1.নাতনিকে কাঁধে নিয়ে নাচলেন ফিরহাদ, ভিডিয়ো পোস্ট কন্যার

মিটল একুশের কলকাতা পৌরভোট ৷ ফের সবুজ শহর ৷ কর্মী, সমর্থকরা তো বটেই, মাতলেন নেতারাও ৷ ধরা পড়ল তেমনই একটি বিরল দৃশ্য ৷ (Minister Firhad Hakim dances with his grand daughter to celebrate KMC Election victory)

2.ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

3.শীতের ব্যাটিংয়ে জবুথবু শহর

শীতের দাপট থেকে এখনি মুক্তি নেই কলকাতার ৷ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা 12 ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করবে । তবে বড়দিনে কিছুটা কমতে পারে শীতের এই দাপট (cold wave conditions to continue for next few days) ৷

4.দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে পুলিশকে টাকা না দেওয়ায় ড্রাইভারকে মারধরের অভিযোগ

প্রেসের গাড়ি নিয়ে কলকাতা যাচ্ছিলেন শেখ নজরুল ৷ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাছে তাঁর ট্রাক আটকে টাকা চায় পুলিশ ৷ অভিযোগ, টাকা না পেয়ে মারধর তাঁকে করে পুলিশ ৷ (Police allegedly claims money and beats truck driver on Durgapur Expressway)

5.তৃণমূল সুনামিতে ঝরে গেল পদ্মফুল, ভোট বাড়িয়ে চর্চায় বামেরা

মঙ্গলবার প্রকাশিত হল কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনের ফলাফল (KMC Election 2021 Results) ৷ প্রত্যাশিতভাবেই জিতল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মাস কয়েক আগে বিধানসভার ফলের চেয়ে বিজেপির হাল আরও শোচনীয় ৷ বরং বামেরা ভোট বাড়িয়ে চর্চায় চলে এল ৷

6.ভোট শতাংশে বামেদের দ্বিতীয় হওয়াই কলকাতার নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চমক

কলকাতা পৌরনিগমের প্রায় 72 শতাংশ ভোট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা বামেরা পেয়েছে 11 শতাংশের বেশি ভোট (LEFTs performance in kmc election 2021) ৷ বিজেপি পেয়েছে 9 শতাংশ ভোট ৷ আর কংগ্রেসের ভোট শতাংশ 4.47 ৷ লিখেছেন দীপঙ্কর বসু, নিউজ কো-অর্ডিনেটর, ইটিভি ভারত ৷

7.ফেরান্দোর অভিষেকে জয়ের সরণিতে সবুজ-মেরুন

সরকারিভাবে দায়িত্ব নেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সবুজ মেরুন ডাগ-আউটে জুয়ান ফেরান্দো। পূর্বতন স্প্যানিশ কোচ আন্তেনিও লোপেজ হাবাসের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েই মেরিনার্সদের জয়ের সরণিতে ফেরালেন নতুন হেডস্যার। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড কে 3-2 গোলে হারিয়ে 11 পয়েন্ট নিয়ে ফের প্রথম চারের দৌড়ে চলে এল তারা (ATK Mohun Bagan beat North East United on Juan Ferrando debut)।

8.অসংসদীয় আচরণ, রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড ডেরেক

অভিযোগ, আজ নির্বাচন আইন সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন রাজ্যসভার চেয়ারপার্সনের দিকে রুলবুক ছুড়ে মারেন ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ তারপরই শীতকালীন অধিবেশনের বাদবাকি সময় থেকে সাসপেন্ড হলেন তিনি ৷

9.হলদিয়া আইওসি-র ঘটনায় বিস্তারিত তদন্ত হবে, আশ্বাস পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর

টুইটে আগুন লাগার ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি ৷

10.গোষ্ঠীকোন্দল নয়, উস্থি গুলিকাণ্ডের পিছনে পুরোনো শত্রুতা; অনুমান পুলিশের

উস্থির উত্তর কুসুমে অঞ্চলের যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজাউদ্দিন গাজীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার পিছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, রয়েছে পুরোনো শত্রুতা ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর এমনই অনুমান পুলিশের ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট সাত জনকে গ্রেফতার করেছে উস্থি থানার পুলিশ (Police thinks inner clash did not play a role behind the Usthi TMC leader shot case)।