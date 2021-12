1.51 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী দেবাশিস কুমার

পৌরভোট নিয়ে শাসক-বিরোধীর তরজা চলছে নির্বাচনের আগে থেকেই ৷ নির্বাচনের দিনও একাধিক ভোট কেন্দ্রে অশান্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা ৷ বোমাবাজি-মারধর ৷ উঠেছে ভোট লুটের অভিযোগ ৷ বিরোধীদের দাবি, লাগামহীন অনিয়ম হয়েছে কলকাতা পৌরভোটে ৷ বিরোধী দলনেতা বলেছেন, "ভোটের নামে হয়েছে প্রহসন ৷" উঠেছে পুনর্নির্বাচনের দাবি ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবির হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছে ৷ তবে শাসকদলের তরফে সব অভিযোগই নস্যাৎ করা হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো ভোট দিয়ে বেরিয়েই বলেছেন, "নির্বাচন হচ্ছে উৎসবের মেজাজে ৷" আজ, মঙ্গলবার গোটা দিন চলবে সেসবেরই অন্তিম অধ্যায় ৷ 144টি আসনের রাশ থাকবে কার হাতে, জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ আপডেটে ৷

2.আলিপুর জজ কোর্টে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় চলছে ভোটগণনা

সকাল থেকেই কলকাতা পৌর নির্বাচনের ভোট গণনা (KMC Election 2021 Results) শুরু হয়েছে আলিপুর জজ কোর্টে (Alipore Judges Court)। সেই কারণে জজ কোর্টের (KMC Election 2021) বাইরেটা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ রয়েছে কলকাতা পুলিশের ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা (3 tier security arrangement)। বেলভেডিয়ার রোড একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । ব্যারিকেড করে এখানে পুলিশ কর্মীদের ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে । গোটা পুলিশি ব্যবস্থার ইনচার্জ অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার পদমর্যাদার একজন পুলিশ আধিকারিক । তাঁকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার দু'জন আধিকারিক । তাঁরা মূলত রাউন্ডে রয়েছেন । অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার বাইরে ও ভিতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন ৷

3.চলছে ভোট গণনা, দেখুন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভিতরের ছবি

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গণনা (KMC Election 2021 Results) ৷ শুরুতেই এগিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ ইটিভি ভারতের পর্দায় দেখুন ভোট গণনা কেন্দ্রের ভিতরের ছবি ৷

4.বরো নং 1, 2-এর ভোটগণনা শুরু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চত্বরে কলকাতা পৌরনিগমের 1 এবং 2 নম্বর বরোর 18টি ওয়ার্ডের ভোট গণনা শুরু হল (Borough no 1 and 2 vote counting begins in Rabindra Bharati University Campus) । গণনাকেন্দ্রের বাইরে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম হালদার । তিনি জানালেন, মানুষ 19 ডিসেম্বর ইভিএমে তাঁদের মতামত প্রয়োগ করেছেন । তৃণমূল নেতা আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষেই তাঁদের রায় যাবে । তিনি বলেন, "এবারেও আমরা বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়যুক্ত হব ।"

5.চলছে ভোট গণনা, শুরুতেই এগিয়ে তৃণমূল

শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনের ফল গণনা (KMC Election 2021 Results) ৷ শুরুতেই একাধিক ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

