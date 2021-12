1.Live : ক্রিসমাস কার্নিভালের উদ্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

2.Omicron in India : দিল্লি, কর্নাটক, কেরালায় ওমিক্রনের নয়া সংক্রমণ

দেশে নতুন করে 15 জনের শরীরে ওমিক্রনের হদিশ (Omicron in India) ৷ দিল্লি, কর্নাটক এবং কেরালায় এই 15 জনের শরীরে ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে (15 New Omicron Cases Report in India) ৷ যার পরে মোট 171 জনের শরীরে করোনার নয়া এই প্রজাতির সংক্রমণ পাওয়া গেল ৷

3.TMC observes Traitor Day : কাঁথিতে তৃণমূলের গদ্দার দিবস পালন

তৃণমূলের উচ্ছ্বাস দিবস উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরে শুরু হল পদযাত্রা ৷ কাঁথি কলেজ মাঠ সংলগ্ন মাঠে উচ্ছ্বাস দিবস ও সংহতি পদযাত্রা শুরু হল । কাঁথির মেছেদা বাইপাস থেকে মিছিল করে কাঁথি শহর পরিক্রমা করে এই পদযাত্রা ৷ গত বছর 19 ডিসেম্বর মেদিনীপুর কলেজ মাঠে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন । তার বর্ষপূর্তি পালন করছে তৃণমূল । গদ্দার দিবস পালন করছে ঘাসফুল শিবির (TMC observes Traitor Day) । এদিন কাঁথির এই দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি এবং তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি ৷

4.Sitalkuchi Firing : শীতলকুচি গুলিকাণ্ডে সিআইডি তদন্তের তথ্য চাইল কেন্দ্র

কোচবিহারের শীতলকুচি গুলিকাণ্ডে (Sitalkuchi Firing) রাজ্যের তরফে যে সিআইডি তদন্ত চলছে, তার বিস্তারিত তথ্য চাইল কেন্দ্রীয় সরকার (Centre demands detail information of State Level Investigation of Sitalkuchi Firing) ৷ যদিও রাজ্যের বক্তব্য, তদন্তের স্বার্থে এখনই সব তথ্য প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয় ৷ যেটুকু তথ্য দেওয়া সম্ভব, তা হলফনামার মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হবে ৷

5.North Bengal defunct airports : উত্তরের তিন অচল বিমানবন্দরের পরিকাঠামো দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্রুত কোচবিহার, বালুরঘাট ও মালদায় অচল বিমানবন্দর চালু করতে চায় ৷ এই সপ্তাহে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদল এই নিয়ে পরিদর্শনে আসছে ৷ ওই প্রতিনিধিদল খতিয়ে দেখবে বিমানবন্দর চালু করার মতো পরিস্থিতি কতটা রয়েছে ৷ তার পর কেন্দ্রকে তারা রিপোর্ট দেবে (AAI team will visit three defunct North Bengal airports to check their readiness for operationalisation) ৷

6.HC on illegal construction eviction: কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদের নির্দেশ হাইকোর্টের

কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর (gangasagar) পর্যন্ত রাজ্য সড়কের দু'পাশের বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদের (illegal construction eviction order) নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta high court) ৷ আগামী শুক্রবারের মধ্যে এই উচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে ৷

7.Tea Garden Reopen : শ্রম দফতরের হস্তক্ষেপে খুলল আরও দু’টি চা বাগান

গত সপ্তাহের পর পাহাড়ের আরও দু’টি চা বাগান খুলে গেল (Tea Garden Reopen) ৷ আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংয়ের মধু চা বাগান ও লং ভিউ চা বাগান আগামী 27 ডিসেম্বর থেকে চালু হবে (Madhu Tea Garden Reopen After Seven Years) ৷ যে সংস্থা ওই চা বাগান কিনেছে, তারাই শ্রমিকদের বেতন-সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বকেয়া মিটিয়ে দেবে বলে জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷

8.BSF Arrests Bangladeshi Infiltrator : ঘোজাডাঙা সীমান্তে বিএসএফের জালে বাংলাদেশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড'-সহ 5 অনুপ্রবেশকারী

অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জালে বাংলাদেশের কুখ্যাত দুষ্কৃতী লুৎফর রহমান-সহ পাঁচ বাংলাদেশী ৷ বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাদের আটক করে বিএসএফ (BSF Arrests Bangladeshi Infiltrator) ৷

9.Bengali serials: শ্রীময়ী শেষ, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সর্বজয়া-ঊর্মি-অপু

শ্রীময়ী (Sreemoyee) শেষ ৷ তবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সর্বজয়া (Sarbojaya), ঊর্মি, অপু (Aparajita Apu)৷ সামনেই আসছে জমজমাট (Bengali serials) পর্ব ৷

10.Gehraiyaan Teaser: ভালোবাসার গভীরতার খোঁজে গেহরাইয়াঁ, টিজার প্রকাশ দীপিকার

ভালোবাসার আরও গভীরতার খোঁজে গেহরাইয়াঁ (Gehraiyaan Teaser) ৷ টিজার প্রকাশ করলেন দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone in Gehraiyaan Teaser) ৷ ছবিতে আছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও অনন্যা পান্ডে (Ananya Panday film) ৷