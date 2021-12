1.Derek O'Brien suspended : অসংসদীয় আচরণ, রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড ডেরেক

অসংসদীয় আচরণের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে খবর ৷

2.Haldia IOC Fire : হলদিয়া আইওসি-তে বিধ্বংসী আগুন, মৃত 3

মঙ্গলবার বিকেলের এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত 3 জনের ৷ আহত 25 জনের মতো ৷

3.Poush Mela : বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে পৌষমেলায় আমন্ত্রণ উদ্যোক্তাদের

বিশ্বভারতীর (Visva Bharati University) উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে (Bidyut Chakrabarty) পৌষমেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন উদ্যোক্তারা ৷ উল্লেখ্য, গত বছর করোনার দাপাদাপিতে পৌষমেলা (Poush Mela) বাতিল করা হয় ৷

4.Firhad Hakim on KMC Election 2021 Result : দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই মাথা পেতে নেব, মেয়র পদ নিয়ে ফিরহাদ

মেয়র পদ থেকে শুরু করে জয়ী নির্দল প্রার্থীদের তৃণমূলে যোগদান-সহ একাধিক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন 82 নম্বর ওয়ার্ডের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim on KMC Election 2021 Result) ৷ পৌর নির্বাচনের এই জয়কে মানুষের জয় বলে অভিহিত করলেন তিনি ৷

5.KMC Election 2021 Results : তৃণমূল সুনামিতে ঝরে গেল পদ্মফুল, ভোট বাড়িয়ে চর্চায় বামেরা

মঙ্গলবার প্রকাশিত হল কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনের ফলাফল (KMC Election 2021 Results) ৷ প্রত্যাশিতভাবেই জিতল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মাস কয়েক আগে বিধানসভার ফলের চেয়ে বিজেপির হাল আরও শোচনীয় ৷ বরং বামেরা ভোট বাড়িয়ে চর্চায় চলে এল ৷

6.KMC Election 2021 Result : যা হওয়ার তাই হয়েছে, কলকাতার রেজাল্ট আউটে মন্তব্য বিমানের

কলকাতা পৌরভোটের ফলাফলে (KMC Election 2021 Result) একটুও অবাক হননি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Bose) ৷ তাঁর বক্তব্য, যে ফল হওয়ার কথা ছিল, সেটাই হয়েছে ৷ বিমানের স্পষ্ট বার্তা, অনিয়ম করেই বাজিমাৎ করেছে তৃণমূল ৷ একইসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ, তৃণমূল, বিজেপির স্বরূপ মানুষ বুঝতে পারছে বলেই অধিকাংশ ওয়ার্ডে দু’নম্বরে উঠে এসেছে বামেরা ৷ মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে একথা বলেন বিমান বসু ৷

7.KMC Election 2021 Result : বিদায়ী পৌরবোর্ডের কাজের ফল, তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া অতীনের

পৌরভোটে অসাধারণ ফল করেছে রাজ্যের শাসকদল (Atin Ghosh Win in Ward No 11) ৷ তৃণমূলের এই ফলাফল নিয়ে অতীন জানালেন, গত পৌরবোর্ডের কাজের ফল এই রেজাল্ট (Atin Ghosh Interview on KMC Election 2021 Result) ৷ পাশাপাশি জানালেন, আগামী দিনে শহরের উন্নয়নে পৌরবোর্ডের কী পরিকল্পনা রয়েছে ৷

8.Mamata Banerjee Visits Kamakhya Temple: কলকাতা পৌরনিগমে জয়ের পর কামাখ্যায় পুজো দিলেন মমতা

কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূলের জয় জয়কার ৷ শহরজুড়ে উড়ছে সবুজ আবির ৷ মঙ্গলবার গণনা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায় কলকাতাবাসী ফের মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ও তাঁর দলের প্রতিই আস্থা রেখেছে ৷ আর এই আনন্দের দিনে অসমের কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Mamata Banerjee Offers Prayers at Kamakhya Temple) ৷

9.KMC Election 2021 Result : সমালোচকদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই, কাজরীর লক্ষ্য উন্নয়ন

73 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী কাজরী বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে নানা সমালোচনা চলছে ৷ এদিনের জয়ের পর কাজরী বলেন (Kajari Banerjee's statement on her win in KMC Election 2021), ‘‘সেই মনোনয়নের দিন থেকেই তো সমালোচনা হচ্ছে ৷ তবে মানুষ সব কিছুর জবাব দিয়েছেন ৷ এসব আর মনে রাখতে চাই না ৷ বরং মানুষের জন্য কাজ করতে চাই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই কাজ করতে চাই ৷’’

10.Meena Devi Purohit on kMC Result :সন্ত্রাস হেরেছে, মানুষের সমর্থন জিতেছে ; জয়ের পর প্রতিক্রিয়া মীনাদেবী পুরোহিতের

কলকাতা পৌরভোটের দিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল 22 নম্বর ওয়ার্ড ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে পোশাক ছিঁড়ে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিত (Meena Devi Purohit) ৷ তবে 22 নম্বর ওয়ার্ড থেকে শেষ হাসি হাসলেন বিগত পাঁচবারের কাউন্সিলর মীনাদেবী (BJP candidate Meena Devi Purohit wins from 22 number ward) ৷ কলকাতা পৌরভোটের সবুজ ঝড়ের মধ্যে ডাবল হ্যাটট্রিক করলেন তিনি ৷ জয়ের পর ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী ৷