মায়ানমারে পাথরের খনিতে ধসে কমপক্ষে 70 জন নিখোঁজ (Landslide at Myanmar jade mine) ৷

2.ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

3.ওমিক্রনের বাড়-বাড়ন্তে বাড়ছে উদ্বেগ, বুস্টারে জোর হু-র

ইউরোপের (Omicron in Europe) বিভিন্ন দেশে ওমিক্রনের বাড়-বাড়ন্তে চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO Warning On Omicron)৷ সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক করে মানুষকে বুস্টার ডোজ নিতে পরামর্শ দিয়েছে হু (WHO Advices To get booster) ৷

4.‘অতি খারাপ’ সূচকে দাঁড়িয়ে দিল্লি ও গুরুগ্রামে বায়ুদূষণের মাত্রা, নয়ডায় পরিস্থিতি ‘গুরুতর’

দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকার বায়ুদূষণের মাত্রা আর খারাপ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে (Air Quality of Delhi) ৷ দিল্লি ও গুরুগ্রামের দূষণ সূচক গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অতি খারাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে (Air quality of Delhi Gurugram remains very poor) ৷ অন্যদিকে, নয়ডার পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে (Noidas Air quality is critical) ৷ যা সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশবিদদের কাছে ৷

5.ছাপ্পা ভোটের ভিডিয়ো ভাইরাল, অরবিন্দ সরণিতে গ্রেফতার যুবক

19 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরভোটের দিন বটতলা থানা এলাকা থেকে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আসে ৷ ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিয়ো ৷ তা থেকেই কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে এক যুবককে (Kolkata Police arrests a person for rigging in KMC Election 2021) ৷

6.করোনা সংক্রমণ 6 হাজারে, ওমিক্রনে আক্রান্ত 213

করোনা সংক্রমণ এখন 5 থেকে 6 হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছে (India reports 6317 new Covid cases in last 24 hours) ৷ কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ ডেল্টার থেকে তিনগুণ বেশি সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে এই ভ্যারিয়্যান্টের ৷

7.ISL 2021-22 : কলকাতার দুই বড় ক্লাবের ব্রাত্যরাই এখনও আইএসএল’র উজ্জ্বল নক্ষত্র

আইএসএল দাপাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ব্রাত্য ভারতীয় ফুটবলাররা (Rejected Players of East Bengal and Mohun Bangan) ৷ যে তালিকায় রয়েছেন ভিপি সুহেরর মতো ফরওয়ার্ড, প্রণয় হালদারের মতো মিডফিল্ডার এবং নারায়ণ দাসের মতো ডিফেন্ডাররা (Star Performers of ISL Season 8) ৷

8.এক লাইনের জবাবে কুৎসিত ট্রোলে ইতি টানলেন সামান্থা

আবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং দক্ষিণী অভিনেত্রী (Samantha Ruth Prabhu news) সামান্থা রুথ প্রভু (Samantha Ruth Prabhu Shuts Down Troll)৷ এক লাইনের জবাবে (Samantha Ruth Prabhu Tweet) তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া কুৎসিত ট্রোলে ইতি টানলেন তিনি ৷

9.কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ ফিরিয়ে প্রশংসা কুড়োলেন জয়নগরের মোবা লস্কর

কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ ফেরালেন পেয়ারা চাষি (Act of Social Responsibility) ৷ ব্যাগটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে থানায় গিয়ে জমা দেন জয়নগর থানার কাকাপাড়ার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি ৷ ব্যাগে ছিল সোনার গয়না, নগদ টাকা ৷ ফিরে পেলেন ব্যাগের মালকিন ৷ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন ওই ব্যক্তি ৷

10.নাতনিকে কাঁধে নিয়ে নাচলেন ফিরহাদ, ভিডিয়ো পোস্ট কন্যার

মিটল একুশের কলকাতা পৌরভোট ৷ ফের সবুজ শহর ৷ কর্মী, সমর্থকরা তো বটেই, মাতলেন নেতারাও ৷ ধরা পড়ল তেমনই একটি বিরল দৃশ্য ৷ (Minister Firhad Hakim dances with his grand daughter to celebrate KMC Election victory)