1. Dhankhar Writes Letter to Mamata : পেগাসাস কমিশনের তথ্য না পেয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল, চিঠি মমতাকে

পেগাসাস তদন্তে কমিশন গড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ সেই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ তা না পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ৷ তাই সোমবার এই নিয়ে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Dhankhar Writes Letter to Mamata) ৷

2. North Bengal defunct airports : উত্তরের তিন অচল বিমানবন্দরের পরিকাঠামো দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্রুত কোচবিহার, বালুরঘাট ও মালদায় অচল বিমানবন্দর চালু করতে চায় ৷ এই সপ্তাহে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদল এই নিয়ে পরিদর্শনে আসছে ৷ ওই প্রতিনিধিদল খতিয়ে দেখবে বিমানবন্দর চালু করার মতো পরিস্থিতি কতটা রয়েছে ৷ তার পর কেন্দ্রকে তারা রিপোর্ট দেবে (AAI team will visit three defunct North Bengal airports to check their readiness for operationalisation) ৷

3. G D Birla Child Abuse : জি ডি বিড়লায় শিশু নির্যাতনে কী ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য, জানতে চাইল হাইকোর্ট

জি ডি বিড়লা স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্য সরকার (Government of West Bengal) কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court seeks report on G D Birla child abuse case) ৷ সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রসঙ্গে রিপোর্ট তলব করেছে ৷

4. Nadal tested covid positive : করোনা আক্রান্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অনিশ্চিত নাদাল

পায়ের চোট সারিয়ে সুস্থ হওয়ার পর গত সপ্তাহে একটি প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে কোর্টে নেমেছিলেন নাদাল Nadal comes back from injury in the Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi last week) ৷ কুয়েত এবং আবু ধাবিতে তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ থাকলেও স্পেনে পৌঁছে তাঁর আরটিপিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন 20টি মেজরের মালিক ৷

5. Ashok Bhattacharya on KMC Election 2021 : ভোট-সন্ত্রাসে বিপ্লব-মমতার কোনও পার্থক্য নেই, কটাক্ষ অশোকের

"ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই । ত্রিপুরাতে নির্বাচনে বিজেপি ভোট লুঠ করেছে আর এখানেও কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনের নামে প্রহসন ও ভোট লুঠ হয়েছে ।" সোমবার কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে ভোট লুঠ এবং প্রহসনের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিয়ে একথা বলেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য (cpim leader ashoke bhattacharjee slams mamata banerjee biplab deb on vote rigging issue) । এদিন বিকেলে দার্জিলিং জেলা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট (CPIM Agitation at Siliguri today) । মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ।

6. Sahapur New Panchayat Pradhan : মালদার সাহাপুর পঞ্চায়েত বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিল তৃণমূল

মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সোমবার প্রধান পদে দায়িত্ব পেলেন তৃণমূলের অনীককুমার ঘোষ (Sahapur New Panchayat Pradhan) ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে বোর্ড গঠন করেছিল বিজেপি ৷ পরে দলবদলের জেরে সেই ক্ষমতা হাতছাড়া হয় তাদের ৷

7. KMC Election 2021 : দলীয় দফতর থেকে মিছিলের চেষ্টা, আটক বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি

পৌর নির্বাচন নিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দলীয় রাজ্য দফতরের সামনে বিক্ষোভ মিছিল বের করার সময় ব্যারিকেড দিয়ে (agitation of bjp against kmc election malpractices) মিছিল আটকাল কলকাতা পুলিশ ৷ এই ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তির পর আটক বিজেপির সহ সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 20জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক ৷

8. Malda Library : ডিজিটালের যুগে কমছে বই পড়ার অভ্যেস, ফাঁকা মালদা জেলার অধিকাংশ লাইব্রেরি

পাঠকের অভাবে ফাঁকা পড়ে মালদা জেলার 104টি লাইব্রেরি ৷ এমনকি পর্যাপ্ত লাইব্রেরিয়ান না থাকায় বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে অধিকাংশ লাইব্রেরি (Empty Libraries in Malda) ৷ ফলে অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকছে মালদার সরকারি লাইব্রেরিগুলি ৷ এমনকি বর্তমানে ডিজিটাল বইয়ের কারণে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ার পাঠকও কমে গিয়েছে (Habit of Reading Books in Library is Decreasing Among Readers) ৷ যা মানুষের ভাবনাচিন্তার পরিসরকে ছোট করে দিচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ থেকে সাহিত্যিকরা ৷

9. KMC Renovation : সেজে উঠছে কলকাতা পৌরনিগমের মূল ভবন, কটাক্ষ বিরোধীদের

কলকাতা পৌরনিগমের মূল ভবনের সংস্কারের কাজে কর্তৃপক্ষকে কটাক্ষ বিরোধীদের (KMC Renovation controversy) ৷

10. Omicron in India : দিল্লি, কর্নাটক, কেরালায় ওমিক্রনের নয়া সংক্রমণ

দেশে নতুন করে 15 জনের শরীরে ওমিক্রনের হদিশ (Omicron in India) ৷ দিল্লি, কর্নাটক এবং কেরালায় এই 15 জনের শরীরে ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে (15 New Omicron Cases Report in India) ৷ যার পরে মোট 171 জনের শরীরে করোনার নয়া এই প্রজাতির সংক্রমণ পাওয়া গেল ৷