron)৷

6.ছাপ্পা ভোটের ভিডিয়ো ভাইরাল, অরবিন্দ সরণিতে গ্রেফতার যুবক

19 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরভোটের দিন বটতলা থানা এলাকা থেকে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আসে ৷ ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিয়ো ৷ তা থেকেই কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে এক যুবককে (Kolkata Police arrests a person for rigging in KMC Election 2021) ৷

7.ওমিক্রনের বাড়-বাড়ন্তে বাড়ছে উদ্বেগ, বুস্টারে জোর হু-র

ইউরোপের (Omicron in Europe) বিভিন্ন দেশে ওমিক্রনের বাড়-বাড়ন্তে চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO Warning On Omicron)৷ সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক করে মানুষকে বুস্টার ডোজ নিতে পরামর্শ দিয়েছে হু (WHO Advices To get booster) ৷

8.‘অতি খারাপ’ সূচকে দাঁড়িয়ে দিল্লি ও গুরুগ্রামে বায়ুদূষণের মাত্রা, নয়ডায় পরিস্থিতি ‘গুরুতর’

দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকার বায়ুদূষণের মাত্রা আর খারাপ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে (Air Quality of Delhi) ৷ দিল্লি ও গুরুগ্রামের দূষণ সূচক গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অতি খারাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে (Air quality of Delhi Gurugram remains very poor) ৷ অন্যদিকে, নয়ডার পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে (Noidas Air quality is critical) ৷ যা সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশবিদদের কাছে ৷

9.লটারি জিতে কোটিপতি রায়গঞ্জের ভুটভুটি চালক

ভুটভুটি চালান ৷ 4 মেয়ে, স্ত্রী নিয়ে 6 জনের সংসার চালাতে অভাব নিত্যসঙ্গী ৷ মেয়েদের বিয়ে কী ভাবে দেবেন, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় ছিলেন রায়গঞ্জের দীপক দাস ৷ খুলে গেল ভাগ্য (Dipak Das wins 1 crore in lottery in Raiganj) ৷

10.কোন রাজনৈতিক খবর আপনার পেজে বেশি আসবে, পিছনে রয়েছে টুইটারের অ্যালগরিদম

টুইটারে দিব্যি খবর পড়ছেন, রাজনৈতিক নেতাদের মতামত জানছেন ৷ কিন্তু কী ভাবে কোন রাজনৈতিক নেতার খবর আসবে আপনার কাছে ? তা ঠিক করে দেয় 'পার্সোনালাইজেশন অ্যালগরিদমস' ৷ (In twitter role of personalization algorithms in shaping political content consumption, explains study)