1.‘বিজেপি ভোকাট্টা-সিপিএম নো পাত্তা’, জয়ের পর মন্তব্য মমতার

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে জয় নিশ্চিত তৃণমূলের ৷ বেশিরভাগ আসনেই বিরোধীদের থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল (TMC ahead in KMC Election 2021 Result) ৷ শাসকদলের হাতে ছোট লালবাড়ি যাওয়া নিশ্চিত হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ ৷ এটা গণউৎসবে গণতন্ত্রের জয় ৷’’ বিরোধী তিন দলকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, বিজেপি ভোকাট্টা, সিপিএম নো পাত্তা আর কংগ্রেস স্যান্ডউইচ ৷

পৌরভোট নিয়ে শাসক-বিরোধীর তরজা চলছে নির্বাচনের আগে থেকেই ৷ নির্বাচনের দিনও একাধিক ভোট কেন্দ্রে অশান্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা ৷ বোমাবাজি-মারধর ৷ উঠেছে ভোট লুটের অভিযোগ ৷ বিরোধীদের দাবি, লাগামহীন অনিয়ম হয়েছে কলকাতা পৌরভোটে ৷ বিরোধী দলনেতা বলেছেন, "ভোটের নামে হয়েছে প্রহসন ৷" উঠেছে পুনর্নির্বাচনের দাবি ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবির হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছে ৷ তবে শাসকদলের তরফে সব অভিযোগই নস্যাৎ করা হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো ভোট দিয়ে বেরিয়েই বলেছেন, "নির্বাচন হচ্ছে উৎসবের মেজাজে ৷" আজ, মঙ্গলবার গোটা দিন চলবে সেসবেরই অন্তিম অধ্যায় ৷ 144টি আসনের রাশ থাকবে কার হাতে, জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ আপডেটে ৷

3.140-এ জয়ী আবু তাহের মোল্লা, শুরু সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

140 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী শাসকদলের আবু তাহের মোল্লা ৷ রাস্তায় নেমে উল্লাস করছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁদের দাবি এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।

4.8 নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর

পঞ্চম রাউন্ড গোনার শেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন 8 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মাধব বসু ৷ তিনি জানালেন, পঞ্চম রাউন্ড শেষে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী 1 হাজার 230 ভোটে এগিয় গিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটের দিন শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাঁকে মেরে বের করে দিয়েছে ঘাসফুলের বাইক বাহিনী (CPIM candidate Madhab Bose alleges of TMC rigging in 8 no ward in KMC Election 2021) ৷ সেই সময় প্রতিটি বুথে প্রায় 350-400 ছাপ্পা ভোট দিয়েছে তৃণমূল ৷ তাই এই জয় গণতন্ত্রের জয় নয়, হার্মাদ বাহিনীর জয় ৷

5.নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন আক্রান্ত কংগ্রেস প্রার্থীর

সোমবার রাতে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানের 16 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী রবি সাহাকে তাঁর বাড়ির সামনেই বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এবার নিরাপত্তার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি (Congress Candidate allegedly beaten by TMC appeals for security in Calcutta High Court) ৷

6.পরাজিত বামপ্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত, হাতছাড়া দীর্ঘদিনের গড়

কলকাতা পৌরভোটে 10 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত পরাজিত হলেন ৷ এই ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্যবধান 2 হাজার 267 । তাঁর পরাজয়ে উত্তর কলকাতার শেষ আশা নিভে গেল । একা কুম্ভ ছিলেন বামপ্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত (CPI candidate Karuna Sengupta alleges of TMC rigging for her defeat in 10 no ward) । অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে বামফ্রন্টের দখলে ছিল এই ওয়ার্ড ৷ তবে বর্ষীয়ান বামপ্রার্থী তাঁর হারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ৷ 2002-এ উপনির্বাচনে করুণা সেনগুপ্ত জয়ী হয়েছিলেন । তার আগে তাঁর স্বামী পুর্ণেন্দু সেনগুপ্ত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন ।

7.ইতিমধ্যেই 5 ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূল, শুরু সমর্থকদের বিজয় উল্লাস

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গণনা (KMC Election 2021 Results) ৷ শুরুতেই 5টি ওয়ার্ড পকেটে পুরেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ একাধিক ওয়ার্ডেও এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে উল্লাস করছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷

8.রবীন্দ্রভারতীর গণনাকেন্দ্রে সব আসনে এগিয়ে তৃণমূল

কলকাতা পৌরনির্বাচনের ফলাফলে (KMC Election 2021 Result) এখনও পর্যন্ত অন্যান্য বরোর যে ট্রেন্ড, সেটাই অব্যাহত 1 ও 2 নম্বর বরোয় ৷ রবীন্দ্রভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (rabindra bharati university counting centre) চলছে এই দুই বরোর ভোটগণনা ৷ চতুর্থ রাউন্ডের শেষে সেখানকার সবক'টি আসনেই বিরোধীদের থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল (TMC ahead in KMC Election 2021 Result)৷

9.ওমিক্রন কম ক্ষতিকারক ভাবাটা বোকামি, সতর্কবার্তা হু‘র

ওমিক্রন করোনা ভাইরাসের অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের থেকে কম ক্ষতিকারক (Omicron is milder variant), এখনই এটা ভাবলে বোকামি করা হবে ৷ মানুষকে সতর্ক (WHO warns over Omicron) করে একথা বললেন হু-এর মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন (Soumya Swaminathan on Omicron)৷

10.জিতেনরাম মাঝির জিভ কাটলে 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা বিজেপি নেতার

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে অবমাননাকর মন্তব্য করায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জিভ কেটে নেওয়ার কথা বললেন বিজেপি নেতা তথা আন্তর্জাতিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক গজেন্দ্র ঝা (BJP leader Gajendra Jha announces reward for cutting off Jitan Ram Manjhis tongue) ৷ প্রসঙ্গত, গত রবিবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী জিতেনরাম মাঝি দলিতদের প্রতি ব্রাহ্মণদের আচরণ নিয়ে একটি মন্তব্য করেন ৷ সেই ইস্যুতেই মাঝির জিভ কেটে আনতে পারলে 11 লক্ষ টাকা পুরস্কারের (Gajendra Jha Announces Reward of Rs 11 lakh) কথা ঘোষণা করেন ঝা ৷