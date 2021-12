1.গণনার শুরুতেই একাধিক ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল

পৌরভোট নিয়ে শাসক-বিরোধীর তরজা চলছে নির্বাচনের আগে থেকেই ৷ নির্বাচনের দিনও একাধিক ভোট কেন্দ্রে অশান্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা ৷ বোমাবাজি-মারধর ৷ উঠেছে ভোট লুটের অভিযোগ ৷ বিরোধীদের দাবি, লাগামহীন অনিয়ম হয়েছে কলকাতা পৌরভোটে ৷ বিরোধী দলনেতা বলেছেন, "ভোটের নামে হয়েছে প্রহসন ৷" উঠেছে পুনর্নির্বাচনের দাবি ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবির হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছে ৷ তবে শাসকদলের তরফে সব অভিযোগই নস্যাৎ করা হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো ভোট দিয়ে বেরিয়েই বলেছেন, "নির্বাচন হচ্ছে উৎসবের মেজাজে ৷" আজ, মঙ্গলবার গোটা দিন চলবে সেসবেরই অন্তিম অধ্যায় ৷ 144টি আসনের রাশ থাকবে কার হাতে, জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ আপডেটে ৷

2.আজ কলকাতা পৌরভোটের ফল, তার আগে ফিরে দেখা গতবারের স্কোরবোর্ড

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ৷ তারপরই জানা যাবে কার দখলে যাবে কলকাতা পৌরনিগম (KMC Election 2021) ৷ তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক বিগত 2015-এর পৌর নির্বাচনের ফলাফল কেমন ছিল (KMC election result of 2015) ৷

3.স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তা, কোথায় কোথায় থাকছে গণনাকেন্দ্র ? জেনে নিন

গণনাকেন্দ্রে থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় । মোতায়েন করা হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী । কুইক রেসপন্স টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড এবং রিজার্ভ পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে (tight security in strong rooms for vote counting) ।

4.নির্বাচনের উত্তাপেও শীতের আমেজ তিলোত্তমায়

আজ কলকাতা পৌরভোটের ফলাফল ঘোষণা ৷ আর রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ (West Bengal Weather Update) ৷

